Έντονη αντίδραση Κοβέσι στην τροπολογία για τα πολιτικά πρόσωπα

Τι περιλαμβάνει η τροπολογία του υπουργείου Δικαιοσύνης

Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR / Ρεπορτάζ του Γιώργου Ευγενίδη (19/5/2026)

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι εκφράζει έντονη αντίθεση στην τροπολογία της κυβέρνησης για επιτάχυνση διαδικασιών κατά πολιτικών προσώπων, καταγγέλλοντας ελλιπή διαβούλευση.
  • Η τροπολογία προβλέπει ταχεία εκδίκαση υποθέσεων σε τριμελή πλημμελειοδικεία και ανακριτές, μειώνοντας τους χρόνους ανάκρισης και εκδίκασης.
  • Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης διαβεβαιώνει ότι οι ανακριτικές αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεν θίγονται.
  • Στη Βουλή, εγκρίθηκαν αιτήματα για άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου, προκαλώντας έντονη αντιπαράθεση.
  • Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας αρνείται να παραστεί σε συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών, επικαλούμενος συνταγματικά ζητήματα.

Την αντίδραση της Ευρωπαίας Εισαγγελέως Λάουρα Κοβέσι προκαλεί η τροπολογία της κυβέρνησης που έφτασε χθες το βράδυ στη Βουλή και επιταχύνει τις διαδικασίες της ανάκρισης και της δικαστικής κρίσης για υποθέσεις που αφορούν πολιτικά πρόσωπα. Με επιστολή της στον κ. Φλωρίδη η κ. Κοβέσι διαμαρτύρεται για ελλιπή διαβούλευση και παρέμβαση στο έργο της, ενώ η κυβέρνηση απαντά ότι δεν θίγονται οι ανακριτικές της αρμοδιότητες. 

«Οι πιθανές επιπτώσεις των αλλαγών είναι ευρείες και η βιαστική έγκρισή τους φαίνεται να αντιβαίνει στην αρχή της ειλικρινούς συνεργασίας όσον αφορά την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε. στην Ελλάδα», αναφέρει χαρακτηριστικά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.  

Fast - track εκδίκαση υποθέσεων που αφορούν πολιτικά πρόσωπα 

Η τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης επιταχύνει την εκδίκαση υποθέσεων για τα πολιτικά πρόσωπα. Για τα πλημμελήματα, η υπόθεση θα εισάγεται σε Τριμελές Πλημμελειοδικείο απευθείας και θα εκδικάζεται σε τρεις μήνες. Για τα κακουργήματα, η ανάκριση ανατίθεται σε Έλληνα εφέτη ανακριτή, θα πρέπει να περατώνεται στον μισό χρόνο και η εκδίκαση να γίνεται έως τρεις μήνες μετά το παραπεμπτικό βούλευμα. 

«Στις υποθέσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεν θίγεται τίποτα απολύτως από τις ανακριτικές τους αρμοδιότητες», αναφέρει ο υπουργός Δικαιοσύνης κ. Φλωρίδης. 

«Σφαγή» για την ασυλία της Κωνσταντοπούλου

Σήμερα στη Βουλή, πάντως, τα αίματα άναψαν με φόντο δύο αιτήματα για άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου που εν τέλει έγιναν δεκτά: το ένα μετά από μηνυτήρια αναφορά δικαστικών στη Λάρισα και το άλλο μετά από μήνυση του Άδωνι Γεωργιάδη. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας διασταύρωσε ξίφη με τον Γιώργο Φλωρίδη. 

«Μόνο τα τσιράκια του με κατήγγειλαν, οι επίορκοι δικαστές και εισαγγελείς που θάβουν την υπόθεση των υποκλοπών και των Τεμπών», είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας με τον κ. Φλωρίδη να της απαντά «Έρχονται και τα 6 κακουργήματα, η Βουλή θα αποφασίσει. Θα σας συνιστούσα κ. Κωνσταντοπούλου να βρείτε έναν καλό δικηγόρο». 

«Άκυρο» Τζαβέλλα στην επιτροπή των θεσμών

«Φωτιά» στην αντιπαράθεση βάζει και η άρνηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλλα να προσέλθει στην κλειστή συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας για τις υποκλοπές. Με επιστολή του θα επικαλεστεί ζητήματα συνταγματικής τάξης, καθώς και την αρχή της διάκρισης των εξουσιών.

Η αντιπολίτευση έστρεψε τα «πυρά» της στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για το «όχι» στη Βουλή. 

 

