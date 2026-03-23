Τέμπη: Ένταση στη δίκη - «Αλήτες, θα σας τελειώσω», φώναζε ο Ν. Πλακιάς

36 οι κατηγορούμενοι, οι 33 σε βαθμό κακουργήματος

Τέμπη: Ένταση στη δίκη - «Αλήτες, θα σας τελειώσω», φώναζε ο Ν. Πλακιάς
Πρώτη Δημοσίευση: 23.03.26, 07:37
  • Ξεκίνησε η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, με ένταση και λεκτικές επιθέσεις από την οικογένεια Πλακιά.
  • 36 κατηγορούμενοι, κυρίως στελέχη σιδηροδρομικών οργανισμών, αντιμετωπίζουν σοβαρές κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων κακουργημάτων.
  • Η δίκη διεξάγεται με αυστηρά μέτρα ασφαλείας και παρουσία 350 μαρτύρων, συμπεριλαμβανομένων συγγενών θυμάτων.
  • Η Μαρία Καρυστιανού εξέφρασε απογοήτευση για την έλλειψη κατηγοριών κατά υψηλών αξιωματούχων και την Hellenic Train.
  • Συγκέντρωση υποστήριξης για τους συγγενείς των θυμάτων αναμένεται στο ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ.

Ξεκινά σήμερα στην αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο συγκρότημα «ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ» -πρώην ΤΕΙ Λάρισας- η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Από την πρώτη στιγμή ένταση επικράτησε μέσα στην αίθουσα με την οικογένεια Πλακιά να επιτίθεται λεκτικά στους κατηγόρούμενους. 

Κλούβες έξω από τη δικαστική αίθουση για την τραγωδία των Τεμπών - Intimenews
Επίθεση Δικαστών και Εισαγγελέων κατά Κωνσταντοπούλου και Καρυστιανού

«Ανοίξτε τα στόματα γιατί θα σας φάμε ζωνανούς. Θα σας σκίσω με τα χέρια μου», φώναζε η σύζυγός του, ενώ ο ίδιος, απευθυνόμενος σε έναν κατηγορούμενο είπε: «Αλήτες, θα σας τελειώσω».

Ο Νίκος Πλακιάς - Intimenews

Η Μαρία Καρυστιανού από την άλλη, μπαίνοντας στη δικαστική αίθουσα φώναζε: «να μας πείτε τι μετέφερε το φορτίο! Εμεις δεν ήρθαμε εδώ για τα χρήματα»

Αυστηρά τα μέτρα ασφαλείας για τη δίκη των Τεμπών

Ο χώρος του συνεδριακού κέντρου έχει μετατραπεί σε μια καλά φρουρούμενη δικαστική αίθουσα, με ειδική περίφραξη και αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Έχουν οριστεί διαφορετικά σημεία εισόδου για δικηγόρους, διαδίκους και κοινό, ενώ υπάρχει ειδική πρόβλεψη για την πρόσβαση ατόμων με αναπηρίες. Για την εξυπηρέτηση των μέσων ενημέρωσης έχουν τοποθετηθεί ειδικά διαμορφωμένα κοντέινερ, ενώ στον χώρο θα βρίσκεται κλιμάκιο του Ερυθρού Σταυρού για την παροχή βοήθειας σε κάθε ενδεχόμενο.

Ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας θα βρεθούν 36 κατηγορούμενοι, με τους 33 εξ αυτών να παραπέμπονται σε βαθμό κακουργήματος.

Συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών - Intimenews

Ποιοι είναι οι κατηγορούμενοι στη δίκη για τα Τέμπη

Πρόκειται για στελέχη οργανισμών από όλο το φάσμα λειτουργίας του ελληνικού σιδηροδρόμου όπως ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ, ΡΑΣ, με τα αδικήματα να είναι το κακούργημα της επικίνδυνης παρέμβασης στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς με ενδεχόμενο δόλο με επικίνδυνες για την ασφάλεια της συγκοινωνίας πράξεις, από την οποία μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για ανθρώπους, η οποία πράξη είχε ως αποτέλεσμα:

Ξεκινά σήμερα στη Λάρισα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών - Eurokinissi

  • τον θάνατο μεγάλου αριθμού ανθρώπων,
  • τη βαριά σωματική βλάβη περισσότερων ανθρώπων
  • τη σημαντική βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, τελεσθείσα και κατ' εξακολούθηση και από κοινού και τα πλημμελήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή, της βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια απο υπόχρεο κατα συρροή, της απλής σωματικής βλάβης από αμέλεια από υπόχρεο κατα συρροή και της παράβασης καθήκοντος.

Δρακόντεια τα μέτρα ασφαλείας έξω από το Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, όπου θα διεξαχθεί η δίκη για τα Τέμπη - Eurokinissi

Μεταξύ των κατηγορουμένων, είναι πρώην πρόεδροι και διοικητικά στελέχη του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ, της ΡΑΣ και της Hellenic Train, υπάλληλοι του Σιδηροδρομικού Σταθμού Λάρισας και υπηρεσιακά στελέχη του υπουργείου Μεταφορών. 

Παραταγμένες κλούβες έξω από το Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας - Eurokinissi

Προσερχόμενος στη δίκη ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Παύλος Ασλανίδης τόνισε ότι «αυτή η δίκη ξεκινάει πολύ καθυστερημένα και με ανθρώπους που έπρεπε να είναι εδώ κατηγορούμενοι, όπως ο Καραμανλής, που σκότωσε τους ανθρώπους μας, να λείπουν».

Όπως τόνισε, δεν υπάρχει κατηγορητήριο για τη Hellenic Train και το κυριότερο δεν υπάρχει κατηγορητήριο για τα 28 απανθρακωμένα παιδιά από τη φονική έκρηξη. «Ξεκινάει η δίκη και δεν έχουμε πάρει ακόμα απάντηση για τα αιτήματα εκταφής».

Παύλος Ασλανίδης - Eurokinissi

«Από εκεί και πέρα θέλει υπομονή, κουράγιο σε όλους τους γονείς και τους συγγενείς που είναι εδώ πέρα, σε αυτόν τον Γολγοθά. Σήμερα θα έρθουν εκατοντάδες λεωφορεία από όλη τη χώρα, ευχαριστούμε, θα είναι κινητήριος δύναμη. Δικαίωση θα ήταν να γύριζαν τα παιδιά πίσω. Εμείς θέλουμε την τιμωρία των ενόχων και είναι θλιβερό πως μετά από τρία χρόνια δεν είναι κανένας φυλακισμένος», κατέληξε ο πρόεδρος του Συλλόγου Θυμάτων των Τεμπών.

Καρυστιανού: «Προσέρχομαι με χαμηλές προσδοκίες»

Στο Συνεδριακού Κέντρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έφτασε και η Μαρία Καρυστιανού, η οποία σε δηλώσεις της προς τους δημοσιογράφους τόνισε πως προσέρχεται στη διαδικασία «με χαμηλές προσδοκίες», καθώς όπως τόνισε, ειδικά για τον θάνατο του παιδιού της που κάηκε ζωντανό, δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα ούτε έρευνα ούτε υπάρχει κάποιος κατηγορούμενος.

Επεσήμανε ότι δεν υπάρχουν κατηγορούμενοι ούτε για τη σύμβαση 717 ενώ χαρακτήρισε απαράδεκτο το γεγονός ότι η Hellenic Train κατηγορείται μόνο για πλημμέλημα.

Η Μαρία Καρυστιανού - Intimenews

Σύμφωνα με την ίδια, οι χειρισμοί αυτοί δείχνουν πως «δεν υπάρχει καλή πρόθεση για να βγει η αλήθεια στο φως και να αποκαλυφθούν όλοι οι ένοχοι».

«Προφανώς, επειδή είναι υψηλά ιστάμενοι, προστατεύονται», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως μαζί με αυτούς προστατεύονται και οι εκτελούντες τις εντολές τους, οι οποίοι αν και δεν είναι πολιτικά πρόσωπα και δεν έχουν ασυλία, παραμένουν στο απυρόβλητο.

Περιγράφοντας την κατάσταση ως μια «κοροϊδία» την οποία οι γονείς αναγκάζονται να παρακολουθούν, η Μαρία Καρυστιανού ξεκαθάρισε πως οι συγγενείς θα συνεχίσουν να φωνάζουν, να απαιτούν την αλήθεια και να πράττουν ό,τι είναι απαραίτητο.

Κλείνοντας, υπογράμμισε πως η μόνη της ελπίδα εναποτίθεται στο ενδεχόμενο να βρεθούν «σωστοί δικαστές» με τη δύναμη να πράξουν τα δέοντα.

«Μπορούν να αποκαλυφθούν ακόμα και τώρα πολλά», σημείωσε, συμπληρώνοντας ωστόσο με νόημα πως «έτσι όπως ξεκινάμε, δεν ξεκινάμε καθόλου καλά».

Συνολικά οι μάρτυρες ξεπερνούν τους 350, με τουλάχιστον 230 όπως συγγενείς θυμάτων, επιζώντες, Δικηγορικούς Συλλόγους και Σωματεία να παρίστανται προς υποστήριξη της κατηγορίας. Να σημειωθεί πως όλο το υλικό της δικογραφίας μεταφέρθηκε την Παρασκευή από το Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας στο Συνεδριακό Κέντρο. 

Σύμφωνα με ενημέρωση του Εφετείου Λάρισας προς τον Δικηγορικό Σύλλογο Λάρισας, η προσέλευση στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο συγκρότημα, θα είναι δυνατή κατά τις ημέρες διεξαγωγής της δίκης από τις 8 το πρωί. 

Σήμερα αναμένεται, επίσης, να βρεθεί στο ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ πλήθος κόσμου προκειμένου να συμπαρασταθεί στους συγγενείς των θυμάτων ενώ φορείς της Λάρισας απηύθυναν κάλεσμα για συγκέντρωση στις 8 το πρωί.
 

