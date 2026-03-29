Οι ΗΠΑ προετοιμάζονται για χερσαίες επιχειρήσεις στο Ιράν

Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν αμερικάνικα πανεπιστήμια

Κοσμος
Πηγή: AΠΕ - ΜΠΕ / Φωτογραφία αρχείου AP (Alex Brandon)
Αμερικανοί ναύτες και πεζοναύτες έφθασαν στην περιοχή ευθύνης ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση ΗΠΑ
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το Πεντάγωνο προετοιμάζει χερσαίες επιχειρήσεις στο Ιράν, με έμφαση σε ειδικές δυνάμεις και όχι σε ευρεία εισβολή.
  • Η άφιξη του USS Tripoli ενισχύει τις αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή, με 3.500 στρατιώτες.
  • Οι Φρουροί της Επανάστασης απείλησαν αμερικανικά πανεπιστήμια στη Μέση Ανατολή, ζητώντας καταδίκη των βομβαρδισμών.
  • Αμερικανοϊσραηλινές επιδρομές προκάλεσαν θανάτους στο Ιράν, ενώ εκρήξεις ακούστηκαν στην Τεχεράνη.
  • Οι Ηνωμένες Αραβικές Εμιράτες δέχθηκαν επιθέσεις με drones και πυραύλους, ενεργοποιώντας τα αντιαεροπορικά τους συστήματα.

Το αμερικανικό Πεντάγωνο κάνει προετοιμασίες για χερσαίες επιχειρήσεις διάρκειας εβδομάδων στο Ιράν, ανέφερε το Σάββατο η Washington Post, επικαλούμενη πηγές της στην κυβέρνηση των ΗΠΑ τις οποίες δεν κατονόμασε, την ώρα που η Ουάσιγκτον έχει αρχίσει να ενισχύει τις χερσαίες δυνάμεις της στη Μέση Ανατολή.

Έφθασαν στη Μέση Ανατολή 3.500 Αμερικανοί ναύτες και πεζοναύτες

Οι επιχειρήσεις αυτές δε σχεδιάζεται να είναι χερσαία εισβολή ευρείας κλίμακας στο Ιράν, τουλάχιστον κατά τις πηγές της εφημερίδας, αλλά έφοδοι στο ιρανικό έδαφος από μέλη των ειδικών δυνάμεων και άλλων, συμβατικών μονάδων.

Ο Τραμπ απειλεί ξανά το ΝΑΤΟ - Συμφωνία Ιράν με Ταϊλάνδη για το Ορμούζ

Οι πληροφορίες αυτές έρχονται στο «φως» την ώρα που οι δυνάμεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή ενισχύθηκαν με την άφιξη στην περιοχή του σκάφους USS Tripoli, που ανακοινώθηκε χθες από τον αμερικανικό στρατό.

Το ελικοπτεροφόρο-αεροπλανοφόρο (είναι σε θέση να μεταφέρει είκοσι F-35, ικανά για κάθετες αποπροσνηώσεις) και αποβατικό έχει τεθεί επικεφαλής ομάδας κρούσης με περίπου 3.500 άνδρες του πολεμικού ναυτικού και των πεζοναυτών, σύμφωνα με το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Η άφιξη του σκάφους αυτού στην περιοχή ευθύνης της CENTCOM ανακοινώθηκε με φόντο τη δήλωση του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο την Παρασκευή πως οι ΗΠΑ μπορεί να έχουν επιτύχει τους στόχους του πολέμου στο Ιράν μέσα σε μερικές «εβδομάδες» και χωρίς να χρειαστεί η ανάπτυξη χερσαίων μονάδων επί του πεδίου.

Ωστόσο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διατηρεί εδώ κι εβδομάδες επαμφοτερίζουσα στάση για το ενδεχόμενο να διατάξει χερσαίες επιχειρήσεις και αμερικανικά ΜΜΕ αναφέρουν τις τελευταίες ημέρες πως εξετάζεται η πιθανότητα να σταλούν το προσεχές διάστημα ακόμη τουλάχιστον 10.000 στρατιωτικοί στη Μέση Ανατολή.

Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν αμερικάνικα πανεπιστήμια

Οι Φρουροί της Επανάστασης απείλησαν να βάλουν στο στόχαστρο αμερικανικά πανεπιστήμια στη Μέση Ανατολή, κάνοντας λόγο περί καταστροφής δυο ιρανικών πανεπιστημίων στους αεροπορικούς βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

«Αν η αμερικάνικη κυβέρνηση θέλει τα πανεπιστήμιά της στην περιοχή να μην υποστούν αντίποινα (...), πρέπει να καταδικάσει τον βομβαρδισμό των πανεπιστημίων με επίσημη ανακοίνωσή της ως το μεσημέρι της Δευτέρας 30ής Μαρτίου», διεμήνυσαν οι Φρουροί της Επανάστασης σε ανακοίνωσή τους στην οποία αναφέρθηκαν ιρανικά ΜΜΕ.

Οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας, συνέστησαν στους εργαζόμενους, στους καθηγητές και στους φοιτητές των αμερικανικών πανεπιστημίων της περιοχής να απομακρυνθούν ένα χιλιόμετρο από τις πανεπιστημιουπόλεις, διότι αυτές οι τελευταίες μπορεί να γίνουν στόχοι.

Αρκετά αμερικανικά πανεπιστήμια διαθέτουν πανεπιστημιουπόλεις σε κράτη του Κόλπου, για παράδειγμα το Texas A&M, στο Κατάρ, ή το NYU (New York University), στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ιράν: Αμερικανοϊσραηλινές επιδρομές έπληξαν ιρανικό λιμάνι κοντά στο Στενό του Oρμούζ

Το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Irna μετέδωσε ότι αμερικανοϊσραηλινές επιδρομές έπληξαν αποβάθρα σε λιμάνι του Ιράν κοντά στο Στενό του Ορμούζ, προκαλώντας τον θάνατο 5 ανθρώπων.

«Ο αμερικανοσιωνιστής εχθρός διεξήγαγε μια εγκληματική επίθεση κατά της αποβάθρας του Μπαντάρ Χαμίρ, προκαλώντας τον θάνατο 5 ανθρώπων και τον τραυματισμό 4», μετέδωσε το Irna.

Παράλληλα σύμφωνα με δημοσιογράφο του AFP σειρά εκρήξεων ακούστηκε σήμερα σε όλη την Τεχεράνη.

Οι εκρήξεις ακούστηκαν στο βόρειο τμήμα της πρωτεύουσας του Ιράν, ενώ καπνός υψωνόταν στον ουρανό από περιοχές που επλήγησαν προς το ανατολικό της τμήμα, πρόσθεσε η ίδια πηγή, χωρίς ακόμη να είναι δυνατό να διευκρινιστεί ποιος στόχος επλήγη.

Επιθέσεις με πυραύλους και drones στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έγιναν εκ νέου τις πρώτες πρωινές ώρες στόχος επιθέσεων με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και πυραύλους, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της χώρας.

«Συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας των ΗΑΕ επιχειρούν εντατικά» για να αντιμετωπίσουν «τις απειλές» που εγείρονται εξαιτίας «πυραύλων και drones», σημείωσε η πηγή αυτή μέσω X.


 

