Βουλή: Υπερψηφίστηκε η τροπολογία για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

Με 159 «ναι» και 134 «όχι»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
22.10.25 , 18:54 Βουλή: Υπερψηφίστηκε η τροπολογία για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη
22.10.25 , 18:30 Αλαλούμ στον καιρό: Καταιγίδες ως την Πέμπτη, μετά ζέστη
22.10.25 , 18:30 Cash or Trash: Ο Αργύρης παρέδωσε τα σκήπτρα κι έφυγε με τη Ρογδάκη
22.10.25 , 18:28 Τραγωδία στο Γκάζι - Νεκρή 16χρονη έξω από κλαμπ
22.10.25 , 18:15 Cash or Trash: Ομηρική μάχη Ρογδάκη - Βισβίκη για την αφίσα της Μερκούρη
22.10.25 , 18:05 Ρωσικές επιθέσεις «σαρώνουν» την Ουκρανία - Χτυπήθηκε νηπιαγωγείο
22.10.25 , 18:03 Έμυ Λιβανίου: Σπάνια δημόσια εμφάνιση με την 22χρονη κόρη της, Αλεξάνδρα
22.10.25 , 17:52 Δένδιας: Τα drones καίριο βήμα στη νέα εποχή των Ενόπλων Δυνάμεων
22.10.25 , 17:21 Γιώργος Λιανός: «Με ταρακούνησαν τα λόγια του μεγάλου μου γιου»
22.10.25 , 17:18 Μάστορας για Σαββόπουλο: «Κατάφερες να ενώσεις όλη την Ελλάδα»
22.10.25 , 17:12 Oλυμπιακός: Ο Κώστας Παπανικολάου υπέστη τραυματισμό
22.10.25 , 17:00 Ρωσία: Η απίστευτη στιγμή που τρένο περνά πάνω από άνθρωπο - Βίντεο
22.10.25 , 16:34 Φάρμα: Η γαλάζια ομάδα σε αναβρασμό – Ποιος θα είναι ο δεύτερος μονομάχος;
22.10.25 , 15:56 Ελευσίνα: 17χρονος Είχε Ολόκληρο Οπλοστάσιο Στο Σπίτι Του
22.10.25 , 15:49 Αναβλήθηκε η δίκη για το δυστύχημα σε Λούνα Παρκ το 2024
Φοινικούντα: Τα πρώτα στοιχεία από την άρση απορρήτου στα 7 κινητά τηλέφωνα
Άση Μπήλιου: Τέλος τα ψέματα - Ώρα για ξεσκαρταρίσματα
Τραγωδία στο Γκάζι - Νεκρή 16χρονη έξω από κλαμπ
Χρυσή λίρα: Αυξήθηκε κι άλλο η τιμή της - Πλησιάζει τα 1.000 ευρώ
Καινούργιου: «O Παναγιώτης μου λέει "δεν κάνει, είπαμε θα προσέχεις λίγο"»
Η χαρακτηριστική «μυρωδιά» της τρίτης ηλικίας - Πώς να την αντιμετωπίσετε
Άση Μπήλιου: Πώς θα επηρεάσει τα 12 ζώδια η Νέα Σελήνη στον Ζυγό;
Βαλέρια Κουρούπη: «Ο πρώην άντρας μου, μού έλεγε να δω σεξολόγο»
Ειρήνη Μερκούρη: Οι εξωσωματικές, το τάμα και το θαύμα που έζησε!
Ηλεία: Βίαζε την κόρη του και απείλησε να κάψει στον φούρνο τη σύζυγό του
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ Photo: Ευρωκίνηση
Βουλή
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με 159 θετικές ψήφους έναντι 134 «κατά» (επί 293 συμμετεχόντων βουλευτών) υπερψηφίστηκε στη Βουλή η τροπολογία για την προστασία του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη.

Μητσοτάκης: Στο Υπουργείο Άμυνας περνά το Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη

Η τροπολογία ψηφίστηκε με ονομαστική ψηφοφορία, την οποία αιτήθηκαν ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ. 

Υπαναχώρηση κυβέρνησης: Δε σβήνει  τα ονόματα θυμάτων των Τεμπών

Σημειώνεται ότι η τροπολογία έλαβε τρεις ψήφους επιπλέον της κοινοβουλευτικής δύναμης της ΝΔ, καθώς την υπερψήφισαν οι ανεξάρτητοι βουλευτές, Γιώργος Ασπιώτης, Χ. Κατσιβαρδάς και Κωνσταντίνος Φλώρος. 

Δένδιας: Χώρος ενότητας και ομοψυχίας το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

Η τροπολογία εντάχθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τη σύσταση και οργάνωση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις, το οποίο ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΒΟΥΛΗ
 |
ΜΝΗΜΕΙΟ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ
 |
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top