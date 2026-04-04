Το Ιράν επικήρυξε με 60.000 δολάρια τον αγνοούμενο Αμερικανό πιλότο

Φόβοι ότι κρατείται αιχμάλωτος

Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (4/4/2026)
Η κατάρριψη ενός αμερικανικού μαχητικού αεροσκάφους F-15E από το Ιράν σηματοδοτεί μια ιδιαίτερα επικίνδυνη κλιμάκωση στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, προκαλώντας έντονη ανησυχία σε διεθνές επίπεδο. Το περιστατικό θεωρείται από πολλούς αναλυτές ως μία από τις πιο σοβαρές εξελίξεις από την έναρξη των εχθροπραξιών, με την Τεχεράνη να δίνει αμοιβή 60.000 δολαρίων με στόχο τον εντοπισμό του πιλότου που αγνοείται. 

Το Ιράν κατέρριψε αμερικανικό μαχητικό F-15 - Διασώθηκε ο ένας πιλότος

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αεροσκάφος καταρρίφθηκε κατά τη διάρκεια αποστολής, ενώ επέβαιναν δύο μέλη πληρώματος. Ένας από τους δύο κατάφερε να διασωθεί έπειτα από επιχείρηση των αμερικανικών δυνάμεων, ωστόσο ο δεύτερος παραμένει αγνοούμενος, με τις έρευνες να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Η επιχείρηση εντοπισμού χαρακτηρίζεται εξαιρετικά επικίνδυνη, καθώς πραγματοποιείται σε εχθρικό περιβάλλον και υπό συνεχή απειλή από τις ιρανικές δυνάμεις.

Υπάρχουν έντονοι φόβοι ότι μπορεί να κρατείται αιχμάλωτος.  

Η Τεχεράνη δίνει αμοιβή για να βρεθεί ο πιλότος 

Την ίδια στιγμή, το Ιράν φαίνεται να εντείνει την πίεση, ανακοινώνοντας επίσημα αμοιβή 60.000 δολαρίων για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του αγνοούμενου πιλότου. Συγκεκριμένα, μέσω κρατικών μέσων ενημέρωσης, έγινε γνωστό ότι προσφέρεται χρηματικό ποσό σε όποιον πολίτη συμβάλει στον εντοπισμό του. Όπως μεταδόθηκε χαρακτηριστικά: «Αν συλλάβετε ζωντανούς τους εχθρούς πιλότους και τους παραδώσετε στην αστυνομία και στις ένοπλες δυνάμεις, θα λάβετε μια γενναία ανταμοιβή».

Συντριβή και δεύτερου αμερικανικού αεροσκάφους - Κατέπεσε στον Περσικό

Η ανακοίνωση αυτή έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς δημιουργεί ένα επικίνδυνο σκηνικό «ανθρωποκυνηγητού», με άγνωστες συνέπειες για την ασφάλεια του αγνοούμενου πιλότου. Παράλληλα, ιρανικά μέσα καλούν ανοιχτά τους πολίτες να συμμετάσχουν στις έρευνες, αυξάνοντας ακόμη περισσότερο την ένταση.

Η ιρανική στρατιωτική τηλεόραση IRIB υπενθύμισε στους πολίτες να μην επιτρέψουν κακομεταχείριση του πιλότου, εφόσον εντοπιστεί: «Πολλοί άνθρωποι στο νοτιοδυτικό Ιράν έσπευσαν με ιδιωτικά οχήματα στην περιοχή γύρω από τον τόπο συντριβής του αμερικανικού μαχητικού για να συλλάβουν τον πιλότο. Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις κάλεσαν τον κόσμο να μην αφήσει κανέναν να κακομεταχειριστεί τον πιλότο».

Από την πλευρά των ΗΠΑ, η κατάρριψη έχει ήδη σημάνει συναγερμό, με την Ουάσινγκτον να κινητοποιεί στρατιωτικές και διασωστικές δυνάμεις στην περιοχή. Παρά το σοβαρό περιστατικό, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε καθησυχαστικός όσον αφορά τις πολιτικές επιπτώσεις.

Το συμβάν αυτό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από επιθέσεις και στρατιωτικά περιστατικά που επιβεβαιώνουν την κλιμάκωση της σύγκρουσης.

Τραμπ: «Η συντριβή του αμερικανικού μαχητικού δεν επηρεάζει τις διαπραγματεύσεις»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στη βρετανική εφημερίδα The Independent ότι δεν είναι επί του παρόντος σε θέση να πει πώς θα αντιδράσει εάν πάθει κακό ο αγνοούμενος πιλότος του αμερικανικού μαχητικού αεροσκάφους που καταρρίφθηκε στο Ιράν.

Τραμπ: «Δεν έχουμε ξεκινήσει να καταστρέφουμε ό,τι έχει απομείνει»

Ο Τραμπ είπε πως δεν είναι σε θέση να σχολιάσει ποια θα είναι η αντίδρασή του στην περίπτωση που οι ιρανικές δυνάμεις φθάσουν στον πιλότο του καταρριφθέντος μαχητικού, μεταδίδει η βρετανική εφημερίδα. «Ελπίζουμε πως δεν θα συμβεί αυτό», δήλωσε ο Τραμπ στον Independent.

Νωρίτερα, o πρόεδρος των ΗΠΑ είχε δηλώσει στο τηλεοπτικό δίκτυο NBC News ότι η κατάρριψη ενός αμερικανικού μαχητικού αεροσκάφους δεν πρόκειται να επηρεάσει τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν.

