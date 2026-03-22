Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
22.03.26 , 10:26 Πολύ δύσκολες ώρες για την Πόπη Μαλλιωτάκη - «Ήσουν κομμάτι της ψυχής μου»
22.03.26 , 10:14 TractioN: Καλεσμένος ο πρωταθλητής του σκι Αλέξανδρος Γκιννής!
22.03.26 , 09:50 Άστατος ο καιρός σήμερα: Πότε αναμένεται να ανέβει η θερμοκρασία
22.03.26 , 09:09 Τελεσίγραφο Τραμπ προς το Ιράν για να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ
22.03.26 , 09:05 Δοκιμάζουμε το νέο Jeep Avenger 1,2T e-Hybrid 145 PS DCT-6 4xe
22.03.26 , 09:03 Μιχάλης Κουινέλης: Η ηλικία, η κόρη του και ο έρωτας με την Ήβη Αδάμου
22.03.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 22 Μαρτίου
21.03.26 , 23:35 Τσούκαλης για Τσαγκαράκη: «Εγώ τηλεφώνησα στην αστυνομία»
21.03.26 , 22:07 Καραλής: Πήρε το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου
21.03.26 , 21:50 Τσαγκαράκης: Κατασχέθηκαν 300 πίνακες αλλά μόνο οι 7 είναι γνήσιοι
21.03.26 , 21:22 Ιράν: Πλήγμα σε Ισραηλινό F-16 - Διαψεύδει το Ισραήλ
21.03.26 , 20:18 Σενάρια για χερσαία επιχείρηση των ΗΠΑ στο Ιράν
21.03.26 , 18:56 Γιώργος Τσαγκαράκης: Ποινική δίωξη για 4 κακουργήματα άσκησε ο εισαγγελέας
21.03.26 , 18:07 BMW Group: Σταθερά τα κέρδη του ομίλου
21.03.26 , 17:08 Σοκ με Σισοκό στον Παναθηναϊκό - Χάνει το υπόλοιπο της σεζόν
Market Pass 2026: Voucher 40 ευρώ για αγορά τροφίμων - Ποιοι το δικαιούνται
Τι θα γίνει με το έκτακτο επίδομα Πάσχα
Κουτσουμπής για πατρότητα: «Μία από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής μου»
Οικονομάκου: Η απουσία της Συνατσάκη από την κοπή πίτας της εταιρείας τους
Γιώργος Καράβας για Ραφαέλα Ψαρρού: «Ο γάμος μας πέρασε κρίση»
Χωρίζει πασίγνωστο ζευγάρι ηθοποιών - Έχουν αποκτήσει ένα παιδί
Ελένη Φουρέιρα για τον γιο της: «Μόλις ακούω τη φωνή του, γειώνομαι»
Λουιζίδου: «Έχω κουραστεί να κάνω αυτοκριτική. Όταν εκραγώ, εκρήγνυμαι»
Πολύ δύσκολες ώρες για την Πόπη Μαλλιωτάκη - «Ήσουν κομμάτι της ψυχής μου»
Συνατσάκη: Περιπέτεια υγείας με τον Ίαν Στρατή και την κόρη τους, Ολίβια
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Εξωτερική φωτογραφία: AP (Julia Demaree Nikhinson)
Λίβανος: Ταχεία κλιμάκωση του πολέμου - Απειλές Τραμπ κατά Ιράν για τα στενά του Ορμούζ / MEGA
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Τραμπ απείλησε το Ιράν να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ εντός 48 ωρών, αλλιώς οι ΗΠΑ θα πλήξουν τις ενεργειακές υποδομές του.
  • Το Ιράν απάντησε ότι θα στοχοθετήσει υποδομές που συνδέονται με ΗΠΑ και Ισραήλ αν οι απειλές υλοποιηθούν.
  • Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται με επιθέσεις κατά πυρηνικών εγκαταστάσεων και κατοικημένων περιοχών.
  • Η Τεχεράνη εκτόξευσε πύραυλους κατά της Σαουδικής Αραβίας, με έναν να αναχαιτίζεται και δύο να προσγειώνονται σε μη κατοικημένες περιοχές.
  • Η κατάσταση προκαλεί ανησυχία για την παγκόσμια οικονομία λόγω της αύξησης των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Η Τεχεράνη απείλησε σήμερα (Κυριακή 22/3) να πλήξει υποδομές κλειδί στη Μέση Ανατολή, απαντώντας αμέσως στο τελεσίγραφο που της έθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ μέσα σε 48 ώρες, προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση οι ΗΠΑ θα πλήξουν και θα αφανίσουν σταθμούς παραγωγής ενέργειας του Ιράν.

«Εάν το Ιράν δεν ανοίξει πλήρως, χωρίς (να υφίσταται) απειλή τα Στενά του Ορμούζ εντός 48 ωρών από αυτή ακριβώς τη χρονική στιγμή το χρονικό, οι ΗΠΑ θα πλήξουν και θα αφανίσουν τους διάφορους σταθμούς παραγωγής ενέργειάς τους, ξεκινώντας από τον μεγαλύτερο», απείλησε ο Τραμπ με μήνυμα που ανήρτησε στο Truth Social λίγο πριν από τις 2 τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδος).

Η απάντηση του Ιράν στο τελεσίγραφο Τραμπ 

Το Ιράν αμέσως απάντησε: αν η Ουάσινγκτον εφαρμόσει την απειλή της, ο ιρανικός στρατός θα στοχοθετήσει τις υποδομές «ενέργειας, τεχνολογίας, πληροφοριών και αφαλάτωσης νερού» στην περιοχή οι οποίες συνδέονται με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

Ιράν: ΗΠΑ & Ισραήλ έπληξαν την εγκατάσταση εμπλουτισμού ουρανίου στη Νατάνζ

Κατά την 23η ημέρα του πολέμου, που ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου με τα κοινά πλήγματα ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον του Ιράν, οι επιθέσεις συνεχίζονται στη Μέση Ανατολή.

Σήμερα τα ξημερώματα ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε πλήγματα «στην καρδιά της Τεχεράνης», χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

Το Ιράν έπληξε δύο φορές χθες Σάββατο το νότιο Ισραήλ προκαλώντας ζημιές και πολλούς τραυματίες.

Το πρώτο πλήγμα είχε στόχο κατοικημένη περιοχή στη Ντιμόνα, μια πόλη όπου βρίσκεται στρατηγικό κέντρο πυρηνικής έρευνας στην έρημο Νεγκέβ, και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό περίπου 30 ανθρώπων, εκ των οποίων ένας σοβαρά.

Το δεύτερο εξαπολύθηκε εναντίον της πόλης Αράντ και προκάλεσε τον τραυματισμό 84 ανθρώπων, εκ των οποίων οι 10 είναι σε σοβαρή κατάσταση.

«Είναι ένα πολύ δύσκολο βράδυ στη μάχη για το μέλλον μας», δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. «Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε να πλήττουμε τους εχθρούς μας σε όλα τα μέτωπα», υπογράμμισε.

Συνεχίζεται η αγωνία για τους Έλληνες ναυτικούς στον Περσικό Κόλπο

Βομβαρδισμοί στην πόλη Αράντ

Βομβαρδίστηκε η πόλη Αράντ / AP (Ohad Zwigenberg)

Στο «στόχαστρο» οι πυρηνικές εγκαταστάσεις

Η τέταρτη εβδομάδα της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή ξεκίνησε με επιθέσεις κατά πυρηνικών υποδομών. Στοχοθετώντας την Ντιμόνα, που απέχει περίπου πέντε χιλιόμετρα από το ισραηλινό κέντρο πυρηνικών ερευνών, το Ιράν δήλωσε ότι ανταπέδωσε το πλήγμα του Ισραήλ εναντίον μιας από τις πυρηνικές του εγκαταστάσεις στη Νατάνζ, νότια της Τεχεράνης.

Ο ισραηλινός στρατός διαβεβαίωσε ότι «δεν έχει ενημερωθεί» για ένα τέτοιο πλήγμα και το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο του Ισραήλ Kan μετέδωσε ότι πρόκειται για αμερικανική ενέργεια.

Ιράν: Πυραυλική επίθεση κατά της βάσης Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό

Σύμφωνα με τον Ιρανικό Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας «δεν παρατηρήθηκε διαρροή ραδιενεργών υλικών» στη Νατάνζ που είχε βομβαρδιστεί και στις αρχές Μαρτίου.

Εγκαταστάσεις Νατάνζ

Πυρηνικές εγκαταστάσεις στη Νατάνζ / AP (Hasan Sarbakhshian)

«Δεν εντοπίστηκαν μη φυσιολογικά επίπεδα ραδιενέργειας», ανακοίνωσε ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) για την επίθεση στη Ντιμόνα, μετά την οποία «δεν υπήρξαν ενδείξεις» ζημιάς στο ισραηλινό κέντρο πυρηνικών ερευνών.

Στον απόηχο των πληγμάτων στη Νατάνζ του Ιράν και στην Ντιμόνα του Ισραήλ, ο επικεφαλής του ΔΟΑΕ Ραφαέλ Γκρόσι απηύθυνε έκκληση «για μέγιστη στρατιωτική αυτοσυγκράτηση» προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος πυρηνικής καταστροφής.

Το Ισραήλ θεωρείται η μοναδική χώρα στη Μέση Ανατολή που διαθέτει πυρηνικά όπλα, παρότι επισήμως δεν το επιβεβαιώνει.

Απίθανη γκάφα: Γάλλος αξιωματικός «πρόδωσε» τη θέση του «Σαρλ ντε Γκωλ»

Πύραυλοι εναντίον του Ριάντ

Στο μεταξύ συνεχίζονται τα ιρανικά αντίποινα εναντίον των χωρών του Κόλπου, καθώς η Τεχεράνη επιδιώκει να αποσταθεροποιήσει τον παγκόσμιο ανεφοδιασμό υδρογονανθράκων.

Σήμερα τρεις βαλλιστικοί πύραυλοι είχαν στόχο την περιοχή του Ριάντ, την πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας. Ο ένας αναχαιτίστηκε και δύο προσγειώθηκαν σε μη κατοικημένες περιοχές, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας, το οποίο ανέφερε επίσης, όπως και τις προηγούμενες ημέρες, την καταστροφή αρκετών drones.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν επίσης ότι αντιδρούν σε επιθέσεις με πυραύλους και drones από το Ιράν.

Ο ντε φάκτο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ από την Τεχεράνη, μιας κρίσιμης εμπορικής οδού, έχει προκαλέσει αλματώδη άνοδο στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου γεγονός που προκαλεί ανησυχία για την παγκόσμια οικονομία.

Εξάλλου «άγνωστο βλήμα» εξερράγη σήμερα κοντά σε ένα φορτηγό πλοίο που έπλεε στον Κόλπο βόρεια της πόλης Σάρτζα των Εμιράτων, ανέφερε η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO, προσθέτοντας ότι το πλήρωμα είναι ασφαλές.

Περίπου είκοσι χώρες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Ιαπωνίας, δήλωσαν ότι είναι «έτοιμες να συμβάλουν στις προσπάθειες» που απαιτούνται για το άνοιγμα των Στενών. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
 |
ΙΡΑΝ
 |
ΠΟΛΕΜΟΣ
 |
ΡΙΑΝΤ
 |
ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ
 |
ΝΑΤΑΝΖ
 |
ΙΣΡΑΗΛ
 |
ΗΠΑ
 |
ΤΕΧΕΡΑΝΗ
 |
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
 |
ΣΤΕΝΑ ΤΟΥ ΟΡΜΟΥΖ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top