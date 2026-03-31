Τραμπ: «Αν θέλετε πετρέλαιο πηγαίνετε στο Ορμούζ και πάρτε το μόνοι σας»

Πολεμικός «φόρος» στα Στενά του Ορμούζ και παγκόσμιος συναγερμός για την ενέργεια. Το Ιράν περνά στην αντεπίθεση με έναν νόμο που προκαλεί σοκ στη ναυτιλία, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να αναζητά δρόμο διαφυγής από τον πόλεμο, ακόμη και με τα Στενά κλειστά.

Η Τεχεράνη παίζει το τελευταίο της χαρτί. Το ιρανικό κοινοβούλιο ενέκρινε το σχέδιο για την είσπραξη διοδίων από κάθε πλοίο που διέρχεται από τα Στενά του Ορμούζ.

«Οι αρχικές αναφορές έδειχναν ότι το Ιράν θα μπορούσε στην πραγματικότητα να χρεώσει συνολικά ως και 2.000.000 δολάρια, το οποίο είναι ένα τεράστιο ποσό. Το μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι το εχθρικό έθνος του Ιράν θα κληθεί να πληρώσει περισσότερα χρήματα για τη διέλευση», ανέφερε το CNN News.

Τραμπ προς συμμάχους: «Πηγαίνετε να πάρετε τα Στενά»

Πριν από λίγο, ο Αμερικανός πρόεδρος με ανάρτησή του έστειλε μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση.

«Όλες αυτές οι χώρες που δεν μπορούν να προμηθευτούν καύσιμα για αεροσκάφη λόγω των Στενών του Ορμούζ, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο αρνήθηκε να εμπλακεί στην εξάρθρωση του Ιράν, έχω μια πρόταση για εσάς: Νο1, αγοράστε από τις ΗΠΑ, έχουμε άφθονα και Νο 2, βρείτε λίγο καθυστερημένο θάρρος, πηγαίνετε στα Στενά και απλώς ΠΑΡΤΕ ΤΑ. Θα πρέπει να αρχίσετε να μαθαίνετε πώς να πολεμάτε για τους εαυτούς σας, οι ΗΠΑ δε θα είναι πλέον εκεί για να σας βοηθήσουν, όπως ακριβώς δεν ήσασταν εσείς εκεί για εμάς».

ΥΠΕΞ ΗΠΑ: «Κανείς δεν πρόκειται να δεχτεί τον έλεγχο του Ορμούζ από το Ιράν»

«Κανείς στον κόσμο δεν πρόκειται να το δεχτεί αυτό, ούτε πρέπει να το δεχτεί. Να είμαι ειλικρινής. Πολύ λίγη από την αμερικανική ενέργεια περνά από τα Στενά του Ορμούζ σε σχέση με την ενέργεια στην οποία βασιζόμαστε. Αλλά αναγνωρίζουμε τον αντίκτυπο που έχει στις παγκόσμιες αγορές και στους γείτονές μας, ειδικά στους συμμάχους μας στην περιοχή που παράγουν ενέργεια και πρέπει να τη διοχετεύσουν στην αγορά», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μάρκο Ρούμπιο.

Τα Εμιράτα χτυπούν την ιρανική οικονομία - Ιρανικό drone έπληξε τάνκερ στο Ντουμπάι

Οι σύμμαχοι των Αμερικανών στην περιοχή δε μένουν με σταυρωμένα χέρια.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα «παγώνουν» ή κατάσχουν ιρανικά περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 530 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο έδαφός τους, ενώ ακυρώνουν μαζικά βίζες κατοικίας, εργασίας, ακόμα και χρυσές βίζες Ιρανών πολιτών.

Την ίδια ώρα, τα ιρανικά χτυπήματα είναι ασταμάτητα. Τάνκερ του Κουβέιτ υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές και πήρε φωτιά από επίθεση ιρανικού drone ανοιχτά του Ντουμπάι.

'Iran sets giant oil tanker ablaze off Dubai; The Al-Salmi ​may not have been intended target. IRG said they had targeted ship over ties with Israel. They appeared to be referring to Singapore-flagged ​Haiphong Express which was anchored next to Al-Salmi' https://t.co/0t6RXR2M0X — Shibley Telhami (@ShibleyTelhami) March 31, 2026

WSJ: « Ο Τραμπ είναι ανοιχτός στο να τερματίσει τον πόλεμο»

Την ίδια στιγμή, οι αποκαλύψεις της Wall Street Journal προκαλούν παγκόσμιο σεισμό. Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να τελειώσει τον πόλεμο εδώ και τώρα.

Η Wall Street Journal ανέφερε σήμερα ότι ο Τραμπ είναι ανοιχτός στο να τερματίσει τον πόλεμο χωρίς να ανοίξει ξανά τα στενά του Ορμούζ.

Η απάντηση έρχεται κατευθείαν από τον Λευκό Οίκο.

«Ο Πρόεδρος έχει καταστήσει σαφές στο ιρανικό καθεστώς αυτή τη στιγμή ότι η καλύτερη κίνησή τους είναι να καταλήξουν σε συμφωνία. Διαφορετικά, οι Ένοπλες Δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών διαθέτουν δυνατότητες πέρα από κάθε φαντασία τους και ο Πρόεδρος δε φοβάται να τις χρησιμοποιήσει», διαμήνυσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ

Δείτε ολόκληρο το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star