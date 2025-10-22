Τροχαίο στο Περιστέρι: Καρέ καρέ η σοκαριστική παράσυρση μητέρας & παιδιού

Το κορίτσι βρέθηκε κάτω από τις ρόδες του αυτοκινήτου

Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Άλλο ένα σοβαρό τροχαίο είχαμε το βράδυ της Τρίτης 21/10 στο Περιστέρι. Ο οδηγός ενός κάμπριο ΙΧ, εμφανώς, υπό την επήρεια ουσιών, έχασε τον έλεγχο και έπεσε πάνω σε σταθμευμένα οχήματα, παρασύροντας μια μητέρα και το παιδάκι της. Ο πατέρας του κοριτσιού, που βρέθηκε κάτω από τις ρόδες και γλίτωσε από θαύμα μίλησε αποκλειστικά στο δελτίο ειδήσεων του STAR και τον Γιάννη Σωτηρόπουλο, ο οποίος εξασφάλισε επίσης βίντεο-ντοκουμέντο από τη τρελή πορεία. 

Κόβει την ανάσα βίντεο από κάμερα ασφαλείας. Αποτυπώνει καρέ-καρέ τη σφοδρή πρόσκρουση ενός κάμπριο ΙΧ πάνω σε οχήματα. Ακολούθησαν σκηνές πανικού καθώς -από την καραμπόλα- χτύπησε μια μητέρα και το μόλις 2 ετών κοριτσάκι της. Ξαφνικά βρέθηκε κάτω από τις ρόδες ενός οχήματος. 

«Δεν έχουμε κοιμηθεί και έχουμε "φάει" το σοκ της ζωής μας. Σήκωσαν το αυτοκίνητο και έβγαλαν το παιδί από κάτω. Μέχρι σήμερα το πρωί, το παιδί δεν είχε επαφή με τίποτα. Δεν ήξερε ποιος είναι ο μπαμπάς, ποιος είναι η μαμά, ποια είναι η θεία. Δεν ήξερε τίποτα...», λέει ο πατέρας του παιδιού. 

Η πρόσκρουση ήταν τόσο σφοδρή που παρέσυρε αρχικά ένα παρκαρισμένο Ι.Χ., μια μηχανή και το όχημα βρέθηκε πάνω στο μηχανάκι και στο πεζοδρόμιο και οι ρόδες πάνω από τη μέση του κοριτσιού. Όπως λένε αυτόπτες μάρτυρες, αν δεν ήταν το μηχανάκι το παιδί ίσως να μη ζούσε!

 «Αυτό "θαύμα" έγινε, ούτε γρατζουνιά δεν έπαθε το παιδί, λίγο το στόμα του, χτύπησε, σχίστηκε. Ότι πίνετε, το είχε πιει. Σκόνη λέγεται, χασίσι λέγεται, ποτό λέγεται, τα πάντα όλα». 

«Υπό την επήρεια ουσιών και πολύ μάλιστα ήταν χαμένος στον κόσμο του, πιστεύω ούτε κατάλαβε τι έκανε...», τονίζει αυτόπτης μάρτυρας. 

Περαστικοί που βρίσκονταν στο σημείο αντέδρασαν άμεσα, ακινητοποιώντας τον οδηγό, παίρνοντάς του τα κλειδιά του οχήματος του. 

«Ο οδηγός ήταν κομμάτια, χάλια. Προσπαθούσε να διαφύγει. Τι κάναμε; Του πήραμε τα κλειδιά, τον κρατάγαμε μέχρι να έρθει η αστυνομία...». 

