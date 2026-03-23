Τέμπη: Λιποθυμίες στη δίκη - Προειδοποιούν για αποχή συγγενείς & δικηγόροι

Ξεκίνησε για να διακοπεί για 1 Απριλίου η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών με τους 57 νεκρούς και τους δεκάδες τραυματίες. Οι συγγενείς των θυμάτων της υπόθεσης που μάτωσε την Ελλάδα καταγγέλλουν τριτοκοσμικές συνθήκες μέσα στην ειδικά διαμορφωμένη δικαστική αίθουσα, ενώ υπήρξε και ένταση όταν εμφανίστηκε στην αίθουσα ο κατηγορούμενος πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ. Το STAR κατέγραψε λεπτό προς λεπτό τα όσα συνέβησαν.

Όπως μετέδωσαν οι δημοσιογράφοι του Star, Δήμητρα Τζιώτζιου και Άρης Λάμπος, η διαδικασία σημαδεύτηκε από αλλεπάλληλες διακοπές, εντάσεις ακόμη και λιποθυμίες εντός της αίθουσας.

Η εικόνα που καταγράφηκε ήταν χαοτική, με ασφυκτικό συνωστισμό και ελλείψεις βασικών υποδομών. Ενδεικτικό είναι ότι δεν υπήρχαν επαρκείς θέσεις ούτε για τους κατηγορουμένους, ενώ συγγενείς θυμάτων και δικηγόροι αναγκάστηκαν να καταλάβουν κάθε διαθέσιμο χώρο. Μάλιστα, τραυματίας από το δυστύχημα λιποθύμησε, ενώ δεν έλειψαν και οι απομακρύνσεις συγγενών που διαμαρτύρονταν έντονα.

Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, δικηγόροι και οικογένειες προειδοποιούν ακόμη και για αποχή από τη διαδικασία αν δεν βελτιωθούν οι συνθήκες. Την ίδια ώρα, αναμένεται παρέμβαση στον Άρειο Πάγο με αίτημα τη μεταφορά της δίκης σε καταλληλότερη αίθουσα.

Οι συγγενείς αποχώρησαν βαθιά απογοητευμένοι και οργισμένοι, κάνοντας λόγο για απαξίωση της μνήμης των θυμάτων

Δίκη Τέμπη: Οι συνθήκες μέσα στη δικαστική αίθουσα

Στις εννέα το πρωί άνοιξαν οι πόρτες για να μπουν συγγενείς θυμάτων δικηγόροι αλλά και το κοινό. Τη δίκη μπορούν να παρακολουθήσουν σε τρία επίπεδα, στην κύρια αίθουσα όπου υπάρχουν δικαστές κατηγορούμενοι αλλά και δικηγόροι, στον διάδρομο έξω από την κύρια αίθουσα μέσα από οθόνες αλλά και στο ισόγειο του κτιρίου.

Σφοδρές αντιδράσεις όταν ζητήθηκε από τους δημοσιογράφους και τις κάμερες να βγουν από την αίθουσα. «Αυτή η δίκη αφορά κυρίως τον κόσμο», υπογράμμισε η Μαρία Καρυστιανού.

Μόνο που η κύρια αίθουσα δεν μπορούσε να χωρέσει όλο τον κόσμο που ήταν σήμερα στη Λάρισα, ενώ ζητήθηκε από τους δημοσιογράφους και τις κάμερες να βγουν από την αίθουσα προκαλώντας σφοδρές αντιδράσεις.

Στα πλάνα που κατέγραψε η δημοσιογράφος Δήμητρα Τζιότζιου, φαίνεται ότι η δικαστική αίθουσα είναι ασφυκτικά γεμάτη ενώ δεν υπήρχε χώρος για να καθίσουν συγγενείς θυμάτων και στέκονταν όρθιοι.

«Μέσα είναι μια αίθουσα στην οποία είμαστε στοιβαγμένοι σαν σαρδέλες ο ένας πάνω στον άλλο, οι συνθήκες είναι όχι τριτοκοσμικές θα πρέπει να εφεύρουμε άλλο όρο. Δεν μπορεί να διεξαχθεί δίκη μέσα», πρόσθεσε η Καρυστιανού.

Η Ελένη Βασάρα, μητέρα θύματος, είπε «Συνεχίζεται ο εμπαιγμός και η κυβερνητική συμπαιγνία. Η κοροϊδία συνεχίζεται, μας στοίβαξανε μέσα σε μια αίθουσα. Ασφυκτικές οι συνθήκες, απαράδεκτες γιατί το έκαναν αυτό;»

Όταν ανέβηκαν στην έδρα οι δικαστές του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων, δεν λειτουργούσαν τα μικρόφωνα. Η σημερινή συνεδρίαση διεκόπη για την 1η Απριλίου.