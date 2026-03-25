Ιράν: Στον αέρα οι διαπραγματεύσεις – Διαψεύδει ότι συνομιλεί με ΗΠΑ

«Μην αποκαλείτε την ήττα σας, συμφωνία», λέει η Τεχεράνη

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οι διαπραγματεύσεις για τερματισμό των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν είναι στον αέρα, με το Ιράν να διαψεύδει ότι γίνονται συνομιλίες.
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ είναι σε προχωρημένες συνομιλίες, αλλά ο στρατός του Ιράν ισχυρίζεται ότι διαπραγματεύεται με τον εαυτό του.
  • Το Ιράν απείλησε να βομβαρδίσει εχθρικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ και τόνισε ότι δεν θα επιστρέψει στις προηγούμενες τιμές πετρελαίου.
  • Η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει διαβιβάσει στο Ιράν σχέδιο 15 σημείων για τη σύναψη συμφωνίας, που περιλαμβάνει περιορισμούς στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.
  • Τουλάχιστον 12 τραυματίες από ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις σε πόλεις κοντά στο Τελ Αβίβ.

Στον αέρα βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις που ανακοίνωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ για τερματισμό των εχθροπραξιών με το Ιράν. Μπορεί ο Αμερικανός πρόεδρος να δήλωσε πως οι ΗΠΑ «συνομιλούν με τους κατάλληλους ανθρώπους για την επίτευξη συμφωνίας», ωστόσο ο στρατός του Ιράν διαψεύδει ότι πραγματοποιούνται συνομιλίες, λέγοντας ότι ο Τραμπ «διαπραγματεύεται με τον εαυτό του».

Χθες, ο Αμερικανός πρόεδρος, αποκάλυψε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, πως η Ουάσιγκτον βρίσκεται σε προχωρημένες συνομιλίες για τερματισμό των εχθροπραξιών και πως το Ιράν επιθυμεί διακαώς να επιτευχθεί συμφωνία. 

Όπως είπε, στις συνομιλίες αυτές συμμετείχαν ο απεσταλμένος του, Στιβ Γουίτκοφ, ο γαμπρός του, Τζάρεντ Κούσνερ, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι ντι Βανς και ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο. 

Επανέλαβε επίσης ότι η αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση είχε τεράστια επιτυχία, ενώ υπογράμμισε πως μπορεί κανείς να μιλήσει για αλλαγή καθεστώτος στην Τεχεράνη, αφού υπάρχουν νέα πρόσωπα στην εξουσία μετά την εξόντωση των ηγετών του ιρανικού καθεστώτος. 

Παρ’ όλ’ αυτά, ο εκπρόσωπος του κεντρικού αρχηγείου «Khatam Al-Anbiya» του Ιράν, σε δήλωσή του που μεταδόθηκε από τοπικά μέσα, ξεκαθαρίζει πως δεν γίνεται καμία διαπραγμάτευση και απείλησε πως δεν πρόκειται να επιστρέψουμε στις προηγούμενες τιμές του πετρελαίου αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.

«Έχετε φτάσει στο σημείο να διαπραγματεύεστε με τους εαυτούς σας;», αναρωτήθηκε ο υποστράτηγος Ebrahim Zolfaghari σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars.

«Μην αποκαλείτε την αποτυχία σας συμφωνία», συνέχισε.

Όπως τόνισε ο ίδιος «μέχρι να γίνει το θέλημά μας, δε θα επιστρέψουμε ούτε στην προηγούμενη τάξη πραγμάτων, ούτε στις προηγούμενες τιμές πετρελαίου».

Μάλιστα ο Zolfaghari απείλησε πως το Ιράν θα βομβαρδίσει όποιο εχθρικό πλοίο περάσει από τα Στενά του Ορμούζ.

«Αυτό θα συμβεί όταν η σκέψη να αναλάβετε δράση εναντίον του ιρανικού έθνους εξαλειφθεί εντελώς από τα βρώμικα μυαλά σας. Τα πρώτα και τελευταία μας λόγια από την πρώτη μέρα ήταν, είναι και θα είναι: Κανείς σαν εμάς δεν θα τα πάει καλά με κάποιον σαν εσάς. Ούτε τώρα, ούτε ποτέ», είπε.

Την ίδια ώρα η Τεχεράνη φέρεται να ενημέρωσε με επιστολή της τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό ότι μη εχθρικά πλοία μπορούν να διέλθουν από τα Στενά του Ορμούζ κατόπιν συντονισμού με τις ιρανικές αρχές. 

Σύμφωνα με τους Financial Times, στην επιστολή, η οποία κοινοποιήθηκε στα κράτη μέλη του ΙΜΟ, αναφέρει ότι η Τεχεράνη «έλαβε αναγκαία και αναλογικά μέτρα για να μην επιτρέψει στους επιτεθέμενους και στους υποστηρικτές τους να εκμεταλλευτούν τα Στενά του Ορμούζ για να προωθήσουν εχθρικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν».

Το Ιράν διευκρινίζει πως δε θα επιτρέψει τη διέλευση σε πλοία που συνδέονται με τις ΗΠΑ, το Ισραήλ και άλλες χώρες που συμμετέχουν στις επιθέσεις εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. 

Παράλληλα, σύμφωνα με τους New York Times, η κυβέρνηση των ΗΠΑ, φέρεται να διαβίβασε στο Ιράν «σχέδιο 15 σημείων» για τη σύναψη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. 

Μεταξύ άλλων οι ΗΠΑ ζητούν, η Τεχεράνη να απεμπολήσει όλο το εμπλουτισμένο σε υψηλό βαθμό ουράνιο που έχει στην κατοχή της και να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ.

Το κείμενο με τις αμερικανικές απαιτήσεις διαβιβάστηκε στο Ιράν μέσω Πακιστάν.

Τρεις πηγές του Καναλιού 12, οι οποίες δεν κατονομάζονται, ανέφεραν ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές πρότειναν κατάπαυση του πυρός για έναν μήνα, ώστε οι ιρανικές αρχές να μελετήσουν την πρόταση.

Τα πρώτα πέντε από τα δεκαπέντε σημεία αφορούν το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας του Ιράν. Η Ουάσιγκτον απαιτεί:

  • η Τεχεράνη να δεσμευτεί ότι δε θα επιδιώξει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, κάτι που το Ιράν επιμένει επί δεκαετίες πως ουδέποτε είχε πρόθεση να κάνει
  • να παραδώσει στον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) όλο το εμπλουτισμένο σε υψηλό βαθμό ουράνιο που διαθέτει σε ημερομηνία που θα συμφωνηθεί
  • να σταματήσει τελείως να εμπλουτίζει ουράνιο
  • να πάψουν οριστικά να λειτουργούν μεγάλες ιρανικές εγκαταστάσεις του τομέα της πυρηνικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των τριών κυριότερων (Νατάνζ, Ισφαχάν, Φορντό).

Κατά τα δημοσιεύματα, ακόμη μια απαίτηση είναι το Ιράν να σταματήσει να υποστηρίζει, να χρηματοδοτεί και να εξοπλίζει διάφορα κινήματα στην περιοχή, από τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο ως τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας. 

Επίσης, αξιώνεται να οριστούν περιορισμοί στην ποσότητα των πυραύλων που θα μπορεί να διαθέτει ο ιρανικός στρατός και τη δραστική εμβέλειά τους.

Ένα ακόμα σημείο προβλέπει το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Σε αντάλλαγμα, το Ιράν θα εξασφαλίσει άρση διεθνών κυρώσεων σε βάρος του και υποστήριξη στο πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας, πάντα κατά τα δημοσιεύματα.

Ούτε ο Λευκός Οίκος, ούτε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έχουν αντιδράσει επισήμως μέχρι στιγμής στις πληροφορίες αυτές.

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε δύο πόλεις κοντά στο Τελ Αβίβ που έγιναν στόχοι ιρανικών πυραυλικών επιθέσεων, όπως ενημέρωσαν οι ισραηλινές υπηρεσίες διάσωσης.

Στο Μπνέι Μπρακ, διασώστες προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες και διακόμισαν εννέα τραυματίες σε νοσοκομεία, μεταξύ των οποίων ένας 23χρονος που τραυματίστηκε από θραύσματα και οκτώ άλλοι με ελαφρύτερα τραύματα, συμπεριλαμβανομένων έξι παιδιών, σύμφωνα με τη Μαγκέν Νταβίντ Αντόμ (MDA.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν εξαιτίας έκρηξης στην πόλη Γκιβάτ Σμούελ, κοντά στο Μπνέι Μπρακ.

Η MDA έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες που δείχνουν καταστροφές σε κτίρια και αυτοκίνητα.

