Άγνωστη η αιτία της οσμής αερίου στην Αττική - Τα σενάρια που εξετάζονται

«Για ασφαλές συμπέρασμα απαιτούνται χημικές μετρήσεις πεδίου»

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Άγνωστη η αιτία της έντονης οσμής αερίου στην Αττική, χωρίς διαρροές φυσικού αερίου.
  • Πιθανές πηγές: λιμενικές δραστηριότητες, καύσιμα, λύματα, οργανική αποσύνθεση, φυτοπλαγκτόν.
  • Η οσμή έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές, κυρίως στα νότια προάστια και το παραλιακό μέτωπο.
  • Οι αρχές δεν έχουν εντοπίσει αυξημένους ρύπους ή προβλήματα στις εγκαταστάσεις του ΔΕΣΦΑ.
  • Απαιτούνται χημικές μετρήσεις και διασταύρωση με μετεωρολογικά δεδομένα για ασφαλή συμπεράσματα.

Άγνωστη παραμένει η αιτία και η προέλευση της έντονης οσμής αερίου που παρατηρήθηκε σήμερα σε πολλές περιοχές της Αττικής. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική οι έρευνες και οι έλεγχοι του Πυροσβεστικού Σώματος, έχουν ολοκληρωθεί, ενώ σύμφωνα με ανακοίνωση σήμερα το μεσημέρι, του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σε επικοινωνία με τον ΔΕΣΦΑ, δε διαπιστώθηκε μέχρι στιγμής διαρροή ή άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεβυθούσας.

«Δεν υπάρχει διαρροή αερίου»- Έρευνες και στη θάλασσα για την περίεργη οσμή

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά για την οσμή αερίου

Σε ανάρτησή του, ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς ανέφερε πως, με βάση τη διεύθυνση των ανέμων, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο η έντονη οσμή να προήλθε από τη θάλασσα. Όπως εξήγησε, πιθανές αιτίες θα μπορούσαν να είναι δραστηριότητες σε λιμάνια ή πλοία, διαρροές καυσίμων, λύματα, αλλά και φυσικά φαινόμενα όπως οργανική αποσύνθεση ή συγκέντρωση φυτοπλαγκτού στην περιοχή.

«Η έντονη οσμή που έγινε αισθητή σε περιοχές της Αττικής, όπως η Νέα Σμύρνη, το παραλιακό μέτωπο και το κέντρο της Αθήνας, προκάλεσε ανησυχία στους πολίτες και κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών. Από τους μέχρι τώρα ελέγχους δεν προκύπτει διαρροή φυσικού αερίου, γεγονός που στρέφει την έρευνα σε άλλες πιθανές πηγές. Η προκαταρκτική ανάλυση με οπισθοτροχιές #HYSPLIT δείχνει ότι οι αέριες μάζες που έφτασαν στις περιοχές όπου αναφέρθηκε η οσμή είχαν προηγουμένως κινηθεί από νότιο–νοτιοανατολικό θαλάσσιο ή παράκτιο τομέα. Το στοιχείο αυτό καθιστά μετεωρολογικά συμβατή μια θαλάσσια ή παράκτια προέλευση, χωρίς όμως να αποδεικνύει την ακριβή αιτία.
Πιθανές πηγές που πρέπει να διερευνηθούν είναι λιμενικές ή ναυτιλιακές δραστηριότητες, καύσιμα, λύματα, οργανική αποσύνθεση ή φυτοπλαγκτόν.
Για ασφαλές συμπέρασμα απαιτούνται χημικές μετρήσεις πεδίου και διασταύρωση με τα μετεωρολογικά δεδομένα», έγραψε χαρακτηριστικά ο κ. Κολυδάς. 

Έντονη μυρωδιά αερίου σε περιοχές της Αττικής - Εκκενώθηκαν σχολεία

«Δεν έχουν ένδειξη αυξημένων ρύπων»

Η έντονη οσμή αερίου έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές του λεκανοπεδίου λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι, ενώ ιδιαίτερα έντονη ήταν στα νότια προάστια και στο παραλιακό μέτωπο. Ειδικότερα, το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) από τις 11:40 δέχθηκε αρκετές κλήσεις για οσμή υγραερίου σε περιοχές της Αττικής, ενώ άμεσα αναπτύχθηκαν οχήματα του Πυροσβεστικού Σώματος για τη διενέργεια ελέγχων στα σημεία από όπου προέρχονταν οι αναφορές. Αντίστοιχα, από την ΕΝΑΟΝ ΕΔΑ Αττικής, όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, αναφέρθηκε ότι δεν έχει εντοπιστεί κάποιο σχετικό πρόβλημα. Παράλληλα, σε επικοινωνία με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος, σε εκτενείς ελέγχους που έχει εκτελέσει για παραπλέοντα πλοία μεταφοράς αερίου δεν αναφέρθηκε κάποιο σχετικό περιστατικό. Για το συμβάν ενημερώθηκαν εξ αρχής η Γ.Γ. Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ με το Τμήμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, καθώς και η αρμόδια Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής. «Με τα έως τώρα δεδομένα οι σταθεροί μετρητές δεν έχουν ένδειξη αυξημένων ρύπων ούτε υπάρχει κάποια άλλη ένδειξη πέραν της δυσάρεστης οσμής», κατέληγε η ανακοίνωση του υπουργείου.

