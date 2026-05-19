Την αντίδραση της Ευρωπαίας Εισαγγελέως Λάουρα Κοβέσι προκαλεί η τροπολογία της κυβέρνησης που έφτασε χθες το βράδυ στη Βουλή και επιταχύνει τις διαδικασίες της ανάκρισης και της δικαστικής κρίσης για υποθέσεις που αφορούν πολιτικά πρόσωπα. Με επιστολή της στον κ. Φλωρίδη η κ. Κοβέσι διαμαρτύρεται για ελλιπή διαβούλευση και παρέμβαση στο έργο της, ενώ η κυβέρνηση απαντά ότι δεν θίγονται οι ανακριτικές της αρμοδιότητες.

«Οι πιθανές επιπτώσεις των αλλαγών είναι ευρείες και η βιαστική έγκρισή τους φαίνεται να αντιβαίνει στην αρχή της ειλικρινούς συνεργασίας όσον αφορά την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε. στην Ελλάδα», αναφέρει χαρακτηριστικά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Fast - track εκδίκαση υποθέσεων που αφορούν πολιτικά πρόσωπα

Η τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης επιταχύνει την εκδίκαση υποθέσεων για τα πολιτικά πρόσωπα. Για τα πλημμελήματα, η υπόθεση θα εισάγεται σε Τριμελές Πλημμελειοδικείο απευθείας και θα εκδικάζεται σε τρεις μήνες. Για τα κακουργήματα, η ανάκριση ανατίθεται σε Έλληνα εφέτη ανακριτή, θα πρέπει να περατώνεται στον μισό χρόνο και η εκδίκαση να γίνεται έως τρεις μήνες μετά το παραπεμπτικό βούλευμα.

«Στις υποθέσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεν θίγεται τίποτα απολύτως από τις ανακριτικές τους αρμοδιότητες», αναφέρει ο υπουργός Δικαιοσύνης κ. Φλωρίδης.

«Σφαγή» για την ασυλία της Κωνσταντοπούλου

Σήμερα στη Βουλή, πάντως, τα αίματα άναψαν με φόντο δύο αιτήματα για άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου που εν τέλει έγιναν δεκτά: το ένα μετά από μηνυτήρια αναφορά δικαστικών στη Λάρισα και το άλλο μετά από μήνυση του Άδωνι Γεωργιάδη. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας διασταύρωσε ξίφη με τον Γιώργο Φλωρίδη.

«Μόνο τα τσιράκια του με κατήγγειλαν, οι επίορκοι δικαστές και εισαγγελείς που θάβουν την υπόθεση των υποκλοπών και των Τεμπών», είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας με τον κ. Φλωρίδη να της απαντά «Έρχονται και τα 6 κακουργήματα, η Βουλή θα αποφασίσει. Θα σας συνιστούσα κ. Κωνσταντοπούλου να βρείτε έναν καλό δικηγόρο».

«Άκυρο» Τζαβέλλα στην επιτροπή των θεσμών

«Φωτιά» στην αντιπαράθεση βάζει και η άρνηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλλα να προσέλθει στην κλειστή συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας για τις υποκλοπές. Με επιστολή του θα επικαλεστεί ζητήματα συνταγματικής τάξης, καθώς και την αρχή της διάκρισης των εξουσιών.

Η αντιπολίτευση έστρεψε τα «πυρά» της στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για το «όχι» στη Βουλή.