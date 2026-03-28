Ο Τραμπ απειλεί ξανά το ΝΑΤΟ - Συμφωνία Ιράν με Ταϊλάνδη για το Ορμούζ

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εισέρχεται στον δεύτερο μήνα του, χωρίς καμιά ένδειξη αποκλιμάκωσης, με το Ισραήλ και το Ιράν να συνεχίζουν να ανταλλάσσουν αεροπορικούς βομβαρδισμούς και πυραυλικά πλήγματα και τις ΗΠΑ να διαβεβαιώνουν πως οι στόχοι τους θα έχουν επιτευχθεί σε δυο εβδομάδες.

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, σύμμαχοι του Ιράν, ανακοίνωσαν σήμερα την πρώτη τους επίθεση εναντίον του Ισραήλ αφότου άρχισε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, πριν από έναν μήνα.

Σε μαγνητοσκοπημένο διάγγελμα που δημοσιοποίησε μέσω X, ο εκπρόσωπός του για τις στρατιωτικές υποθέσεις Γιαχία Σάρια ανέφερε πως οι Χούθι στοχοποίησαν με ομοβροντία πυραύλων στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην ισραηλινή επικράτεια.

Συμφωνία Ιράν - Ταϊλάνδης για τα Στενά του Ορμούζ

Η κυβέρνηση της Ταϊλάνδης ανακοίνωσε ότι έκλεισε συμφωνία με το Ιράν, ώστε να επιτρέπεται η διέλευση των δεξαμενόπλοιών της που μεταφέρουν πετρέλαιο από το στρατηγικής σημασίας στενό του Ορμούζ, που έχει ουσιαστικά κλείσει από το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή πριν από έναν μήνα.

«Έχει πλέον συναφθεί συμφωνία, ώστε να επιτρέπεται σε ταϊλανδικά πετρελαιοφόρα να διέρχονται με κάθε ασφάλεια από το στενό του Χορμούζ, συμβάλλοντας έτσι να αμβλυνθούν οι ανησυχίες για τη μεταφορά καυσίμων προς την Ταϊλάνδη», διαβεβαίωσε ο πρωθυπουργός του βασιλείου Ανούτιν Τσαρνβίρακουλ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Η Ταϊλάνδη τόνισε στο Ιράν ότι «δεν είναι μέρος της σύγκρουσης» και «έχει το δικαίωμα ασφαλούς θαλάσσιας διέλευσης δυνάμει του διεθνούς δικαίου», εξήγησε ο υπουργός Εξωτερικών Σιχασάκ Πουανγκετκιάου.

Από την αρχή του μήνα 24 εμπορικά πλοία, ανάμεσά τους 11 δεξαμενόπλοια, έγιναν στόχο επιθέσεων ή ανέφεραν «συμβάντα», σύμφωνα με τη βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO.

Ο Τραμπ απειλεί ξανά το ΝΑΤΟ: «Εμείς ήμασταν πάντα εκεί γι'αυτούς»

Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τα «βάζει» ξανά με τους συμμάχους του ΝΑΤΟ που αρνούνται να εμπλακούν άμεσα στον πόλεμο. Την Παρασκευή δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να μην πάνε να βοηθήσουν άλλα κράτη μέλη του NATO, σε περίπτωση που παρουσιαστεί τέτοια ανάγκη.

«Το NATO απλά δεν ήταν εκεί», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας για «τρομερό λάθος», προφανώς αναφερόμενος στο αίτημα του –που έμεινε νεκρό γράμμα – σε συμμάχους των ΗΠΑ να διαθέσουν στρατιωτική υποστήριξη για να ανοίξει το στενό του Ορμούζ.

«Ξοδεύουμε εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια τον χρόνο για το NATO, εκατοντάδες δισεκατομμύρια για να τους προστατεύουμε, και πάντα ήμασταν εκεί γι’ αυτούς, αλλά τώρα, με δεδομένες τις ενέργειές τους, υποθέτω ότι δεν πρέπει να είμαστε, πρέπει;» διερωτήθηκε.

Η Βρετανία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ολλανδία και η Ιαπωνία δήλωσαν έτοιμες, σε κοινή ανακοίνωσή τους που δόθηκε στη δημοσιότητα τη 19η Μαρτίου, να «συνεισφέρουν» σε «προσήκουσες προσπάθειες» για να καταστεί ασφαλής «η διέλευση του στενού» του Ορμούζ, από όπου περνά υπό κανονικές συνθήκες το ένα πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου. Ταυτόχρονα, οι χώρες αυτές απέκλεισαν οποιαδήποτε απευθείας εμπλοκή τους στον πόλεμο. Το κείμενο προσυπέγραψαν αφού δημοσιοποιήθηκε άλλες 27 κυβερνήσεις.

Η κίνηση στο στενό έχει παραλύσει, απογειώνοντας τις τιμές της ενέργειας σε διεθνές επίπεδο.

Επίθεση του Ιράν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν σε πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε βιομηχανική ζώνη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ύστερα από ιρανικές επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones), σύμφωνα με τις αρχές.

«Η αντιαεροπορική άμυνα και τα καταδιωκτικά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων επιχειρούν για να αναχαιτίσουν τους πυραύλους και τα drones που εξαπολύθηκαν από το Ιράν», ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ σε ανάρτησή του στο X.

Η κυβέρνηση του Αμπού Ντάμπι ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι δύο φωτιές εκδηλώθηκαν στη βιομηχανική ζώνη του Χαλίφα, στην ακτή των Εμιράτων, οι οποίες οφείλονταν σε συντρίμμια που προέρχονταν από την "επιτυχημένη αναχαίτιση" ενός βαλλιστικού πυραύλου.

Ιράν: Νέα επίθεση εναντίον του πυρηνικού της σταθμού στο Μπουσέρ

Το Ιράν κατήγγειλε νέα επίθεση κατά του ηλεκτροπαραγωγικού πυρηνικού του σταθμού του Μπουσέρ, στο νότιο τμήμα της χώρας, την τρίτη σε διάστημα 10 ημερών, ανακοίνωσε σήμερα ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (IAEA).

«Καμία ζημιά δεν αναφέρθηκε στον ενεργό αντιδραστήρα και καμία εκπομπή ραδιενέργειας, και οι συνθήκες στον σταθμό είναι φυσιολογικές», ανακοίνωσε ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X, επικαλούμενος Ιρανούς αξιωματούχους.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, το πλήγμα σημειώθηκε την Παρασκευή, στις 23:40 τοπική ώρα (23:10 ώρα Ελλάδος).

Ο σταθμός του Μπουσέρ, ο μόνος πυρηνικός σταθμός που λειτουργεί στο Ιράν, είχε δεχθεί ξανά επίθεση στις 17 και στις 24 Μαρτίου, χωρίς να αναφερθούν ζημιές.

