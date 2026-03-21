Ιράν: Πλήγμα σε Ισραηλινό F-16 - Διαψεύδει το Ισραήλ

Η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται, με νέες αναφορές για επιθέσεις και σοβαρά πλήγματα και από τις δύο πλευρές, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται πλέον και κατοικημένες περιοχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ιρανικές δυνάμεις φέρονται να κατάφεραν πλήγμα σε ισραηλινό μαχητικό αεροσκάφος τύπου F-16 Viper.

Όπως μετέδωσε από το Τελ Αβίβ ο δημοσιογράφος Γιάννης Χαραμίδης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, το Ιράν υποστηρίζει ότι το αεροσκάφος υπέστη σοβαρές ζημιές και δεν κατάφερε να επιστρέψει στη βάση του.

Από την πλευρά τους, οι ισραηλινές αρχές επιβεβαιώνουν ότι σημειώθηκε αναχαίτιση εντός του ιρανικού εναέριου χώρου, ωστόσο τονίζουν ότι το F-16 επέστρεψε κανονικά και ολοκλήρωσε με επιτυχία την αποστολή του.

Όπως επισημαίνεται, σε συνθήκες πολέμου η αλήθεια συχνά παραμένει ασαφής, ενώ η επιβεβαίωση τέτοιων περιστατικών είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί κατάρριψη ισραηλινού μαχητικού, θα πρόκειται για εξέλιξη που δεν έχει ξανασυμβεί μέχρι τώρα.

Οι ιρανικές αρχές αναφέρουν ότι από την έναρξη της σύγκρουσης, που διανύει πλέον την 22η ημέρα, έχουν αναχαιτίσει περισσότερους από 200 εναέριους στόχους, συμπεριλαμβανομένων και αμερικανικών αεροσκαφών.

Από την πλευρά των ΗΠΑ έχει επιβεβαιωθεί η απώλεια ενός μεταγωγικού και ενός αεροσκάφους εναέριου ανεφοδιασμού, τα οποία αποδίδονται σε μηχανικές βλάβες.

Πλήγματα σε κατοικημένες περιοχές – Στο στόχαστρο νηπιαγωγείο

Την ίδια ώρα, αυξάνονται οι επιθέσεις σε αστικές περιοχές του Ισραήλ, με σοβαρές καταστροφές και έντονη ανησυχία για την αποτελεσματικότητα της αεράμυνας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το σύστημα αεράμυνας του Ισραήλ εμφανίζει σημάδια «υπερκόπωσης», με τον ισραηλινό στρατό (IDF) να δηλώνει ότι εντός 24 ωρών θα ενισχυθεί η περιοχή με επιπλέον συστοιχίες του Iron Dome.

Ιδιαίτερα σφοδρό ήταν το πλήγμα στο προάστιο Ρισόν ΛεΖιόν, νότια του Τελ Αβίβ, όπου πύραυλος έπληξε νηπιαγωγείο, προκαλώντας ολοκληρωτική καταστροφή του κτιρίου.

Οι εικόνες από το σημείο είναι συγκλονιστικές, καθώς το κτίριο έχει ισοπεδωθεί, γεγονός που —όπως επισημαίνεται— θα είχε οδηγήσει σε μαζικές απώλειες εάν υπήρχαν παιδιά στον χώρο τη στιγμή της επίθεσης.

Σύμφωνα με τις αναφορές, στο συγκεκριμένο πλήγμα χρησιμοποιήθηκαν βόμβες διασποράς, ένα όπλο με ιδιαίτερα καταστροφικά χαρακτηριστικά. Οι βόμβες αυτές διαπερνούν τις οροφές των κτιρίων και εκρήγνυνται στο εσωτερικό, απελευθερώνοντας δεκάδες μικρότερα εκρηκτικά.

Εκτιμάται ότι κάθε τέτοια βόμβα περιέχει περισσότερα από 80 υποπυρομαχικά, τα οποία διασπείρονται και προκαλούν εκτεταμένες ζημιές, καθιστώντας τες ιδιαίτερα επικίνδυνες για τον άμαχο πληθυσμό.

Η περιοχή που επλήγη βρίσκεται κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, γεγονός που ενισχύει τις εκτιμήσεις ότι πρόκειται για στρατηγικό στόχο των επιθέσεων.

Οι άμαχοι πληρώνουν το βαρύτερο τίμημα

Όπως επισημαίνουν οι ανταποκριτές, για ακόμη μία φορά οι άμαχοι βρίσκονται στο επίκεντρο της σύγκρουσης. Η καταστροφή σε κατοικημένες περιοχές και κρίσιμες υποδομές αναδεικνύει το ανθρώπινο κόστος του πολέμου, το οποίο συνεχώς αυξάνεται.

Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά ρευστή, με τις εξελίξεις να διαδέχονται η μία την άλλη και τη διεθνή κοινότητα να παρακολουθεί με αυξανόμενη ανησυχία.