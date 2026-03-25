Ιράν: «Όχι» στο σχέδιο Τραμπ - Οι 5 όροι που θέτει για το τέλος του πολέμου

Το Ιράν απορρίπτει το σχέδιο Τραμπ - «Ο πόλεμος θα τελειώσει όταν το θέλουμε εμείς» / ΜΕGA

Η ιρανική κρατική τηλεόραση, επικαλούμενη μη κατονομαζόμενο αξιωματούχο της χώρας, μετέδωσε σήμερα ότι το Ιράν απέρριψε την πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου.

«Το Ιράν αντέδρασε αρνητικά στην αμερικανική πρόταση», μετέδωσε το Press TV, το αγγλόφωνο κανάλι της κρατικής τηλεόρασης.

«Ο πόλεμος θα τερματιστεί όταν το αποφασίσει το Ιράν και όχι ο Τραμπ», πρόσθεσε επικαλούμενο τον Ιρανό αξιωματούχο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το Ιράν θεωρεί τους όρους των ΗΠΑ υπερβολικούς.

Προς το παρόν δεν έχει υπάρξει καμία επίσημη ανακοίνωση από την Τεχεράνη για το θέμα, ενώ ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δεν έχει σχολιάσει την αμερικανική πρόταση.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναμετέδωσαν τις πληροφορίες του Press TV.

Νωρίτερα σήμερα δύο υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του Πακιστάν δήλωσαν ότι το Ισλαμαμπάντ μετέφερε ως μεσολαβητής στο Ιράν ένα σχέδιο 15 σημείων που περιείχε τις προτάσεις των ΗΠΑ.

Οι 5 όροι του Ιράν για το τέλος του πολέμου

Πάντα σύμφωνα με τον αξιωματούχο που επικαλείται το Press TV, το Ιράν έθεσε από την πλευρά του πέντε όρους για τον τερματισμό των εχθροπραξιών που ξέσπασαν μετά τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα της 28ης Φεβρουαρίου εναντίον του ιρανικού εδάφους.

Μεταξύ των όρων της Τεχεράνης είναι ο τερματισμός «της επίθεσης και των δολοφονιών» εναντίον του Ιράν και αξιωματούχων της χώρας, η δημιουργία ενός ισχυρού μηχανισμού που θα εγγυάται στην Τεχεράνη ότι Ισραήλ και ΗΠΑ δε θα επανεκκινήσουν πόλεμο εναντίον της, αλλά και ένα σύστημα για την καταβολή αποζημιώσεων για τις καταστροφές που προκλήθηκαν με σκοπό την ανοικοδόμηση.

Στις προϋποθέσεις περιλαμβάνονται επίσης η παύση των εχθροπραξιών σε όλα τα περιφερειακά μέτωπα και εναντίον όλων των «ομάδων της αντίστασης» - μια έμμεση αναφορά στη λιβανική Χεζμπολάχ - και η διεθνής αναγνώριση της κυριαρχίας του Ιράν επί του Στενού του Ορμούζ.

Η Τεχεράνη ζητεί να αναγνωριστεί η κυριαρχία της επί των Στενών του Ορμούζ

Το Ιράν ζητεί να αναγνωριστεί η κυριαρχία του επί του Στενού του Ορμούζ, ως «φυσικό, νόμιμο δικαίωμά του», μετέδωσε το ιρανικό τηλεοπτικό δίκτυο Press TV επικαλούμενο Ιρανό αξιωματούχο, αφού η Τεχεράνη εξέτασε το αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου και εκτίμησε ότι οι όροι του είναι υπερβολικοί.

Μεταξύ των αιτημάτων που διατύπωσε η Τεχεράνη είναι η υιοθέτηση συγκεκριμένων εγγυήσεων ώστε να αποτραπεί νέος πόλεμος, όπως και να της καταβληθούν πολεμικές αποζημιώσεις.

ΗΠΑ: Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε την αύξηση της παραγωγής πυραύλων εν μέσω πολέμου στη Μέση Ανατολή

Στο μεταξύ, το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ ανακοίνωσε σήμερα συμφωνίες με αμυντικές βιομηχανίες προκειμένου να τεθεί η παραγωγή πυραύλων «σε ετοιμότητα σε καιρό πολέμου», καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή ωθεί την Ουάσινγκτον να δαπανά τα πυρομαχικά της με γοργό ρυθμό.

Η εκτεταμένη χρήση πυραύλων αναχαίτισης από τις ΗΠΑ, το Ισραήλ και τα κράτη του Κόλπου για την αντιμετώπιση των ιρανικών αντιποίνων εγείρει ερωτήματα σχετικά με το μέγεθος των αποθεμάτων αυτών των πολύ ακριβών όπλων, μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε σήμερα τον τετραπλασιασμό της παραγωγής ενός βασικού εξαρτήματος για το THAAD, ένα αντιπυραυλικό σύστημα μεγάλου υψομέτρου που θεωρείται ένα από τα πιο προηγμένα στον κόσμο και χρησιμοποιείται ευρέως τις τελευταίες εβδομάδες στη Μέση Ανατολή.

Αυτή η συμφωνία με την Lockheed Martin και την BAE Systems αφορά κεφαλές ανίχνευσης πυραύλων. Στα τέλη Ιανουαρίου, η Lockheed Martin είχε ήδη ανακοινώσει την επιτάχυνση της παραγωγής THAAD από περίπου 100 σε περίπου 400 ετησίως μέσα στα επόμενα λίγα χρόνια.

Παράλληλα, το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ σύναψε συμφωνία με την εταιρεία αυτή για την «επιτάχυνση» της παραγωγής των PrSM, ενός τακτικού βαλλιστικού πυραύλου που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά σε μάχη εναντίον του Ιράν. Πρόκειται για τον διάδοχο του ATACMS.

Αυτή η συμφωνία «θέτει την αμυντική βιομηχανία σε πολεμική ετοιμότητα» και μας επιτρέπει να «κατασκευάσουμε το οπλοστάσιο της ελευθερίας», ανέφερε το Πεντάγωνο σε ανακοίνωσή του.

Η παραγωγή των PrSM θα τετραπλασιαστεί, επιβεβαίωσε η Lockheed Martin σε ξεχωριστή ανακοίνωση.

Η Ουάσινγκτον ανακοίνωσε και μια τρίτη συμφωνία με την Honeywell Aerospace για την ενίσχυση της παραγωγής «κρίσιμων εξαρτημάτων για το απόθεμα πυρομαχικών των ΗΠΑ».

