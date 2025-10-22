CITROËN: Αποκαλύπτει το μονοθέσιο στην Formula E

Citroën GEN3 Evo με κορυφαία τεχνολογία
Το νέο μονοθέσιο Citroën GEN3 Evo αποτελεί κορυφαίο δείγμα ηλεκτρικής τεχνολογίας και αποδοτικότητας. Είναι ταχύτερο, ελαφρύτερο και πιο αποδοτικό από ποτέ, ενσαρκώνοντας το όραμα των βιώσιμων αγώνων αυτοκινήτου. Η επιτάχυνσή του από 0 έως 100 km/h επιτυγχάνεται σε μόλις 1,86 δευτερόλεπτα, ενώ η ισχύς του φτάνει τα 350 kW (470 hp) και η μέγιστη ταχύτητα αγγίζει τα 320 km/h.

Το μονοθέσιο διαθέτει διπλό ηλεκτροκινητήρα – εμπρός και πίσω – που προσφέρουν ανάκτηση έως 600 kW ενέργειας κατά το φρενάρισμα, επαναχρησιμοποιώντας σχεδόν το 50% της ενέργειας που καταναλώνεται σε κάθε e-Prix. Η μπαταρία των 47 kWh εξασφαλίζει θερμική σταθερότητα και ανθεκτικότητα, ενώ το πλαίσιο από ανθρακονήματα προσφέρει ασφάλεια και ακαμψία.

CITROËN: Αποκαλύπτει το μονοθέσιο στην Formula E
Αναπτύχθηκε στην καρδιά της Stellantis Motorsport, υπό τη διεύθυνση του Jean-Marc Finot, και ενσωματώνει 11 χρόνια εμπειρίας στη Formula E. Οι τεχνολογίες που προκύπτουν από την αγωνιστική εμπειρία μεταφέρονται απευθείας στα ηλεκτρικά μοντέλα παραγωγής της Citroën, βελτιώνοντας τη διαχείριση ενέργειας, τις επιδόσεις και την αποδοτικότητα.

CITROËN: Αποκαλύπτει το μονοθέσιο στην Formula E
Η εμφάνιση του μονοθεσίου αντικατοπτρίζει τη γαλλική ταυτότητα και δημιουργικότητα: κόκκινο πάθος, λευκή καθαρότητα και μπλε ηλεκτρισμός συνδυάζονται σε μια τρίχρωμη σχεδιαστική υπογραφή, εκφράζοντας τη δύναμη, την κομψότητα και την υπερηφάνεια της Citroën.

CITROËN: Αποκαλύπτει το μονοθέσιο στην Formula EΗ Citroën εμπιστεύεται το νέο της εγχείρημα σε δύο εξαιρετικούς οδηγούς: τον Γάλλο Jean-Éric Vergne, δις Παγκόσμιο Πρωταθλητή Formula E, και τον Νεοζηλανδό Nick Cassidy, έναν από τους πιο καταξιωμένους οδηγούς της γενιάς του, με 11 νίκες και 25 παρουσίες στο βάθρο.

Με 18 γύρους σε 12 χώρες, η Formula E αποτελεί μια διεθνή πλατφόρμα προβολής για τη Citroën, ενισχύοντας την παρουσία της σε αγορές-κλειδιά και προσεγγίζοντας ένα νεανικό, συνδεδεμένο κοινό που μοιράζεται τις αξίες της καινοτομίας και της οικολογικής ευαισθησίας.

