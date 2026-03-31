Τραμπ: «Αν θέλετε πετρέλαιο πηγαίνετε στο Ορμούζ και πάρτε το μόνοι σας»

Πολεμικός «φόρος» στα Στενά και παγκόσμιος συναγερμός για την ενέργεια

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
Τραμπ: «Αν θέλετε πετρέλαιο πηγαίνετε στο Ορμούζ και πάρτε το μόνοι σας»
31.03.26 , 15:20 Μαρινέλλα: Ρίγη συγκίνησης στον επικήδειο της Χαρούλας Αλεξίου
31.03.26 , 15:18 Παναθηναίκός – Ολυμπιακός: φασαρία για λόγους ...παράδοσης
31.03.26 , 14:44 Τα τελευταία λόγια της Μαρινέλλας «ραγίζουν» καρδιές
31.03.26 , 14:41 «Ηθοποιός από τον Άγιο Έρωτα παντρεύεται τον πρώην σύζυγο της Λάσπα»
31.03.26 , 14:36 Ανοιχτά τα σχολεία στην Αττική την Τετάρτη - Τι ισχύει για το ολοήμερο
31.03.26 , 14:23 Κηδεία Μαρινέλλας: Ο πρωθυπουργός αποχαιρέτησε τη μεγάλη ντίβα
31.03.26 , 14:23 «Ζωή μετά Χαμηλών Πτήσεων»: Μία ξεχωριστή παράσταση στο Κολλέγιο Αθηνών
31.03.26 , 14:12 Ποια ηθοποιός αιτήθηκε να αλλάξει το τραγούδι των γενεθλίων;
31.03.26 , 14:06 «Αθάνατη» φώναζε το πλήθος: Το τελευταίο χειροκρότημα στη Μαρινέλλα
31.03.26 , 14:05 Κηδεία Μαρινέλλας: Απαρηγόρητη η Νατάσα Θεοδωρίδου
31.03.26 , 13:36 Γρήγορες και γευστικές πένες με σολομό - Δείτε τη συνταγή
31.03.26 , 13:24 Η Καινούργιου «λύγισε» στην τελευταία εκπομπή: «Θα γυρίσω διαφορετική»
31.03.26 , 13:20 Κακοκαιρία ERMINIO: Πού θα κλείσουν τα σχολεία - Τι θα γίνει στην Αττική
31.03.26 , 13:15 Νόρα Βαλσάμη: Η φωτογραφία που ανέβασε ο γιος της, Έρικ
«Ηθοποιός από τον Άγιο Έρωτα παντρεύεται τον πρώην σύζυγο της Λάσπα»
Η Ελληνίδα που ζει σ' ένα «διαμέρισμα» 7 τ.μ. στη Νότια Κορέα
Νόρα Βαλσάμη: Η φωτογραφία που ανέβασε ο γιος της, Έρικ
Aυτή είναι η πρώτη ακριβή μεταγραφή που έκλεισε ο Παναθηναϊκός
Aφροδίτη στον Ταύρο: Ποια ζώδια θα ευνοηθούν στα οικονομικά
Κηδεία Μαρινέλλας: Απαρηγόρητη η Νατάσα Θεοδωρίδου
Κηδεία Μαρινέλλας: Συγκινημένοι οι καλλιτέχνες που πήγαν στο στερνό «αντίο
Κηδεία Μαρινέλλας: Στη Μητρόπολη η σορός της - Ράκος η κόρη της, Τζωρτζίνα
Ανοιχτά τα σχολεία στην Αττική την Τετάρτη - Τι ισχύει για το ολοήμερο
Πέθανε μετά την κηδεία της γυναίκας του - Τρία παιδιά έμειναν ορφανά
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου AP (Mark Schiefelbein)
Το ρεπορτάζ της Δέσποινας Μανδελενάκη στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Πολεμικός «φόρος» στα Στενά του Ορμούζ και παγκόσμιος συναγερμός για την ενέργεια. Το Ιράν περνά στην αντεπίθεση με έναν νόμο που προκαλεί σοκ στη ναυτιλία, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να αναζητά δρόμο διαφυγής από τον πόλεμο, ακόμη και με τα Στενά κλειστά.   

WSJ:Ο Τραμπ θέλει να τερματίσει τον πόλεμο & με κλειστά τα Στενά του Ορμούζ

Η Τεχεράνη παίζει το τελευταίο της χαρτί. Το ιρανικό κοινοβούλιο ενέκρινε το σχέδιο για την είσπραξη διοδίων από κάθε πλοίο που διέρχεται από τα Στενά του Ορμούζ. 

Όλα τα σενάρια για τη χερσαία επέμβαση ΗΠΑ στο Ιράν

«Οι αρχικές αναφορές έδειχναν ότι το Ιράν θα μπορούσε στην πραγματικότητα να χρεώσει συνολικά ως και 2.000.000 δολάρια, το οποίο είναι ένα τεράστιο ποσό. Το μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι το εχθρικό έθνος του Ιράν θα κληθεί να πληρώσει περισσότερα χρήματα για τη διέλευση», ανέφερε το CNN News. 

Τραμπ προς συμμάχους: «Πηγαίνετε να πάρετε τα Στενά» 

Πριν από λίγο, ο Αμερικανός πρόεδρος με ανάρτησή του έστειλε μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση. 

«Όλες αυτές οι χώρες που δεν μπορούν να προμηθευτούν καύσιμα για αεροσκάφη λόγω των Στενών του Ορμούζ, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο αρνήθηκε να εμπλακεί στην εξάρθρωση του Ιράν, έχω μια πρόταση για εσάς: Νο1, αγοράστε από τις ΗΠΑ, έχουμε άφθονα και Νο 2, βρείτε λίγο καθυστερημένο θάρρος, πηγαίνετε στα Στενά και απλώς ΠΑΡΤΕ ΤΑ. Θα πρέπει να αρχίσετε να μαθαίνετε πώς να πολεμάτε για τους εαυτούς σας, οι ΗΠΑ δε θα είναι πλέον εκεί για να σας βοηθήσουν, όπως ακριβώς δεν ήσασταν εσείς εκεί για εμάς». 

Τραμπ: «Αν θέλετε πετρέλαιο πηγαίνετε στο Ορμούζ και πάρτε το μόνοι σας»

ΥΠΕΞ ΗΠΑ: «Κανείς δεν πρόκειται να δεχτεί τον έλεγχο του Ορμούζ από το Ιράν» 

«Κανείς στον κόσμο δεν πρόκειται να το δεχτεί αυτό, ούτε πρέπει να το δεχτεί. Να είμαι ειλικρινής. Πολύ λίγη από την αμερικανική ενέργεια περνά από τα Στενά του Ορμούζ σε σχέση με την ενέργεια στην οποία βασιζόμαστε. Αλλά αναγνωρίζουμε τον αντίκτυπο που έχει στις παγκόσμιες αγορές και στους γείτονές μας, ειδικά στους συμμάχους μας στην περιοχή που παράγουν ενέργεια και πρέπει να τη διοχετεύσουν στην αγορά», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μάρκο Ρούμπιο.

Τα Εμιράτα χτυπούν την ιρανική οικονομία - Ιρανικό drone έπληξε τάνκερ στο Ντουμπάι 

Οι σύμμαχοι των Αμερικανών στην περιοχή δε μένουν με σταυρωμένα χέρια.  

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα «παγώνουν» ή κατάσχουν ιρανικά περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 530 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο έδαφός τους, ενώ ακυρώνουν μαζικά βίζες κατοικίας, εργασίας, ακόμα και χρυσές βίζες Ιρανών πολιτών. 

Την ίδια ώρα, τα ιρανικά χτυπήματα είναι ασταμάτητα. Τάνκερ του Κουβέιτ  υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές και πήρε φωτιά από επίθεση ιρανικού drone ανοιχτά του Ντουμπάι. 

 

 

WSJ: « Ο Τραμπ είναι ανοιχτός στο να τερματίσει τον πόλεμο» 

Την ίδια στιγμή, οι αποκαλύψεις της Wall Street Journal προκαλούν παγκόσμιο σεισμό. Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να τελειώσει τον πόλεμο εδώ και τώρα. 

Η Wall Street Journal ανέφερε σήμερα ότι ο Τραμπ είναι ανοιχτός στο να τερματίσει τον πόλεμο χωρίς να ανοίξει ξανά τα στενά του Ορμούζ. 

Η απάντηση έρχεται κατευθείαν από τον Λευκό Οίκο. 

«Ο Πρόεδρος έχει καταστήσει σαφές στο ιρανικό καθεστώς αυτή τη στιγμή ότι η καλύτερη κίνησή τους είναι να καταλήξουν σε συμφωνία. Διαφορετικά, οι Ένοπλες Δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών διαθέτουν δυνατότητες πέρα από κάθε φαντασία τους και ο Πρόεδρος δε φοβάται να τις χρησιμοποιήσει», διαμήνυσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ 

Δείτε ολόκληρο το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΗΠΑ
 |
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
 |
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
 |
ΣΤΕΝΑ ΟΡΜΟΥΖ
 |
ΙΡΑΝ
 |
ΠΟΛΕΜΟΣ
 |
ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top