Ιράν: ΗΠΑ & Ισραήλ έπληξαν την εγκατάσταση εμπλουτισμού ουρανίου στη Νατάνζ

ΗΠΑ και Ισραήλ σφυροκοπούν το Ιράν. Ανάμεσα στα πλήγματα ήταν και η πυρηνική εγκατάσταση εμπλουτισμού ουρανίου. Την ίδια ώρα ο Τράμπ αλλάζει γνώμη και σχέδια με διαφορά λίγων λεπτών. Το ρεπορτάζ για το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star είναι της Έλγκας Νταϊφά.

Στις 4 το πρωί ο άξονας της Αμερικής και του Ισραήλ εξαπέλυσε νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών στην Τεχεράνη. Την ίδια στιγμή, με βόμβες διάτρυσης χτυπήθηκε το εργοστάσιο εμπλουτισμού ουρανίου στη Νατάνζ. Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας -σε έκκλησή του- τόνισε την ανάγκη για στρατιωτική αυτοσυγκράτηση, ενώ σημείωσε ότι δεν έχει αναφερθεί καμία αύξηση στα επίπεδα ακτινοβολίας εκτός της εγκατάστασης. Υπενθυμίζεται ότι και το 2025 οι Αμερικανοί είχαν πάλι χτυπήσει τη Νατάνζ.

Οι αντιφατικές δηλώσεις Τραμπ: Αλλάζει γνώμη, αλλάζει σχέδια

Ο Τραμπ βρίσκεται στο επίκεντρό ενός φαύλου κύκλου αντιφάσεων, δήλωσε ότι «εξετάζει να μειώσει σταδιακά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις». Νωρίτερα ήταν σε άλλο μήκος κύματος. Στο Truth Social έγραψε ότι: «Δεν θέλει κατάπαυση του πυρός επειδή εξοντώνει τον αντίπαλο».

Ο Τραμπ έδωσε και χρονοδιάγραμμα λήξης του πολέμου μίλησε για «4 έως 6 εβδομάδες». Η δήλωση του συγκρούεται με δημοσίευματα που αναφέρουν ότι προχωρά σε προετοιμασίες για χρήση χερσαίων δυνάμεων.

Όλα αυτά καθώς 2.500 πεζοναύτες μαζί με το αμφίβιο πλοίο εφόδου Boxer και τα συνοδευτικά του θα αναπτυχθούν στην περιοχή



