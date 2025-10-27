Μνημείο Άγνωστου Στρατιώτη: Εγρήγορση ενόψει της αυριανής παρέλασης

Το σχέδιο για την εφαρμογή του νόμου και η αντίδραση Κωνσταντοπούλου

27.10.25 , 20:35 Μνημείο Άγνωστου Στρατιώτη: Εγρήγορση ενόψει της αυριανής παρέλασης
Πηγή: Ρεπορτάζ Γιάννης Σωτηρόπουλος, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Τις τελευταίες πληροφορίες για τις εξελίξεις σχετικά με το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη μετέδωσε ο δημοσιογράφος του STAR Γιάννης Σωτηρόπουλος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα.   

Άγνωστος Στρατιώτης: Στα δικαστήρια προσφεύγει ο Δούκας - Η απάντηση Δένδια

Σύμφωνα με τις αποκλειστικές πληροφορίες του STAR ο  νέος νόμος για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη αναμένεται να εφαρμοστεί στην πράξη, μετά την ολοκλήρωση της μεγάλης μαθητικής παρέλασης στο Σύνταγμα

Βουλή: Υπερψηφίστηκε η τροπολογία για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

Σε κάθε περίπτωση όμως, στόχος είναι να αποφευχθούν εντάσεις. Ιδιωτική  εταιρεία έχει αναλάβει το έργο του καθαρισμού του χώρου, μία αρμοδιότητα που είχε μέχρι πρότινος ο Δήμος Αθηναίων. 

Το ζητούμενο είναι τι θα γίνει με το σημείο των θυμάτων των Τεμπών και αν  θα αφαιρεθούν πχ τα φαναράκια και τα γλαστράκια. 

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου σύμφωνα με πληροφορίες θα παρακολουθήσει τη μαθητική παρέλαση όχι ως συνήθως από την εξέδρα των επισήμων, αλλά από το σημείο που έχουν γραφτεί τα ονόματα των νεκρών της τραγωδίας, που βρίσκονται ενδιάμεσα στις δυο εξέδρες.

Δεν είναι γνωστό αν θα  βρίσκονται εκεί ο Πάνος Ρούτσι και άλλοι γονείς θυμάτων των Τεμπών. Πάντως η προσέλευση σε αυτό το χώρο γίνεται μόνο με προσκλήσεις.

Ξανά στο Σύνταγμα ο Πάνος Ρούτσι - «Θα είμαι κάθε βράδυ στην πλατεία»


 

