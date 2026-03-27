Ιράν: Κλείνει τα Στενά του Ορμούζ και απορρίπτει τις προτάσεις Τραμπ

Η Μέση Ανατολή θυμίζει «ναρκοπέδιο», με αντιφατικά μηνύματα. Από τη μία, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοινώνει 10ήμερη αναστολή των ενεργειακών πληγμάτων και από την άλλη, η ένταση στα Στενά του Ορμούζ χτυπά «κόκκινο» με την προσάραξη φλεγόμενου πλοίου στις ιρανικές ακτές. Οι πληροφορίες για επικείμενη χερσαία επέμβαση στα νησιά του Κόλπου πυκνώνουν.

Η Τεχεράνη σφραγίζει το παγκόσμιο εμπόριο. Τα Στενά του Ορμούζ κηρύσσονται «ζώνη πλήρους αποκλεισμού». Καμία διέλευση για πλοία με προορισμό «εχθρικά λιμάνια», διαμηνύουν οι Φρουροί της Επανάστασης. Ένας θαλάσσιος λαβύρινθος από νάρκες, σμήνη από drones αυτοκτονίας και ταχύπλοα επιθέσεων.

Για μετατροπή των Στενών του Ορμούζ σε ζώνη εξόντωσης προειδοποιεί το Ιράν

Ταϊλανδέζικο φορτηγό πλοίο προσάραξε φλεγόμενο στο νήσι Κεσμ. Είναι ακυβέρνητο για μέρες μετά από πλήγματα. Τρεις ναυτικοί παραμένουν αγνοούμενοι.

Ανθρώπινη αλυσίδα στο νησί Oρμούζ

Την ίδια ώρα, πάνω στο στρατηγικό νησί Ορμούζ, η ένταση κορυφώνεται. Χιλιάδες Ιρανοί σχηματίζουν ανθρώπινες αλυσίδες. Μια επίδειξη ισχύος που στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα στους αντιπάλους της Τεχεράνης.

Προετοιμασίες για χερσαία επέμβαση σε ιρανικά νησιά

Η πρόβλεψη για το τέλος αυτής της σύγκρουσης παραμένει αδύνατη. Παρά την παράταση στην παύση των ενεργειακών πληγμάτων έως τις 6 Απριλίου, ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να «ζεσταίνει» τις μηχανές του πολέμου. Οι πληροφορίες για εξέταση αποστολής 10.000 επιπλέον στρατιωτών στην περιοχή υποδηλώνουν ότι βρισκόμαστε στο στάδιο της προπαρασκευής για μια μεγάλη χερσαία αναμέτρηση.

ΗΠΑ: Προετοιμασίες για χερσαία επέμβαση σε νησιά του Ιράν

10 μέρες παύση στα ενεργειακά χτυπήματα δίνει ο Τραμπ

«Μου είπαν πολύ ευγενικά μέσω των δικών μου ανθρώπων: "Μπορούμε να έχουμε λίγο περισσότερο χρόνο;" Επειδή μιλάμε για αύριο το βράδυ, είναι πολύ σύντομα κι αν δεν κάνουν αυτό που πρέπει θα ανατινάξω τα εργοστάσια ενέργειας. Ζήτησαν 7, και είπα θα σας δώσω 10 επειδή μου έδωσαν πλοία» δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε τηλεφωνική επικοινωνία με το Fox News.

Iράν: «Δε ζητήσαμε παράταση»

Η απάντηση όμως ήρθε άμεσα από το παρασκήνιο. «Το Ιράν δεν ζήτησε ποτέ παράταση». Αντιθέτως ένα εκατομμύριο Ιρανοί είναι έτοιμοι για μάχη σώμα με σώμα. Οι αξιωματικοί επιθεωρούν το στρατό ενω έχουν ξεκινήσει τις προσευχές δίπλα στους πυραύλους, μέσα στις υπόγειες πόλεις.

«Πώς μπορούν οι ΗΠΑ, οι οποίες δεν μπορούν καν να προστατεύσουν τους στρατιώτες τους στις βάσεις τους στην περιοχή και αντ’ αυτού τους αφήνουν κρυμμένους σε ξενοδοχεία και πάρκα, να τους προστατεύσουν στο έδαφός μας;» έγραψε σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ.

Η ανάρτηση του προέδρου του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ

Πλέον η Τεχεράνη απειλεί ανοιχτά να χτυπήσει ξενοδοχεία στη Μέση Ανατολή που φιλοξενούν Αμερικανούς στρατιώτες.

«Τα επιθετικά ελικόπτερα Απάτσι πετούν σε αποστολές κρούσης εντός του ιρανικού εναέριου χώρου και σε όλα τα Στενά του Ορμούζ κατά βούληση» δήλωσε από πλευράς ΗΠΑ ο Υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ

Ενεργειακός εφιάλτης και οικονομική καταιγίδα

Ο πόλεμος στραγγαλίζει την παγκόσμια οικονομία, με τις προβλέψεις Λαγκάρντ να είναι δυσοίωνες.

«Ίσως είναι υπερβολικά αισιόδοξες (οι αγορές) με την ελπίδα ότι το αισιόδοξο σενάριο θα υλοποιηθεί και θα επιστρέψουμε στην κανονικότητα σε σχετικά σύντομο χρόνο, το οποίο είναι κάτι που δεν μας λένε οι τεχνικοί εμπειρογνώμονες» διαμήνυσε για τις οικονομικές συνέπειες του πολέμου η επικεφαλής της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ.

Η τιμή του πετρελαίου έχει μετατραπεί σε «ωρολογιακή βόμβα’ για την ευρωπαϊκή οικονομία, με το πετρέλαιο να εκτοξεύεται, στα 111 δολάρια το βαρέλι.