Όλα τα σενάρια για τη χερσαία επέμβαση ΗΠΑ στο Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει αποφασίσει ακόμα αν θα προχωρήσει σε χερσαία επιχείρηση στο Ιράν αφού δέχεται διφορούμενες εισηγήσεις από συμβούλους και συνεργάτες.

Τον πρόεδρο της Βουλής του Ιράν αναγόρευσε σε συνομιλητή ο Τραμπ

Μιλώντας πάντως πριν από λίγο στην ΝΥ Post ο Τραμπ απαντά ότι οι ΗΠΑ διαπραγματεύονται με τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, λέγοντας ότι «θα μάθουμε σε περίπου μια εβδομάδα» αν είναι κάποιος με τον οποίο η Αμερική μπορεί πραγματικά να συνεργαστεί.

Πάντως, ο Αμερικανός πρόεδρος ζυγίζει όλα τα δεδομένα για την επόμενη ημέρα του πολέμου αλλά σε καμία περίπτωση δεν έχει ακόμα αποφασίσει τι ακριβώς θέλει να κάνει.

Το σενάριο των «σκληρών» για ολοκληρωτικό πόλεμο με το Ιράν κα… αρπαγή του ουρανίου



Από τη μια ο Τραμπ έχει φωνές δίπλα του οι οποίες ευθυγραμμίζονται με τον πρώην σύμβουλο του Λευκού Οίκου Στηβ Μπάνον ο οποίος θεωρεί ότι για να επιτευχθούν οι στόχοι των ΗΠΑ στο Ιράν θα πρέπει να υπάρξει ένας «ολοκληρωτικός πόλεμος». Αυτό συμπεριλαμβάνει μία χερσαία επιχείρηση για την εξαγωγή μισού τόνου ουρανίου από το Ιράν αλλά και την κατάληψη συγκεκριμένων περιοχών από Αμερικανούς πεζοναύτες όπως για παράδειγμα η νήσος Χαργκ.

Όλα τα σενάρια ανοιχτά ακόμη από τον Τραμπ για χερσαία επέμβαση στο Ιράν

Οι επιφυλακτικοί που διαμηνύουν ότι η πραγματικότητα δεν είναι ταινία του Χόλιγουντ

Από την άλλη όμως, υπάρχουν και αυτοί που θεωρούν ότι εδώ δεν μιλάμε για ταινία του Χόλιγουντ, δηλαδή «μπαίνεις παίρνεις το ουράνιο και φεύγεις». Προειδοποιύν ότι θα είναι μια δύσκολη, επίπονη και μακρά επιχείρηση για τους Αμερικανούς με πολλές απώλειες επί του πεδίου.

Σε κάθε περίπτωση ο Τραμπ, στις δημόσιες τοποθετήσεις του δείχνει ακόμα ότι υπάρχει χώρος για διπλωματία, κάτι που δεν φαίνεται όμως στο πεδίο, με τη συγκέντρωση χιλιάδων πεζοναυτών στην περιοχή οι οποίοι περιμένουν την τελευταία λέξη του πλανητάρχη για κλιμάκωση.

