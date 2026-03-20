Επίθεση Δικαστών και Εισαγγελέων κατά Κωνσταντοπούλου και Καρυστιανού

Σκληρή ανακοίνωση κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου και της Μαρίας Καρυστιανού εξέδωσε η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, καταγγέλλοντας «σκηνές Άγριας Δύσης» και «φασιστική νοοτροπία».

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, όσα έγιναν χθες Πέμπτη στο δικαστικό μέγαρο Λάρισας και αποτυπώθηκαν με βίντεο από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας αλλά και με ανάρτηση της κ. Καρυστιανού στο Χ, «κρύβουν φασιστική νοοτροπία».

Η ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

«Τα όσα πρωτοφανή διαδραματίζονται στο Δικαστήριο της Λάρισας με το δίδυμο Κωνσταντοπούλου- Καρυστιανού και την τέλεση σοβαρών αυτόφωρων κακουργημάτων και πλημμελημάτων, θυμίζουν σκηνές άγριας Δύσης. Τραμπουκισμοί, κατάληψη δημοσίων χώρων, εκδίωξη δικαστικών λειτουργών που βρίσκονται στα όρια των ανθρωπίνων αντοχών, παράνομες βιντεοσκοπήσεις διακινούνται στο διαδίκτυο ως κατόρθωμα και επιβεβαίωση ενός ψεύτικου αντισυστημισμού που κρύβει φασιστική νοοτροπία. Είναι δηλωμένη πρόθεση τους πλέον να δυναμιτίσουν την κατάσταση και με κάθε τρόπο να μην διεξαχθεί η δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών. Έχουν πέσει οι μάσκες και αποκαλύφθηκε το ψεύτικο ενδιαφέρον τους για απόδοση Δικαιοσύνης. Έχουν βάλει απέναντι τους συγγενείς των θυμάτων που περιμένουν 3 χρόνια την έναρξη της διαδικασίας, τους δικηγόρους που έχουν ετοιμαστεί για να ασκήσουν τα υπερασπιστικά τους καθήκοντα, την κοινωνία ολόκληρη που ζητά Δικαιοσύνη.

Μοναδικός στόχος τους είναι η πολιτική εκμετάλλευση μιας ποινικής διαδικασίας αξιοποιώντας κενά της νομοθεσίας και κάλυψη από την βουλευτική ασυλία, ρωγμές ενός συστήματος που επιτρέπει τέτοιους ακροβατισμούς. Δεν χρειάζονται ιδιαίτερη ενθάρρυνση οι εισαγγελείς για να κινηθούν οι ποινικές διώξεις αυτεπαγγέλτων αδικημάτων, ούτε οι δικηγορικοί σύλλογοι για σοβαρά πειθαρχικά αδικήματα μελών τους, ούτε η Κυβέρνηση για να λάβει τα απαραίτητα νομοθετικά μέτρα που προτείναμε εδώ και καιρό ώστε να ξεκινήσει ομαλά η διαδικασία στο ακροατήριο την Δευτέρα».

Τι είχε προηγηθεί

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, σε βίντεο που ανέβασε τα ξημερώματα της Παρασκευής μέσα από το δικαστικό μέγαρο Λάρισας, περιέγραφε ότι «είμαστε στον δεύτερο όροφο του δικαστικού μεγάρου της Λάρισας, η ώρα είναι 00:25 τη νύχτα και αυτή τη στιγμή υποβάλλεται μήνυση από γονείς και συγγενείς, από τον Πάνο Ρούτσι, τη Μαρία Καρυστιανού και άλλους για τα απίθανα έκτροπα που έγιναν στα δικαστήρια».

Εξηγώντας γιατί υποβάλλονται οι μηνύσεις, η κ. Κωνσταντοπούλου είπε ότι «μια δικαστής παρήγγειλε να πάρουμε αντίγραφα των βίντεο που κατασχέθηκαν που τα είχαν 3 χρόνια οι πραγματογνώμονες. Όταν τα κατέσχεσε το δικαστήριο, λιποθύμησε τελικά η δικαστής και δεν μας δόθηκαν. Και σήμερα που άλλη δικαστής αποφάσισε να μας δοθούν και αυτή η δικαστής μετά από φοβερή πίεση και παρεμβάσεις ήρθε μετά από ώρες τρεμάμενη να ανακαλέσει αυτή την απόφαση. Μιλάμε για οργιώδη κατάχρηση εξουσίας και θα έπρεπε να ντρέπονται οι δικαστές αυτοί που παραβιάζουν τα καθήκοντά τους».

Η ίδια έκανε λόγο, επίσης, για στοχοποίηση από την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων με αφορμή προηγούμενη ανακοίνωση της Ένωσης για «ανεύθυνες δηλώσεις πολιτικών και εμπλεκόμενων στη δίκη των Τεμπών» που «υποκρύπτουν δόλιες σκοπιμότητες», ενώ έβαλε κατά του πρόεδρου της Ένωσης.

Νωρίτερα, η Μαρία Καρυστιανού είχε εκφράσει θλίψη και οργή για τη διαδικασία της δίκης για τα βίντεο των Τεμπών καταγγέλλοντας αδιαφορία των αρμοδίων και πλήρη απαξίωση από την πλευρά των δικαστικών αρχών στη Λάρισα.

Συνόδευσε την ανάρτησή της με μία φωτογραφία, στην οποία φαίνονταν δίπλα της η δικηγόρος και στενή συνεργάτιδά της, Μαρία Γρατσία, καθώς και η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Πάνος Ρούτσι.