Απίθανη γκάφα: Γάλλος αξιωματικός «πρόδωσε» τη θέση του «Σαρλ ντε Γκωλ»

Πώς μια αθώα συνήθειά του αποκάλυψε την αλήθεια

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Γάλλος αξιωματικός αποκάλυψε τη θέση του αεροπλανοφόρου "Σαρλ ντε Γκωλ" στη Μεσόγειο μέσω δημόσιου προφίλ στην εφαρμογή Strava.
  • Η εφαρμογή καταγράφει GPS στίγμα, επιτρέποντας την παρακολούθηση της ακριβούς θέσης του αξιωματικού κατά τη διάρκεια τζόκινγκ.
  • Η γαλλική αεροναυτική ομάδα βρίσκεται βορειοδυτικά της Κύπρου, 100 χλμ. από τουρκικές δυνάμεις, σε επικίνδυνη περιοχή λόγω πολέμου στη Μέση Ανατολή.
  • Το Γενικό Επιτελείο των γαλλικών Ενόπλων Δυνάμεων επιβεβαίωσε ότι η δημοσίευση της διαδρομής δεν συμμορφώνεται με τις οδηγίες και θα ληφθούν μέτρα.
  • Η Strava έχει ιστορικό αθέλητης διαρροής στρατιωτικών πληροφοριών, όπως αποκαλύψεις το 2018 για στρατιωτικές βάσεις.

Ένα χόμπι Γάλλου αξιωματικού στο αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκωλ» στάθηκε μοιραίο, καθώς αποκάλυψε τη θέση του υπερόπλου του γαλλικού ναυτικού στη Μεσόγειο, μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, όπου έχει σταθμεύσει για να βοηθήσει στην άμυνα της Μεγαλονήσου.

Ο αξιωματικός συνήθιζε να κάνει τζόκινγκ πάνω στο αεροπλανοφόρο. Για να καταγράψει μάλιστα τις επιδόσεις του, χρησιμοποιούσε, σύμφωνα με τη γαλλική Le Monde, το έξυπνο ρολόι του και την εφαρμογή Strava, στην οποία είχε φτιάξει ένα δημόσιο προφίλ. 

Την ίδια εφαρμογή χρησιμοποιούν εκατομμύρια λάτρεις των σπορ σε όλο τον κόσμο για να καταγράψουν τις επιδόσεις τους στο τρέξιμο, στην ποδηλασία ή σε άλλα σπορ. Η συγκεκριμένη εφαρμογή όμως, για κακή τύχη του Γάλλου αξιωματικού, καταγράφει και το ακριβές στίγμα του χρήστη με χρήση GPS και ανεβάζει τα δεδομένα στο διαδίκτυο. 

Όταν λοιπόν ένα προφίλ είναι δημόσιο, όλοι μπορούν να δουν πότε και πού αθλήθηκε ο χρήστης της εφαρμογής, καθώς και την ακριβή διαδρομή που ακολούθησε. 

Έτσι, ο Γάλλος αξιωματικός, κάθε φορά που έτρεχε πάνω στο αεροπλανοφόρο, μετέδιδε και live την ακριβή του θέση, αλλά και της συνοδείας του, βορειοδυτικά της Κύπρου, περίπου 100 χλμ. από τις τουρκικές αρχές. 

«Η παρουσία στην περιοχή της γαλλικής αεροναυτικής ομάδας, που αποτελείται τουλάχιστον από τρεις φρεγάτες και ένα πλοίο ανεφοδιασμού εκτός από το αεροπλανοφόρο, δεν αποτελεί βέβαια μυστικό. Παρ’ όλα αυτά, η μετάδοση της ακριβούς θέσης της ομάδας, σχεδόν σε πραγματικό χρόνο και δημόσια στο Διαδίκτυο, είναι μια επικίνδυνη αμέλεια ενώ μαίνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή», αναφέρει η Le Monde και συνεχίζει:

«Πολύ περισσότερο καθώς τις τελευταίες εβδομάδες, τουλάχιστον δύο γαλλικές στρατιωτικές βάσεις στην περιοχή έχουν πληγεί από επιθέσεις του ιρανικού στρατοπέδου με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός και τον τραυματισμό άλλων έξι Γάλλων στρατιωτών».

Η καταγραφές της εφαρμογής είναι αποκαλυπτικές. 

Στις 14 Φεβρουαρίου, ήταν στη θάλασσα, 40 χιλιόμετρα από το Χερβούργου της Γαλλίας. 26 και 27 Φεβρουαρίου, βρίσκεται στην ξηρά, στην Κοπεγχάγη, ενώ το αεροπλανοφόρο έκανε στάση στο Μάλμε της Σουηδίας. Και στις 13 Μαρτίου βρίσκεται βορειοδυτικά της Κύπρου, μια πληροφορία που επιβεβαιώθηκε λίγες μέρες αργότερα, όταν έγιναν διαθέσιμες δορυφορικές εικόνες αυτής της περιοχής της ανατολικής Μεσογείου.

Όταν ερωτήθηκε, το Γενικό Επιτελείο των γαλλικών Ενόπλων Δυνάμεων επιβεβαίωσε ότι η δημοσίευση αυτής της διαδρομής στην Strava «δεν συμμορφώνεται με τις ισχύουσες οδηγίες, για τις οποίες οι ναυτικοί ενημερώνονται τακτικά», ενώ υποσχέθηκε ότι «θα ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα από τη διοίκηση».

Ο συγκεκριμένος αξιωματικός δεν είναι ο μόνος που κατάφερε να εντοπίσει η εφημερίδα Le Monde μέσω της Strava. 

Σε πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού που βρίσκεται σε αποστολή τις τελευταίες ημέρες, τουλάχιστον ένα άλλο δημόσιο προφίλ δημοσιεύει αθλητικές δραστηριότητες με τοποθεσία και, ταυτόχρονα, τη θέση του πλοίου. Στα δημόσια προφίλ υπάρχουν επίσης φωτογραφίες της γέφυρας, άλλων στρατιωτικών ή ακόμη και αθλητικού εξοπλισμού στο εσωτερικό των πλοίων.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η συγκεκριμένη εφαρμογή βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας για αθέλητη διαρροή πληροφοριών.

Το 2018 είχε φτιάξει έναν χάρτη που έδειχνε τα σημεία που προτιμούν οι δρομείς σε όλο τον κόσμο. Ανάμεσα σε γήπεδα και πάρκα ήταν και πολλές στρατιωτικές βάσεις, κάποιες μάλιστα άγνωστες στο ευρύ κοινό, όπως αμερικανικές βάσεις στη Συρία.

