Άγνωστος Στρατιώτης: Στα δικαστήρια προσφεύγει ο Δούκας - Η απάντηση Δένδια

Κλιμακώνεται η αντιπαράθεση ανάμεσα στον Δήμο Αθηναίων και την κυβέρνηση για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, με τον δήμαρχο Χάρη Δούκα να ανακοινώνει πως θα προσφύγει στη δικαιοσύνη.

Μπρα ντε φερ Δένδια - Δούκα για τον Άγνωστο Στρατιώτη: «Καλή τύχη!»

«Ο κ. Μαρινάκης επιβεβαίωσε ότι, με τη γνωστή τροπολογία, η ευθύνη της καθαριότητας στον Άγνωστο Στρατιώτη ανήκει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και θα ανατεθεί σε ΙΔΙΩΤΕΣ. Όπως είναι αυτονόητο, ο Δήμος Αθηναίων θα προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια, με βάση το άρθρο 102 του Συντάγματος», γράφει η ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων. 

Άγνωστος Στρατιώτης - Δένδιας: «Αναθέτουμε την καθαριότητα σε τρίτον»

ΥΠΕΘΑ: «Δε θα επιτρέψουμε την υποβάθμιση του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη»

Άμεση ήταν η απάντηση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας: 

«Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, μετά από όσα διαμείφθηκαν στον δημόσιο διάλογο, επισημαίνει ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει την καθ’ οιονδήποτε τρόπο υποβάθμιση του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη.

Θα πράξει ό, τι απαιτείται για αυτό και δεν πρόκειται να επανέλθει σε αυτή τη συζήτηση».

Νωρίτερα σήμερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κλήθηκε να απαντήσει στις δηλώσεις του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα που ευχήθηκε καλή τύχη στον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, λέγοντας:

«Καταρχάς ξεκινάω από το "καλή τύχη". Το "καλή τύχη" νομίζω ο κ. Δούκας χρειάζεται να το απευθύνει στους δημότες της Αθήνας και σε όσους κυκλοφορούμε στην Αθήνα από την ημέρα εκλογής του και μετά, μέχρι τις επόμενες εκλογές. Τώρα από εκεί και πέρα, η ουσία βρίσκεται και στην τελευταία ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας, εκείνο με τον τρόπο που επιχειρησιακά θα αξιολογήσει ως καλύτερο, θα επιμεληθεί για την καθαριότητα, μέρος της φροντίδας είναι η καθαριότητα, όπως και για την ανάδειξη του μνημείου και από εκεί και πέρα νομίζω το πιο κρίσιμο βραχυπρόθεσμα και στο εξής, το είπα και χθες, είναι η δουλειά που πρέπει να κάνει για άλλη μια φορά με απόλυτο επαγγελματισμό η Ελληνική Αστυνομία, για να περιφρουρήσει την εφαρμογή αυτής της διάταξης και να μην επιτρέψει σε κανέναν καλοθελητή, δήθεν αλληλέγγυο, αναφέρομαι στα πολιτικά κόμματα που πάνε πάντοτε να δημιουργήσουν εντάσεις, να ακυρώσει στην πράξη την τροπολογία. Αυτά είναι τα κρίσιμα, αυτά ενδιαφέρουν την κοινωνία...».

ΝΔ: «Ο κ. Δούκας μέσα σε λίγες ώρες αναίρεσε τον εαυτό του»

Με αφορμή τη νέα δήλωση του Δημάρχου Αθηναίων, κυβερνητικά στελέχη τόνισαν:

«Μέσα σε λίγες ώρες, ο κ. Δούκας αναίρεσε τον εαυτό του

Χθες, μετά τη συνάντηση που είχε με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, ο Δήμαρχος Αθηναίων δήλωνε ότι, με βάση την τροπολογία που ψηφίσθηκε στη Βουλή, η ευθύνη της φροντίδας του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη και του περιβάλλοντος χώρου ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση.

Διατύπωνε, μάλιστα, ειρωνικά την ευχή για "καλή τύχη", την οποία, όπως τόνισε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, θα έπρεπε να την απευθύνει στους δημότες της πρωτεύουσας και σε όσους κυκλοφορούν στην πόλη από την ημέρα της εκλογής του και μετά. 

Σήμερα ο κ. Δούκας ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει στα δικαστήρια για το ζήτημα της αρμοδιότητας, λέγοντας τα ακριβώς αντίθετα από όσα έλεγε χθες. 

Μέσα σε χρόνο ρεκόρ, ο κ. Δούκας υποστήριξε μία θέση και την αντίθετή της. Αυτό που απομένει είναι να ξεμπλέξει τις σκέψεις του, που μπορεί να έχει σημασία για τον ίδιο αλλά δεν απασχολεί την κοινωνία. 

Σε κάθε περίπτωση και με δεδομένη την απροθυμία του Δημάρχου, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, δεν πρόκειται να επιτρέψει την καθ’ οιονδήποτε τρόπο υποβάθμιση του Μνημείου, πράττοντας ό,τι απαιτείται για αυτό».

Δείτε το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star

 

 

