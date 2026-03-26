Τραμπ: Αναστολή επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν για 10 μέρες

Υποστήριξε ότι «οι συνομιλίες με το Ιράν πάνε πολύ καλά»

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Εξωτερική φωτογραφία: AP (Julia Demaree Nikhinson)
Το «δώρο» των Ιρανών στον Τραμπ | Η ασφαλής διέλευση 10 πλοίων από τα στενά του Ορμούζ / MEGA
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα (26/3) ότι παρατείνει το τελεσίγραφό του προς το Ιράν για επιθέσεις εναντίον σταθμών παραγωγής ενέργειας, «κατόπιν αιτήματος της ιρανικής κυβέρνησης», υποστηρίζοντας πως οι συνομιλίες με την Τεχεράνη εξελίσσονται «πολύ καλά».

«Κατόπιν αιτήματος της ιρανικής κυβέρνησης... αναστέλλω την καταστροφή σταθμών παραγωγής ενέργειας (στο Ιράν) για 10 ημέρες, έως τη Δευτέρα 6 Απριλίου 2026 στις 8 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής στις ΗΠΑ, 3 τα ξημερώματα της Τρίτης 7 Απριλίου στην Ελλάδα)», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Ένας νεκρός στο βόρειο Ισραήλ από πύραυλο της Χεζμπολάχ

«Οι συνομιλίες συνεχίζονται και, παρά τις εσφαλμένες αναφορές περί του αντιθέτου από τα ΜΜΕ των fake news και άλλους, εξελίσσονται πολύ καλά», υπογράμμισε ο αμερικανός πρόεδρος.

Τραμπ: Η ανάληψη του ελέγχου του ιρανικού πετρελαίου είναι μια «επιλογή»

Η ανάληψη του ελέγχου του ιρανικού πετρελαίου είναι μια «επιλογή» που έχει στη διάθεσή του, δήλωσε ο Τραμπ.

«Αυτό είναι μια επιλογή», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, όταν ρωτήθηκε για αυτή την πιθανότητα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου.

Ανέφερε ως παράδειγμα τη Βενεζουέλα, όπου, σύμφωνα με τον ίδιο, οι ΗΠΑ έχουν δημιουργήσει «ένα είδος κοινοπραξίας» για την εκμετάλλευση αργού πετρελαίου.

Τραμπ προς Ιράν: Συμφωνία ή περισσότεροι βομβαρδισμοί

Το Ιράν επέτρεψε τη διέλευση δέκα δεξαμενόπλοιων εν είδει «δώρου» από τα Στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ορισμένα από αυτά φέρουν σημαία Πακιστάν, πρόσθεσε, μιλώντας στο υπουργικό συμβούλιο. Όπως είπε, η χειρονομία αυτή δείχνει ότι η Ουάσινγκτον «διαπραγματεύεται με τους σωστούς ανθρώπους» στο Ιράν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε επίσης ότι το Ιράν δεν θα έπρεπε να μπορεί να χρεώνει «διόδια» για τη διέλευση από το Ορμούζ αλλά «το κάνει».

Τραμπ: «Το Ιράν θέλει συμφωνία, αλλά φοβούνται τους δικούς τους»

Ο Τραμπ είπε ότι μία από τις επιλογές είναι να θέσει υπό τον έλεγχό του το πετρέλαιο του Ιράν, αλλά πρόσθεσε ότι δεν θα μιλήσει άλλο για το θέμα αυτό.

