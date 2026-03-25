Το Ιράν υποστηρίζει ότι επιτέθηκε στο αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln

Πληροφορίες ότι παρέλαβε σχέδιο ειρήνης 15 σημείων

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το Ιράν υποστηρίζει ότι επιτέθηκε με πυραύλους στο αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln, αναγκάζοντάς το να αλλάξει θέση.
  • Ο διοικητής του ιρανικού Πολεμικού Ναυτικού προειδοποίησε ότι το αεροπλανοφόρο θα αποτελέσει στόχο αν εισέλθει στην εμβέλεια των πυραυλικών τους συστημάτων.
  • Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου προειδοποίησε τις ΗΠΑ να μην δοκιμάζουν την αποφασιστικότητα του Ιράν.
  • Το Ιράν αρνείται να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, παρά την πρόταση 15 σημείων για ειρήνη που παραδόθηκε από το Πακιστάν.
  • Η Ρωσία δήλωσε ότι δεν έχει ενημερωθεί για το σχέδιο των ΗΠΑ και παραμένει σε επαφή μαζί τους για άλλες συμφωνίες.

Κλιμακώνει τα χτυπήματά του εναντίον αμερικανικών στόχων το Ιράν, καθώς, το πολεμικό του ναυτικό υποστηρίζει πως «χτύπησε» με πυραύλους το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln που βρίσκεται στην περιοχή. 

Σύμφωνα με το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων του ιρανικού στρατού, πύραυλοι κρουζ που εκτοξεύθηκαν από την ακτή προς τη θάλασσα χτύπησαν με επιτυχία το USS Abraham Lincoln.

 

 

Οι πύραυλοι ανάγκασαν το αεροπλανοφόρο που έχει αναπτυχθεί στην περιοχή του Κόλπου «να αλλάξει θέση».

«Παρακολουθούμε συνεχώς τις κινήσεις του Abraham Lincoln», προειδοποίησε ο διοικητής του ιρανικού Πολεμικού Ναυτικού ναύαρχος Σαχράμ Ιρανί, σημειώνοντας ότι «μόλις αυτός ο εχθρικός στόλος εισέλθει στην εμβέλεια των πυραυλικών μας συστημάτων, θα αποτελέσει στόχο ισχυρών πληγμάτων από το ιρανικό Πολεμικό Ναυτικό».

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ προειδοποίησε από την πλευρά του τις ΗΠΑ να μην «δοκιμάζουν» την αποφασιστικότητα των Ιρανών να υπερασπιστούν τη χώρα τους, την ώρα που αμερικανικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για την αποστολή επιπλέον στρατευμάτων στη Μέση Ανατολή.

«Παρακολουθούμε πολύ στενά όλες τις αμερικανικές κινήσεις στην περιοχή, κυρίως την ανάπτυξη στρατευμάτων», ανέφερε ο Γαλιμπάφ σε ανάρτησή του στο Χ. «Μην δοκιμάζετε την αποφασιστικότητά μας να υπερασπιστούμε τη χώρα μας», υπογράμμισε.

Ιράν: Παρέλαβε πρόταση 15 σημείων για ειρήνη

Σύμφωνα με το Associated Press το Πακιστάν παρέδωσε «σχέδιο 15 σημείων» του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για τον τερματισμό του πολέμου.

Πακιστανοί αξιωματούχοι είπαν στο πρακτορείο ότι το σχέδιο των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν αφορά ζητήματα όπως η άρση κυρώσεων, η συνεργασία στον τομέα της πολιτικής πυρηνικής ενέργειας, η υποχώρηση του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, η επιτήρηση από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας και η πρόσβαση της ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Οι αξιωματούχοι μίλησαν στο Associated Press υπό τον όρο της ανωνυμίας, καθώς δεν είχαν εξουσιοδότηση να δημοσιοποιήσουν λεπτομέρειες.

Το Ιράν πάντως επιμένει ότι δεν συμμετέχει σε διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με δυτική πηγή που επικαλείται το ρεπορτάζ, τα βασικά σημεία της πρότασης περιλαμβάνουν:

  • Πλήρης διάλυση των υφιστάμενων πυρηνικών δυνατοτήτων του Ιράν
  • Δέσμευση ότι δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα
  • Απαγόρευση εμπλουτισμού ουρανίου εντός ιρανικού εδάφους
  • Παράδοση περίπου 450 κιλών εμπλουτισμένου ουρανίου στον Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας
  • Διάλυση των εγκαταστάσεων σε Νατάνζ, Ισφαχάν και Φορντό
  • Πλήρης πρόσβαση και εποπτεία από τον IAEA
  • Εγκατάλειψη της στρατηγικής των «πληρεξουσίων δυνάμεων» στην περιοχή
  • Διακοπή χρηματοδότησης και εξοπλισμού συμμάχων οργανώσεων
  • Διασφάλιση ότι το Στενό του Ορμούζ θα παραμείνει ανοικτό
  • Περιορισμοί στο πυραυλικό πρόγραμμα (βεληνεκές και αριθμός)
  • Χρήση πυραύλων αποκλειστικά για αμυντικούς σκοπούς
  • Τα ανταλλάγματα προς το Ιράν:
  • Πλήρης άρση των διεθνών κυρώσεων
  • Αμερικανική υποστήριξη για ανάπτυξη πολιτικού πυρηνικού προγράμματος (π.χ. στον σταθμό της Μπουσέρ)
  • Κατάργηση του μηχανισμού «snapback» για την αυτόματη επαναφορά κυρώσεων

Ιράν: Η Μόσχα δεν έχει ενημερωθεί για το σχέδιο 15 σημείων των ΗΠΑ 

Η Ρωσία από την άλλη, δια στόματος του εκπροσώπου του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε πως η Μόσχα δεν έχει ενημερωθεί από το Ιράν για το φερόμενο αμερικανικό σχέδιο 15 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή και κατά συνέπεια δεν μπορεί να αποτιμήσει την αξιοπιστία των πληροφοριών του Τύπου.

«Οι Ιρανοί φίλοι μας δεν μας έχουν δώσει τέτοιες πληροφορίες. Δεν γνωρίζουμε πόσο αξιόπιστες είναι αυτές οι αναφορές», σχολίασε ο Πεσκόφ.

Παράλληλα ο Πεσκόφ επεσήμανε ότι η Ρωσία παραμένει σε επαφή με τις ΗΠΑ για μια ενδεχόμενη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και πρόσθεσε ότι ελπίζει η Ουάσιγκτον να συνεχίσει τις μεσολαβητικές της προσπάθειες.

«Η Μόσχα εξακολουθεί να διατηρεί επαφή με τους Αμερικανούς μέσω των υφιστάμενων διαύλων. Λαμβάνουμε ενημερώσεις για την κατάσταση. Χαιρετίζουμε τις συνεχιζόμενες προσπάθειες της αμερικανικής πλευράς να δημιουργήσει τις απαραίτητες συνθήκες για την επίτευξη συμφωνίας στο ουκρανικό ζήτημα», σχολίασε ο Πεσκόφ, σημειώνοντας ότι η Ρωσία παραμένει ανοικτή στον διάλογο.

