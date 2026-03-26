Τραμπ: Αναστολή επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν για 10 μέρες

Το «δώρο» των Ιρανών στον Τραμπ | Η ασφαλής διέλευση 10 πλοίων από τα στενά του Ορμούζ / MEGA

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα (26/3) ότι παρατείνει το τελεσίγραφό του προς το Ιράν για επιθέσεις εναντίον σταθμών παραγωγής ενέργειας, «κατόπιν αιτήματος της ιρανικής κυβέρνησης», υποστηρίζοντας πως οι συνομιλίες με την Τεχεράνη εξελίσσονται «πολύ καλά».

«Κατόπιν αιτήματος της ιρανικής κυβέρνησης... αναστέλλω την καταστροφή σταθμών παραγωγής ενέργειας (στο Ιράν) για 10 ημέρες, έως τη Δευτέρα 6 Απριλίου 2026 στις 8 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής στις ΗΠΑ, 3 τα ξημερώματα της Τρίτης 7 Απριλίου στην Ελλάδα)», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

«Οι συνομιλίες συνεχίζονται και, παρά τις εσφαλμένες αναφορές περί του αντιθέτου από τα ΜΜΕ των fake news και άλλους, εξελίσσονται πολύ καλά», υπογράμμισε ο αμερικανός πρόεδρος.

Τραμπ: Η ανάληψη του ελέγχου του ιρανικού πετρελαίου είναι μια «επιλογή»

Η ανάληψη του ελέγχου του ιρανικού πετρελαίου είναι μια «επιλογή» που έχει στη διάθεσή του, δήλωσε ο Τραμπ.

«Αυτό είναι μια επιλογή», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, όταν ρωτήθηκε για αυτή την πιθανότητα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου.

Ανέφερε ως παράδειγμα τη Βενεζουέλα, όπου, σύμφωνα με τον ίδιο, οι ΗΠΑ έχουν δημιουργήσει «ένα είδος κοινοπραξίας» για την εκμετάλλευση αργού πετρελαίου.

Το Ιράν επέτρεψε τη διέλευση δέκα δεξαμενόπλοιων εν είδει «δώρου» από τα Στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ορισμένα από αυτά φέρουν σημαία Πακιστάν, πρόσθεσε, μιλώντας στο υπουργικό συμβούλιο. Όπως είπε, η χειρονομία αυτή δείχνει ότι η Ουάσινγκτον «διαπραγματεύεται με τους σωστούς ανθρώπους» στο Ιράν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε επίσης ότι το Ιράν δεν θα έπρεπε να μπορεί να χρεώνει «διόδια» για τη διέλευση από το Ορμούζ αλλά «το κάνει».

Ο Τραμπ είπε ότι μία από τις επιλογές είναι να θέσει υπό τον έλεγχό του το πετρέλαιο του Ιράν, αλλά πρόσθεσε ότι δεν θα μιλήσει άλλο για το θέμα αυτό.