Νετανιάχου σε Ευρωπαίους: «Ώρα για συμμετοχή στον πόλεμο»

Τηλεφωνική επικοινωνία Κάλας με Αραγτσί

Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: AP (Ronen Zvulun)
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Νετανιάχου κάλεσε τις ευρωπαϊκές χώρες να συμμετάσχουν στον πόλεμο κατά του Ιράν, μετά από πυραυλική επίθεση στην Αράντ.
  • Επισήμανε την ικανότητα του Ιράν να πλήττει στόχους σε μεγάλες αποστάσεις, συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης.
  • Σκοτώθηκε ανώτερος διοικητής της Χεζμπολάχ από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στο νότιο Λίβανο.
  • Η ΕΕ, μέσω της Κάγια Κάλας, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επισκέφθηκε την πόλη Αράντ, η οποία δέχθηκε χθες σφοδρή πυραυλική επίθεση από το Ιράν, στέλνοντας σαφές μήνυμα προς τις ευρωπαϊκές χώρες να συμμετάσχουν ενεργά στον αμερικανοϊσραηλινό συνασπισμό εναντίον της Τεχεράνης.

Βομβαρδισμοί στην πόλη Ντιμόνα

Ιρανικοί πύραυλοι βομβάρδισαν την πόλη Ντιμόνα / AP (Ariel Schalit)

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην αποτυχημένη επίθεση του Ιράν στη στρατιωτική βάση Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό, επισημαίνοντας ότι το γεγονός αυτό αποκαλύπτει μεγαλύτερες επιχειρησιακές δυνατότητες από όσες είχαν αρχικά εκτιμηθεί. Όπως τόνισε, η Τεχεράνη φαίνεται να διαθέτει την ικανότητα να πλήττει στόχους σε πολύ μεγαλύτερες αποστάσεις.

Ιράν: Πλήγμα σε Ισραηλινό F-16 - Διαψεύδει το Ισραήλ

«Μπορούν να φτάσουν βαθιά στην Ευρώπη. Έχουν θέσει τους πάντες στο στόχαστρο και έχουν μπλοκάρει τα Στενά του Ορμούζ, εκβιάζοντας ουσιαστικά ολόκληρη τη διεθνή κοινότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πόλη Αράντ

Ερείπια στην πόλη Αράντ / AP (Ohad Zwigenberg)

Παράλληλα, ο Νετανιάχου υποστήριξε ότι ορισμένα κράτη εξετάζουν ήδη το ενδεχόμενο εμπλοκής στον πόλεμο κατά του Ιράν, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει ποιες χώρες βρίσκονται σε αυτή τη διαδικασία.

Νεκρός διοικητής της επίλεκτης δύναμης Ραντουάν της Χεζμπολάχ από επιδρομή του Ισραήλ

Ανώτερος διοικητής της επίλεκτης δύναμης Ραντουάν της Χεζμπολάχ σκοτώθηκε ύστερα από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στο νότιο Λίβανο, σύμφωνα με ανακοίνωση των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF).

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στην πόλη Ματζντάλ Σελμ και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του Αμπού Χαλίλ Μπάρτζι, ο οποίος φέρεται να ήταν διοικητής μονάδας ειδικών δυνάμεων της Ραντουάν. Μαζί του σκοτώθηκαν ακόμη δύο στελέχη της ίδιας οργάνωσης, όπως ανέφεραν οι ισραηλινές αρχές.

Τελεσίγραφο Τραμπ προς το Ιράν για να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, οι ισραηλινές δυνάμεις προχώρησαν και σε επιπλέον πλήγματα κατά τη διάρκεια της νύχτας της 21ης Μαρτίου 2026, στοχεύοντας υποδομές της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο.

Η Κάγια Κάλας είχε τηλεφωνική επικοιωνία με τον ΥΠΕΞ του Ιράν

Η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλας είχε σήμερα τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε στο Ρόιτερς αξιωματούχος της ΕΕ.

