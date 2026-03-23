Πηγές υπ. Δικαιοσύνης στο Star: Τι λένε για το μπάχαλο στη δίκη των Τεμπών

Το κόστος και οι καταγγελίες για τη δικαστική αίθουσα

Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR / Ρεπορτάζ της Άννας Σταματιάδου (23/3/2026)
  • Συγγενείς θυμάτων των Τεμπών ζητούν αλλαγή δικαστικής αίθουσας λόγω οργανωτικών προβλημάτων.
  • Η δικαστική αίθουσα "Γαιόπολις" είναι η μεγαλύτερη στην Ελλάδα με πάνω από 450 θέσεις.
  • Η προσέλευση του κόσμου δεν οργανώθηκε σωστά, με προτεραιότητα στους δικηγόρους.
  • Το κόστος κατασκευής της αίθουσας ανήλθε σε 1,5 εκατομμύριο ευρώ, χρηματοδοτούμενο από το Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων.
  • Η αίθουσα διαθέτει πυρασφάλεια και χώρους για δικαστικούς και δημοσιογράφους.

Αλλαγή δικαστικής αίθουσας ζητούν συγγενείς θυμάτων των Τεμπών και οι δικηγόροι τους. Το ρεπορτάζ είναι της δικαστικής συντάκτριας του Star, Άννας Σταματιάδου.

Πηγές Υπ. Δικαιοσύνης στο STAR: «Η δικαστική αίθουσα των Τεμπών είναι η μεγαλύτερη στην Ελλάδα»

Η δικαστική αίθουσα «Γαιόπολις» είναι η μεγαλύτερη δικαστική αίθουσα αυτή τη στιγμή στη χώρα. Το Εφετείο στην Αθήνα, για παράδειγμα, η μεγάλη αίθουσα έχει 350 θέσεις — αυτή έχει πάνω από 450.

 

Τι συνέβη σήμερα και είδαμε αυτή την εικόνα; Πηγές του Υπουργείου λένε ότι δεν οργανώθηκε σωστά η προσέλευση του κόσμου έπρεπε η αστυνομία να βάλει πρώτα μέσα τους δικηγόρους και μετά όλους τους υπόλοιπους.

Μάλιστα, όπως λένε, σε αντίθεση με τους δικηγόρους που δηλώθηκαν στην ανάκριση (250), τελικά οι θέσεις που κατασκευάστηκαν είναι 276, δηλαδή 26 παραπάνω.

Το κόστος και οι καταγγελίες για τη δικαστική αίθουσα των Τεμπών

Πόσο κόστισε το έργο; 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Το κτίριο ανήκει στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Η Περιφέρεια το πρότεινε, οι αρχές έκριναν ότι είναι κατάλληλο.

Η Περιφέρεια, σύμφωνα με πληροφορίες, το εκτέλεσε με βάση τις υποδείξεις της αστυνομίας και του Εφετείου. Ποιος πλήρωσε; Το Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων. Υπάρχει πυρασφάλεια, λένε πηγές του Υπουργείου. Όπως υπάρχουν και αίθουσες για όλους: για τους δικαστικούς, για τους δημοσιογράφους.

 

