Νετανιάχου σε Ευρωπαίους: «Ώρα για συμμετοχή στον πόλεμο»

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επισκέφθηκε την πόλη Αράντ, η οποία δέχθηκε χθες σφοδρή πυραυλική επίθεση από το Ιράν, στέλνοντας σαφές μήνυμα προς τις ευρωπαϊκές χώρες να συμμετάσχουν ενεργά στον αμερικανοϊσραηλινό συνασπισμό εναντίον της Τεχεράνης.

Ιρανικοί πύραυλοι βομβάρδισαν την πόλη Ντιμόνα / AP (Ariel Schalit)

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην αποτυχημένη επίθεση του Ιράν στη στρατιωτική βάση Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό, επισημαίνοντας ότι το γεγονός αυτό αποκαλύπτει μεγαλύτερες επιχειρησιακές δυνατότητες από όσες είχαν αρχικά εκτιμηθεί. Όπως τόνισε, η Τεχεράνη φαίνεται να διαθέτει την ικανότητα να πλήττει στόχους σε πολύ μεγαλύτερες αποστάσεις.

Multiple airstrikes slam Iranian airbase in Isfahan.



«Μπορούν να φτάσουν βαθιά στην Ευρώπη. Έχουν θέσει τους πάντες στο στόχαστρο και έχουν μπλοκάρει τα Στενά του Ορμούζ, εκβιάζοντας ουσιαστικά ολόκληρη τη διεθνή κοινότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ερείπια στην πόλη Αράντ / AP (Ohad Zwigenberg)

Παράλληλα, ο Νετανιάχου υποστήριξε ότι ορισμένα κράτη εξετάζουν ήδη το ενδεχόμενο εμπλοκής στον πόλεμο κατά του Ιράν, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει ποιες χώρες βρίσκονται σε αυτή τη διαδικασία.

Prime Minister Benjamin Netanyahu, at the site of the missile hit in Arad:



“If you want proof that Iran endangers the entire world, the last 48 hours have given it. In the last 48 hours, Iran targeted a civilian area. https://t.co/jRwxe6HVwq pic.twitter.com/Q98TR1SnUA — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) March 22, 2026

Νεκρός διοικητής της επίλεκτης δύναμης Ραντουάν της Χεζμπολάχ από επιδρομή του Ισραήλ

Ανώτερος διοικητής της επίλεκτης δύναμης Ραντουάν της Χεζμπολάχ σκοτώθηκε ύστερα από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στο νότιο Λίβανο, σύμφωνα με ανακοίνωση των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF).

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στην πόλη Ματζντάλ Σελμ και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του Αμπού Χαλίλ Μπάρτζι, ο οποίος φέρεται να ήταν διοικητής μονάδας ειδικών δυνάμεων της Ραντουάν. Μαζί του σκοτώθηκαν ακόμη δύο στελέχη της ίδιας οργάνωσης, όπως ανέφεραν οι ισραηλινές αρχές.

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, οι ισραηλινές δυνάμεις προχώρησαν και σε επιπλέον πλήγματα κατά τη διάρκεια της νύχτας της 21ης Μαρτίου 2026, στοχεύοντας υποδομές της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο.

Η Κάγια Κάλας είχε τηλεφωνική επικοιωνία με τον ΥΠΕΞ του Ιράν

Η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλας είχε σήμερα τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε στο Ρόιτερς αξιωματούχος της ΕΕ.