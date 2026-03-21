Ιράν: ΗΠΑ & Ισραήλ έπληξαν την εγκατάσταση εμπλουτισμού ουρανίου στη Νατάνζ

Δεν υπήρξε διαρροή ραδιενέργειας

21.03.26 , 16:07 Μητσοτάκης: Συνάντησε Τους Έλληνες Που Επαναπατρίστηκαν Από Τη Μέση Ανατολή
21.03.26 , 15:44 Γνωστός bodybuilder του TikTok σε σπείρα αναβολικών στη Θεσσαλονίκη
21.03.26 , 15:30 «Σε περιμένουμε καιρό» της ομάδας Act 0 Theatre Ensemble στο Επί Κολωνώ
21.03.26 , 15:17 Ιράν: ΗΠΑ & Ισραήλ έπληξαν την εγκατάσταση εμπλουτισμού ουρανίου στη Νατάνζ
21.03.26 , 13:54 Βαρύ πένθος για την Εύα Αντωνοπούλου
21.03.26 , 13:50 «Είδα τα κλεμμένα κοσμήματά μου να πωλούνται σε εκπομπή του Τσαγκαράκη»
21.03.26 , 13:31 Γεωργιάδης: «Κακώς έφαγα κρακεράκι αλλά ήταν λόγος να με τραβήξει βίντεo;»
21.03.26 , 13:11 Φαίη Σκορδά για τον επικείμενο γάμο της: «Δεν έχω να κρύψω κάτι»
21.03.26 , 13:01 Απαγόρευση πώλησης καπνικών & αλκοόλ σε ανηλίκους: Πώς θα γίνεται ο έλεγχος
21.03.26 , 12:49 Ο Μπενίτεθ «τελειώνει» δύο βασικούς παίκτες από τον Παναθηναϊκό
21.03.26 , 11:41 «BARRYMORE: ο άνθρωπος πίσω από το θρύλο» στο Θέατρο Άνεσις
21.03.26 , 11:30 Οικονομάκου: Η απουσία της Συνατσάκη από την κοπή πίτας της εταιρείας τους
21.03.26 , 11:20 Βέροια: 7χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος μετά από ατύχημα σε παιδική χαρά
21.03.26 , 10:32 Χρήστος Μάστορας: Η αλήθεια πίσω από τη φωτογραφία του με τον Αργυρό
21.03.26 , 09:52 Ιράν: Πυραυλική επίθεση κατά της βάσης Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό
Ευθυμιάδης: «Μου φώναζαν “Καλά δεν ντρέπεσαι να φιλάς μεγαλύτερη;”»
Οικονομάκου: Η απουσία της Συνατσάκη από την κοπή πίτας της εταιρείας τους
Market Pass 2026: Voucher 40 ευρώ για αγορά τροφίμων - Ποιοι το δικαιούνται
Ελένη Φουρέιρα για τον γιο της: «Μόλις ακούω τη φωνή του, γειώνομαι»
Τι θα γίνει με το έκτακτο επίδομα Πάσχα
Γιώργος Καράβας για Ραφαέλα Ψαρρού: «Ο γάμος μας πέρασε κρίση»
Συνατσάκη: Περιπέτεια υγείας με τον Ίαν Στρατή και την κόρη τους, Ολίβια
Τούνη: Το υγιεινό πρωινό και μεσημεριανό για τον Πάρη
Στικούδη για Σερίφη: «Εγώ τον ερωτεύομαι όλο και περισσότερο & τον θέλω»
Κουτσουμπής για πατρότητα: «Μία από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής μου»
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Κοσμος
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (21/3/2026)
ΗΠΑ και Ισραήλ σφυροκοπούν το Ιράν. Ανάμεσα στα πλήγματα ήταν και η πυρηνική εγκατάσταση εμπλουτισμού ουρανίου. Την ίδια ώρα ο Τράμπ αλλάζει γνώμη και σχέδια με διαφορά λίγων λεπτών. Το ρεπορτάζ για το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star είναι της Έλγκας Νταϊφά. 

Ιράν: Πυραυλική επίθεση κατά της βάσης Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό

ΗΠΑ και Ισραήλ σφυροκοπούν το Ιράν.

Στις 4 το πρωί ο άξονας της Αμερικής και του Ισραήλ εξαπέλυσε νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών στην Τεχεράνη. Την ίδια στιγμή, με βόμβες διάτρυσης χτυπήθηκε το εργοστάσιο εμπλουτισμού ουρανίου στη Νατάνζ. Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας -σε έκκλησή του- τόνισε την ανάγκη για στρατιωτική αυτοσυγκράτηση, ενώ σημείωσε ότι δεν έχει αναφερθεί καμία αύξηση στα επίπεδα ακτινοβολίας εκτός της εγκατάστασης. Υπενθυμίζεται ότι και το 2025 οι Αμερικανοί είχαν πάλι χτυπήσει τη Νατάνζ.

Ισραήλ: Νέα χτυπήματα του Ιράν κοντά στον Πανάγιο Τάφο

Οι αντιφατικές δηλώσεις Τραμπ: Αλλάζει γνώμη, αλλάζει σχέδια

Οι αντιφατικές δηλώσεις Τραμπ: Αλλάζει γνώμη, αλλάζει σχέδια

Ο Τραμπ βρίσκεται στο επίκεντρό ενός φαύλου κύκλου αντιφάσεων, δήλωσε ότι «εξετάζει να μειώσει σταδιακά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις». Νωρίτερα ήταν σε άλλο μήκος κύματος. Στο Truth Social έγραψε ότι: «Δεν θέλει κατάπαυση του πυρός επειδή εξοντώνει τον αντίπαλο».  

Το «βιολί» του ο Τραμπ: «Καταστρέψαμε ολοσχερώς τις εγκαταστάσεις ουρανίου»

Ο Τραμπ έδωσε και χρονοδιάγραμμα λήξης του πολέμου  μίλησε για «4 έως 6 εβδομάδες». Η δήλωση του συγκρούεται με δημοσίευματα που αναφέρουν ότι προχωρά σε προετοιμασίες για χρήση χερσαίων δυνάμεων.

Όλα αυτά καθώς 2.500 πεζοναύτες μαζί με το αμφίβιο πλοίο εφόδου Boxer και τα συνοδευτικά του θα αναπτυχθούν στην περιοχή 

 


 

