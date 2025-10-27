Μνημείο Άγνωστου Στρατιώτη: Εγρήγορση ενόψει της αυριανής παρέλασης

Τις τελευταίες πληροφορίες για τις εξελίξεις σχετικά με το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη μετέδωσε ο δημοσιογράφος του STAR Γιάννης Σωτηρόπουλος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα.

Σύμφωνα με τις αποκλειστικές πληροφορίες του STAR ο νέος νόμος για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη αναμένεται να εφαρμοστεί στην πράξη, μετά την ολοκλήρωση της μεγάλης μαθητικής παρέλασης στο Σύνταγμα.

Σε κάθε περίπτωση όμως, στόχος είναι να αποφευχθούν εντάσεις. Ιδιωτική εταιρεία έχει αναλάβει το έργο του καθαρισμού του χώρου, μία αρμοδιότητα που είχε μέχρι πρότινος ο Δήμος Αθηναίων.

Το ζητούμενο είναι τι θα γίνει με το σημείο των θυμάτων των Τεμπών και αν θα αφαιρεθούν πχ τα φαναράκια και τα γλαστράκια.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου σύμφωνα με πληροφορίες θα παρακολουθήσει τη μαθητική παρέλαση όχι ως συνήθως από την εξέδρα των επισήμων, αλλά από το σημείο που έχουν γραφτεί τα ονόματα των νεκρών της τραγωδίας, που βρίσκονται ενδιάμεσα στις δυο εξέδρες.

Δεν είναι γνωστό αν θα βρίσκονται εκεί ο Πάνος Ρούτσι και άλλοι γονείς θυμάτων των Τεμπών. Πάντως η προσέλευση σε αυτό το χώρο γίνεται μόνο με προσκλήσεις.



