Τραμπ: «Το Ιράν θέλει συμφωνία, αλλά φοβούνται τους δικούς τους»

«Το Ιράν θέλει συμφωνία αλλά συμφωνία, αλλά φοβούνται μη τους σκοτώσει ο λαός τους», λέει ο Τραμπ - Βίντεο Σκάι

Το Ιράν δεν έχει πρόθεση να διαπραγματευτεί με τις ΗΠΑ, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της διπλωματίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας Αμπάς Αραγτσί, προτού ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιμείνει ότι το αντίθετο συμβαίνει, η Τεχεράνη ήδη συζητά με την κυβέρνησή του πώς θα τερματιστεί ο πόλεμος.

«Διαπραγματεύονται, θέλουν αληθινά να κλείσουν συμφωνία. Αλλά φοβούνται να το πουν, διότι αν το κάνουν θα τους σκοτώσουν δικοί τους», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ λίγες ώρες μετά, μιλώντας σε ρεπουμπλικάνους κοινοβουλευτικούς στην Ουάσιγκτον.

Νωρίτερα, η Τεχεράνη διέψευσε για ακόμη μια φορά πως διεξάγονται διαπραγματεύσεις, όπως επαναλαμβάνει τα τελευταία 24ωρα ο αμερικανός πρόεδρος.

«Το Ιράν δεν έχει πρόθεση να διαπραγματευτεί, αλλά να συνεχίσει την αντίσταση. Κάποιες φορές, μπορεί να διαβιβάζονται μηνύματα (...) αλλ’ αυτό δεν μπορεί να χαρακτηριστεί σε καμιά περίπτωση ούτε διάλογος, ούτε διαπραγμάτευση», είπε ο κ. Αραγτσί στην κρατική τηλεόραση.

Από πλευράς ΗΠΑ, το ότι γίνεται «λόγος για διαπραγματεύσεις τώρα ισοδυναμεί με παραδοχή ήττας», πάντα όπως το βλέπει ο ιρανός ΥΠΕΞ.

Νωρίτερα χθες, ο Λευκός Οίκος διεμήνυσε πως ο Ντόναλντ Τραμπ είναι «έτοιμος να εξαπολύσει την κόλαση» αν η Τεχεράνη κάνει «εσφαλμένο απολογισμό».

Αν το Ιράν αρνείται να κατανοήσει πως πλέον έχει «ηττηθεί στρατιωτικά» ο αμερικανός πρόεδρος θα διατάξει να «χτυπηθεί πιο σκληρά παρά ποτέ», είπε στον Τύπο η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ.

Οι διπλωματικές πρωτοβουλίες κατά δημοσιεύματα του Τύπου έχουν ενταθεί τις τελευταίες ημέρες στο πλαίσιο προσπαθειών για να τερματιστεί ο πόλεμος που ξέσπασε πριν από σχεδόν έναν μήνα, βάζοντας φωτιά σε όλη τη Μέση Ανατολή και απειλεί την παγκόσμια οικονομία.

Το Ισραήλ βομβάρδισε το Ιράν - Απάντησε με αντίποινα

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν τα ξημερώματα ότι διεξήγαγαν αεροπορικούς βομβαρδισμούς «ευρείας κλίμακας» σε διάφορους τομείς του Ιράν, συμπεριλαμβανομένου αυτού της Ισφαχάν, στο κεντρικό τμήμα της χώρας, με το Ιράν να «απαντά» με πυραύλους.

«Πριν από λίγο, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ολοκλήρωσαν κύμα πληγμάτων ευρείας κλίμακας εναντίον υποδομών του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος σε διάφορες περιοχές στο Ιράν», αναφέρει το ανακοινωθέν που δημοσιοποίησαν μέσω Telegram.

Al-Jarmaq channel (an Israeli Arab outlet) published footage showing the moment an Iranian missile struck Kafr Qasim, with a vehicle flipping in the air.



In the seconds before the impact, as seen in the video, two people passed through that exact spot and were spared. pic.twitter.com/cShykFc9Y5 — Israel News Pulse (@israelnewspulse) March 26, 2026

Λίγο αργότερα, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά σε αραβική πόλη στο κεντρικό Ισραήλ, μετά την εκτόξευση ενός ή πολλών πυραύλων από το Ιράν, ανακοίνωσε η ισραηλινή υπηρεσία ασθενοφόρων.

Έπειτα από ηρεμία 14 ωρών το Ισραήλ έγινε στόχος δύο φορές σήμερα το πρωί πυραύλων από το Ιράν, ανέφερε ο ισραηλινός στρατός.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε στις 06:49 (ώρα Ελλάδας) ότι εντόπισε νέα εκτόξευση ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων που κατευθύνονται «προς την επικράτεια του κράτους του Ισραήλ» και πρόσθεσε ότι επιχειρούν «συστήματα (σ.σ. της αντιαεροπορικής) άμυνας για να αναχαιτίσουν την απειλή».

Footage shows the scene of one of the Iranian cluster munition impacts in Kfar Qasim. pic.twitter.com/ZdRahyysVo — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) March 26, 2026

ΗΠΑ: «Καταστρέψαμε πάνω από τα δυο τρίτα των εγκαταστάσεων παραγωγής πυραύλων του Ιράν»

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι προκάλεσαν ζημιά σε πάνω από τα δυο τρίτα» των ιρανικών δυνατοτήτων παραγωγής μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων και πυραύλων, καθώς και των ιρανικών ναυπηγείων.

«Μέχρι σήμερα, έχουμε προκαλέσει ζημιά ή καταστρέψει πάνω από τα δυο τρίτα των εγκαταστάσεων παραγωγής drones και πυραύλων, καθώς και των ναυπηγείων του Ιράν, κι ακόμη δεν έχουμε τελειώσει», ανέφερε μέσω X ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, ο επικεφαλής του μεικτού διοικητηρίου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Ανέφερε ακόμη ότι οι ΗΠΑ έχουν καταστρέψει το 92% του ιρανικού στόλου.

Οι βαλλιστικοί πύραυλοι και τα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα που εξαπολύονται από το Ιράν παρουσιάζουν έντονα πτωτική τάση, διαβεβαίωσε ακόμη ο ανώτερος αξιωματικός, υποστηρίζοντας πως οι ΗΠΑ ελέγχουν «τους αιθέρες» της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ιράν: Η Τεχεράνη θα μπορούσε να αναλάβει δράση στο Στενό Μπαμπ αλ Μαντάμπ στην Ερυθρά Θάλασσα

Σε περίπτωση αμερικανικής χερσαίας εισβολής, το Ιράν θα ανοίξει νέο μέτωπο σε ένα στρατηγικής σημασίας στενό για την παγκόσμια θαλάσσια κυκλοφορία, που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν, προειδοποίησε την Τετάρτη στρατιωτική πηγή μιλώντας στο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Υποχρεωτικό πέρασμα προς τη διώρυγα του Σουέζ, "το Στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ (Μπαμπ αλ Μαντάμπ) είναι από τα πιο στρατηγικά στενά στον κόσμο, και το Ιράν εχει τη βούληση και την ικανότητα να δημιουργήσει μια απόλυτα αξιόπιστη απειλή εναντίον του", προειδοποίησε η πηγή.

«Εάν ο εχθρός επιχειρήσει χερσαία επίθεση στα ιρανικά νησιά ή οπουδήποτε αλλού στην επικράτειά μας, ή εάν επιδιώξει να βλάψει το Ιράν με ναυτικές ασκήσεις στον Περσικό Κόλπο και στον Κόλπο του Ομάν, θα ανοίξουμε και άλλα μέτωπα σαν "έκπληξη"», πρόσθεσε ο στρατιωτικός αξιωματούχος.