Βουλή: Υπερψηφίστηκε η τροπολογία για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

Με 159 θετικές ψήφους έναντι 134 «κατά» (επί 293 συμμετεχόντων βουλευτών) υπερψηφίστηκε στη Βουλή η τροπολογία για την προστασία του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη.

Η τροπολογία ψηφίστηκε με ονομαστική ψηφοφορία, την οποία αιτήθηκαν ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ.

Σημειώνεται ότι η τροπολογία έλαβε τρεις ψήφους επιπλέον της κοινοβουλευτικής δύναμης της ΝΔ, καθώς την υπερψήφισαν οι ανεξάρτητοι βουλευτές, Γιώργος Ασπιώτης, Χ. Κατσιβαρδάς και Κωνσταντίνος Φλώρος.

Η τροπολογία εντάχθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τη σύσταση και οργάνωση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις, το οποίο ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής.

