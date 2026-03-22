Ξεκινά η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη – Στο εδώλιο 36 κατηγορούμενοι

«Πάμε με την ίδια οργή» – Η φωνή των συγγενών

Πρώτη Δημοσίευση: 22.03.26, 21:03
Η ώρα της Δικαιοσύνης για την τραγωδία στα Τέμπη έφτασε. Σε λίγες ώρες αναμένεται να ξεκινήσει στη Λάρισα η πολύκροτη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα που συγκλόνισε την Ελλάδα, αφήνοντας πίσω του 57 νεκρούς.

Στην ειδικά διαμορφωμένη δικαστική αίθουσα «Γαιόπολις» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα βρεθούν συγγενείς των θυμάτων, επιζώντες, δικηγόροι και οι συνολικά 36 κατηγορούμενοι.

Τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντεια, καθώς αναμένεται πλήθος κόσμου να συγκεντρωθεί για να στηρίξει τις οικογένειες των θυμάτων.

«Δεν έφυγαν ποτέ» – Τα τελευταία λόγια που ζητούν δικαίωση

Τρία χρόνια και 24 ημέρες μετά την τραγωδία, οι μνήμες παραμένουν ζωντανές. Οι φωνές των θυμάτων, μέσα από τα τελευταία ηχητικά ντοκουμέντα, εξακολουθούν να στοιχειώνουν: «Δεν έχω οξυγόνο… θα πεθάνουμε… Μάρθη, σ’ αγαπώ…»

Η Μάρθη, η Χρύσα, η Θώμη, η Αναστασία, ο Δημήτρης, ο Τάσος και όλα τα παιδιά που χάθηκαν, για τις οικογένειές τους δεν έφυγαν ποτέ.

Στη δικαστική αίθουσα θα αναβιώσουν όλα όσα συνέβησαν εκείνη τη «μαύρη» νύχτα.

Ξεκινά η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη – Στο εδώλιο 36 κατηγορούμενοι

«Πάμε με την ίδια οργή» – Η φωνή των συγγενών

Ο πρόεδρος του συλλόγου συγγενών θυμάτων, Παύλος Ασλανίδης, περιέγραψε το κλίμα με το οποίο οι οικογένειες προσέρχονται στη δίκη:

«Νιώθω ότι πηγαίνω όπως εκείνο το μοιραίο βράδυ στη Λάρισα που αγνοούνταν τα παιδιά μας. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Πηγαίνουμε με την ίδια αγωνία, την ίδια οργή και την ίδια αγανάκτηση».

Παράλληλα, απέρριψε τα σενάρια περί επεισοδίων, τονίζοντας ότι οι οικογένειες ζητούν μόνο δικαιοσύνη.

Δίκη-μαραθώνιος με εκατοντάδες μάρτυρες

Η δικαστική αίθουσα έχει μετατραπεί σε «φρούριο», με αυστηρά μέτρα ασφαλείας, ειδική περίφραξη, κοντέινερ για δημοσιογράφους και παρουσία κλιμακίων του Ερυθρού Σταυρού.

Στο εδώλιο θα καθίσουν 36 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων ο πρώην σταθμάρχης, στελέχη του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ, της Hellenic Train, της ΡΑΣ και του Υπουργείου Μεταφορών.

Οι περισσότεροι αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες, ακόμη και για κακούργημα, που επισύρει ποινές έως και ισόβια.

Στη δίκη αναμένεται να καταθέσουν περισσότεροι από 350 μάρτυρες, ενώ πάνω από 230 άτομα θα παραστούν προς υποστήριξη της κατηγορίας.

Τρία χρόνια έρευνας με καταγγελίες και αντιπαραθέσεις

Η ανακριτική διαδικασία διήρκεσε δυόμισι χρόνια και συνοδεύτηκε από σοβαρές καταγγελίες για παραλείψεις, λάθη, αλλά και για πιθανή συγκάλυψη στοιχείων.

Συγγενείς κάνουν λόγο για εμπόδια στην έρευνα και καθυστέρηση στην απόδοση ευθυνών.

«Ο πόνος δεν έχει λιγοστέψει. Δεν έχουμε προλάβει να θρηνήσουμε. Βρήκαμε πολλά εμπόδια», δήλωσε συγγενής θύματος.

Διαφωνίες για τα αίτια της τραγωδίας

Η αντιπαράθεση συνεχίζεται και για τα αίτια της φωτιάς μετά τη σύγκρουση. Ορισμένοι συγγενείς υποστηρίζουν ότι ευθύνεται παράνομο φορτίο, ενώ άλλοι απορρίπτουν αυτή τη θεωρία.

Οι διαφωνίες μεταξύ πραγματογνωμόνων παραμένουν έντονες, με τη συζήτηση να μεταφέρεται πλέον και μέσα στη δικαστική αίθουσα.

Μετά από τρία χρόνια πόνου, αμφισβητήσεων και αγώνα, η υπόθεση περνά πλέον στο επόμενο στάδιο.

Όπως λένε οι συγγενείς, η δίκη αυτή δεν είναι μόνο για την τιμωρία των υπευθύνων, αλλά για τη δικαίωση των 57 ανθρώπων που χάθηκαν. Ο λόγος πλέον ανήκει στη Δικαιοσύνη.

ΤΕΜΠΗ
 |
ΔΙΚΗ
