Ιράν: Πυραυλική επίθεση κατά της βάσης Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό

Tο Ιράν προχώρησε στην εκτόξευση δύο βαλλιστικών πυραύλων μεσαίου βεληνεκούς προς τη στρατιωτική βάση Ντιέγκο Γκαρσία, η οποία βρίσκεται στον Ινδικό Ωκεανό και ανήκει στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο. Η απόσταση της βάσης από τις ιρανικές ακτές υπολογίζεται σε περίπου 3.800 έως 4.000 χιλιόμετρα.

According to the Wall Street Journal, citing multiple U.S. officials, Iran has targeted the joint U.S.-UK base at Diego Garcia in the Indian Ocean with two intermediate-range ballistic missiles (IRBM). According to the report, one missile failed in flight whilst the other was…

Παρά την επίθεση, κανένας από τους δύο πυραύλους δεν κατάφερε να πλήξει τον στόχο. Όπως αναφέρουν Αμερικανοί αξιωματούχοι, ο ένας πύραυλος παρουσίασε τεχνική βλάβη κατά τη διάρκεια της πτήσης του, ενώ ο δεύτερος αναχαιτίστηκε επιτυχώς από αμερικανικό πολεμικό πλοίο πριν φτάσει στη βάση.

THIS IS VERY BIG.



Iran fired 2 intermediate-range ballistic missiles (~4,000 km) at the U.S./U.K. base on Diego Garcia in the Indian Ocean.



Both failed to hit (one malfunctioned, one likely intercepted by a U.S. SM-3 missile).



Why this is a big deal?



Το περιστατικό αυτό εντείνει την ανησυχία για κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή, αν και δεν προκάλεσε υλικές ζημιές ή απώλειες. Μέχρι στιγμής, το Πεντάγωνο δεν έχει προβεί σε επίσημο σχόλιο σχετικά με το συμβάν, διατηρώντας στάση σιωπής απέναντι στις εξελίξεις.

Την ίδια ώρα, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr τονίζει ότι η ενέργεια αυτή «αποτελεί σημαντικό βήμα (…) το οποίο αποδεικνύει ότι το βεληνεκές των πυραύλων του Ιράν είναι μεγαλύτερο από αυτό που φανταζόταν προηγουμένως ο εχθρός».

Η στρατιωτική βάση Ντιέγκο Γκαρσία, σε απομονωμένο νησί του αρχιπελάγους Τσάγκος, αποτελεί βρετανικό έδαφος που παραχωρείται στις ΗΠΑ για συγκεκριμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις, μεταξύ αυτών και κατά του Ιράν. Η βάση είναι κρίσιμη στρατηγικά, φιλοξενώντας υποβρύχια, βομβαρδιστικά και πολεμικά πλοία. Το 2025, η Βρετανία συμφώνησε να επιστρέψει τα Τσάγκος στον Μαυρίκιο, διατηρώντας τη βάση με μίσθωση 99 ετών.

CBS: Οι ΗΠΑ ετοιμάζουν απόβαση στο Ιράν

Σύμφωνα με πληροφορίες του CBS, ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο αποστολής χερσαίων δυνάμεων στη Μέση Ανατολή. Παρ’ όλα αυτά, σε δημόσια τοποθέτησή του, ανέφερε «Όχι, δεν στέλνω στρατεύματα πουθενά, αλλά αν το είχα αποφασίσει, σίγουρα δεν θα το αποκάλυπτα».

Αμερικανοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι περίπου 2.500 πεζοναύτες, συνοδευόμενοι από το αμφίβιο πλοίο Boxer και άλλα πολεμικά σκάφη, προετοιμάζονται για ανάπτυξη στην ευρύτερη περιοχή. Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου διευκρίνισε ότι η ολοκλήρωση της αποστολής ενδέχεται να διαρκέσει από τέσσερις έως έξι εβδομάδες.

"Iran's capabilities are declining..." - Adm. Brad Cooper, CENTCOM Commander pic.twitter.com/FC3TgpEGpJ — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 21, 2026

Παράλληλα, ενισχύσεις από την 82η Αερομεταφερόμενη Μεραρχία βρίσκονται ήδη καθ’ οδόν, ενώ η δύναμη πεζοναυτών που αναχώρησε από την Ιαπωνία εκτιμάται ότι θα φτάσει μέσα σε πέντε έως επτά ημέρες. Η πλήρης μεταφορά των υπόλοιπων στρατιωτών στη Μέση Ανατολή αναμένεται να απαιτήσει τουλάχιστον έναν μήνα.

Ο σχεδιασμός των ΗΠΑ επικεντρώνεται κυρίως σε πιθανές επιχειρήσεις της Κοινή Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων, η οποία αναλαμβάνει κρίσιμες και ιδιαίτερα ευαίσθητες αποστολές, όπως η αποτροπή διάδοσης πυρηνικών όπλων. Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο ανάκτησης αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου από το Ιράν, ενώ η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολίν Λέβιτ, υπογράμμισε ότι το σενάριο αυτό παραμένει υπό εξέταση.

Από την πλευρά του, ο Ραφαέλ Γκρόσι, επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, τόνισε ότι μια τέτοια επιχείρηση είναι εξαιρετικά περίπλοκη λόγω του υψηλού βαθμού εμπλουτισμού του ουρανίου. Ωστόσο, δεν απέκλεισε τη δυνατότητα υλοποίησής της, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν τα απαραίτητα μέσα.

Ιράν: Χιλιάδες πιστοί συμμετείχαν στην προσευχή για τη γιορτή Άιντ αλ Φιτρ, παρά τον πόλεμο

Eid al‑Fitr prayer held at Bayn al‑Haramayn, Karbala pic.twitter.com/2y6p4A9MpB — Alireza Akbari (@itsalireza_akb) March 21, 2026

Χιλιάδες πιστοί στο Ιράν συμμετείχαν στις προσευχές για τη γιορτή Άιντ αλ Φιτρ, που σηματοδοτεί το τέλος του μήνα νηστείας του Ραμαζανιού, παρά τον κίνδυνο βομβαρδισμών, μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση.

Στο Ιράν, μια χώρα η πλειονότητα των κατοίκων της οποίας είναι σιίτες, το Ραμαζάνι τελείωσε μία ημέρα αργότερα απ’ ό,τι στις περισσότερες άλλες, κυρίως σουνιτικές, μουσουλμανικές χώρες.

Προσευχές για τη γιορτή Άιντ αλ Φιτρ / AP (Mahmoud Illean)

Από τα ξημερώματα πλήθος πιστών συγκεντρώθηκε στο κέντρο της Τεχεράνης για τη μεγάλη προσευχή στο Μεγάλο Τέμενος του Ιμάμη Χομεϊνί. Ελλείψει χώρου, πολλοί παρακολούθησαν την προσευχή έξω από το τέμενος, με την τηλεόραση να μεταδίδει εικόνες από την περιοχή γύρω από το τζαμί γεμάτη κόσμο, παρά τους τακτικούς βομβαρδισμούς που υφίσταται η Τεχεράνη.

Αντίστοιχες σκηνές εκτυλίχθηκαν και σε άλλες πόλεις του Ιράν.

Τη νύκτα της Παρασκευής προς Σάββατο πολλά πλήγματα είχαν στόχο συνοικίες της Τεχεράνης και των περιχώρων της, όπως και την Ισφαχάν, σύμφωνα με το πρακτορείο Fars.

Η γιορτή Άιντ αλ Φιτρ σηματοδοτεί το τέλος του Ραμαζανιού / AP (Vahid Salemi)

Φέτος η τελευταία ημέρα του Ραμαζανιού συμπίπτει με το Νορούζ, την περσική Πρωτοχρονιά, η οποία γιορτάστηκε σε μια ζοφερή ατμόσφαιρα, καθώς το Ιράν είναι στόχος ισραηλινών και αμερικανικών βομβαρδισμών από τα τέλη Φεβρουαρίου.

Το Ιράν αποκαλεί τη σύγκρουση, η οποία εισέρχεται σήμερα στην τέταρτη εβδομάδα της, «πόλεμος του Ραμαζανιού».