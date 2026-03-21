Σενάρια για χερσαία επιχείρηση των ΗΠΑ στο Ιράν

Στην τέταρτη εβδομάδα ο πόλεμος – Ανεξέλεγκτη κλιμάκωση

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
21.03.26 , 21:50 Τσαγκαράκης: Κατασχέθηκαν 300 πίνακες αλλά μόνο οι 7 είναι γνήσιοι
21.03.26 , 21:22 Ιράν: Πλήγμα σε Ισραηλινό F-16 - Διαψεύδει το Ισραήλ
21.03.26 , 20:18 Σενάρια για χερσαία επιχείρηση των ΗΠΑ στο Ιράν
21.03.26 , 18:56 Γιώργος Τσαγκαράκης: Ποινική δίωξη για 4 κακουργήματα άσκησε ο εισαγγελέας
21.03.26 , 18:07 BMW Group: Σταθερά τα κέρδη του ομίλου
21.03.26 , 17:08 Σοκ με Σισοκό στον Παναθηναϊκό - Χάνει το υπόλοιπο της σεζόν
21.03.26 , 17:02 Πότε αλλάζει η ώρα: «Χάνουμε» μια ώρα ύπνου
21.03.26 , 16:32 Τριήμερο 25ης Μαρτίου: Αυξημένα μέτρα ασφαλείας σε όλο το οδικό δίκτυο
21.03.26 , 16:32 Έλενα Παπαρίζου: Διαψεύδει ότι βρίσκεται στο νοσοκομείο - Η ανάρτησή της
21.03.26 , 16:13 Δολοφονία στην Καλαμαριά: Προσωρινά κρατούμενος ο 19χρονος
21.03.26 , 16:07 Μητσοτάκης: Συνάντησε τους Έλληνες που επαναπατρίστηκαν από τη Μέση Ανατολή
21.03.26 , 15:44 Γνωστός bodybuilder του TikTok σε σπείρα αναβολικών στη Θεσσαλονίκη
21.03.26 , 15:32 Βάνα Μπάρμπα: «Έβλεπα τον εαυτό μου στον καθρέφτη και έσβηνα τα φώτα»
21.03.26 , 15:30 «Σε περιμένουμε καιρό» της ομάδας Act 0 Theatre Ensemble στο Επί Κολωνώ
21.03.26 , 15:17 Ιράν: ΗΠΑ & Ισραήλ έπληξαν την εγκατάσταση εμπλουτισμού ουρανίου στη Νατάνζ
Οικονομάκου: Η απουσία της Συνατσάκη από την κοπή πίτας της εταιρείας τους
Market Pass 2026: Voucher 40 ευρώ για αγορά τροφίμων - Ποιοι το δικαιούνται
Γιώργος Καράβας για Ραφαέλα Ψαρρού: «Ο γάμος μας πέρασε κρίση»
Ελένη Φουρέιρα για τον γιο της: «Μόλις ακούω τη φωνή του, γειώνομαι»
Συνατσάκη: Περιπέτεια υγείας με τον Ίαν Στρατή και την κόρη τους, Ολίβια
Τι θα γίνει με το έκτακτο επίδομα Πάσχα
Κουτσουμπής για πατρότητα: «Μία από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής μου»
Χωρίζει πασίγνωστο ζευγάρι ηθοποιών - Έχουν αποκτήσει ένα παιδί
Στικούδη για Σερίφη: «Εγώ τον ερωτεύομαι όλο και περισσότερο & τον θέλω»
Ευθυμιάδης: «Μου φώναζαν “Καλά δεν ντρέπεσαι να φιλάς μεγαλύτερη;”»
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει χερσαία επιχείρηση στο Ιράν, ενώ οι δηλώσεις του για τον πόλεμο είναι αντικρουόμενες.
  • Χιλιάδες Αμερικανοί πεζοναύτες κατευθύνονται προς τη Μέση Ανατολή, με 2.500 στρατιώτες να αποπλέουν από την Καλιφόρνια.
  • Το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις κατά αμερικανικών και ισραηλινών βάσεων, ενώ οι ΗΠΑ συνεχίζουν τη μεγάλη επιχείρηση "Επική Οργή".
  • Η Τεχεράνη κατηγορεί ΗΠΑ και Ισραήλ για πλήγματα σε πυρηνικές εγκαταστάσεις, χωρίς αναφορές σε ραδιενεργές διαρροές.
  • Η Βρετανία επιτρέπει στις ΗΠΑ να χρησιμοποιούν στρατιωτικές βάσεις για επιχειρήσεις κατά του Ιράν, προκαλώντας νέες εντάσεις.

Δημοσιεύματα θέλουν τον Ντόναλντ Τραμπ να εξετάζει το ενδεχόμενο χερσαίας επιχείρησης στο Ιράν, την ώρα που οι δηλώσεις του για την πορεία του πολέμου εμφανίζονται αντικρουόμενες. 

Από τη μία πλευρά κάνει λόγο για σταδιακή μείωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων, ενώ από την άλλη τονίζει ότι δεν επιθυμεί κατάπαυση του πυρός, υποστηρίζοντας πως «έτσι δεν εξοντώνεις τον αντίπαλο».

Σενάρια για χερσαία επιχείρηση των ΗΠΑ στο Ιράν

Σύμφωνα με τα ίδια σενάρια, οι επιλογές που εξετάζονται ποικίλουν: από ανάπτυξη στρατευμάτων σε ιρανικά λιμάνια και νησίδες στον Περσικό Κόλπο, έως επιχειρήσεις για την κατάληψη εγκαταστάσεων εμπλουτισμού ουρανίου ή πετρελαϊκών υποδομών. Όλα τα ενδεχόμενα χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό επικινδυνότητας.

Ιράν: ΗΠΑ & Ισραήλ έπληξαν την εγκατάσταση εμπλουτισμού ουρανίου στη Νατάνζ

Την ίδια ώρα, χιλιάδες Αμερικανοί πεζοναύτες κατευθύνονται προς τη Μέση Ανατολή. Περίπου 2.500 απέπλευσαν από την Καλιφόρνια με το πολεμικό πλοίο USS Boxer και τη συνοδεία του, ενώ ακόμη τόσοι μεταφέρονται με το USS Tripoli από τον Ειρηνικό.

Σύμφωνα με το BBC, το Ιράν ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον ισραηλινών και αμερικανικών βάσεων στο Κουβέιτ.

Στην τέταρτη εβδομάδα ο πόλεμος – Ανεξέλεγκτη κλιμάκωση

Ο πόλεμος στο Ιράν εισέρχεται στην τέταρτη εβδομάδα, με τις δύο πλευρές να εντείνουν τις επιχειρήσεις τους αντί να τις περιορίζουν.

Η Τεχεράνη προχώρησε σε αιφνιδιαστική κίνηση, εκτοξεύοντας βαλλιστικούς πυραύλους κατά της αμερικανοβρετανικής βάσης Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό — σε απόσταση σχεδόν διπλάσια από το έως τώρα γνωστό βεληνεκές των ιρανικών πυραύλων.

Παράλληλα, αμερικανικές και ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν στόχους στην Τεχεράνη, καθώς και την πυρηνική εγκατάσταση εμπλουτισμού ουρανίου στη Νατάνζ.

Καταιγισμός βομβαρδισμών στο Ιράν

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στην αεροπορική βάση Βαχντάτι στην Τζεφούλ, στο δυτικό Ιράν, όπου αποθήκη πυρομαχικών τινάχθηκε στον αέρα μετά από πλήγμα ακριβείας. Ακολούθησαν αλυσιδωτές εκρήξεις, ορατές από χιλιόμετρα, ενώ μαχητικά αεροσκάφη τύπου F-5 καταστράφηκαν.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ προανήγγειλε περαιτέρω κλιμάκωση, δηλώνοντας ότι η ένταση των επιθέσεων από Ισραήλ και ΗΠΑ «θα αυξηθεί σημαντικά».

Βίντεο-σοκ από την Τεχεράνη

Σοκ προκαλεί βίντεο που καταγράφει άμαχη Ιρανή να κινηματογραφεί βομβαρδισμό σε κατοικημένη περιοχή της Τεχεράνης. Στόχος φέρονται να ήταν θέσεις των Φρουρών της Επανάστασης. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, η ίδια καταγράφει —χωρίς να το γνωρίζει— τον θάνατό της, όταν σημειώνεται δεύτερο πλήγμα.

Χτυπήματα στη Νατάνζ και φόβοι για πυρηνική κρίση

Η Τεχεράνη κατηγορεί ΗΠΑ και Ισραήλ ότι έπληξαν το εργοστάσιο εμπλουτισμού ουρανίου στη Νατάνζ, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν έχει καταγραφεί διαρροή ραδιενεργών υλικών. Η ίδια εγκατάσταση είχε βρεθεί ξανά στο στόχαστρο και το 2025.

«Επική Οργή»: Μαζικά αμερικανικά πλήγματα

Καπνοί υψώνονται πάνω από την αεροπορική βάση Μπαντάρ Αμπάς, καθώς οι ΗΠΑ συνεχίζουν την επιχείρηση «Επική Οργή». Σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, περίπου 50.000 στρατιώτες συμμετέχουν στις επιχειρήσεις, με στόχους στρατιωτικά οχήματα, αεροσκάφη και πλοία.

Ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ (CENTCOM) δήλωσε ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη επίθεση πυροβολικού στην ιστορία των επιχειρήσεων του αμερικανικού στρατού, με πάνω από 8.000 στόχους να έχουν πληγεί, μεταξύ των οποίων και 130 ιρανικά πλοία.

Ιρανική αντεπίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους

Το Ιράν απάντησε εκτοξεύοντας δύο βαλλιστικούς πυραύλους κατά της βάσης Ντιέγκο Γκαρσία. Ο ένας παρουσίασε δυσλειτουργία, ενώ ο δεύτερος αναχαιτίστηκε από αμερικανικό πολεμικό πλοίο με πύραυλο SM-3.

Η απόσταση που διένυσαν —τουλάχιστον 4.000 χιλιόμετρα— προκαλεί ανησυχία, καθώς ξεπερνά κατά πολύ το γνωστό βεληνεκές των ιρανικών πυραύλων, όπως ο Χοραμσάρ-4.

Εμπλοκή Βρετανίας και νέες εντάσεις

Το βρετανικό υπουργείο Άμυνας χαρακτήρισε τις ιρανικές επιθέσεις «απερίσκεπτες» και απειλή για τα συμφέροντα της χώρας και των συμμάχων της.

Παράλληλα, σύμφωνα με το CNN, η Βρετανία επέτρεψε στις ΗΠΑ να χρησιμοποιούν δύο στρατιωτικές βάσεις για επιχειρήσεις κατά του Ιράν. Η Τεχεράνη χαρακτήρισε την απόφαση αυτή ως συμμετοχή σε επιθετική ενέργεια.

Ο Ντόναλντ Τραμπ άσκησε εκ νέου κριτική στον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, κάνοντας λόγο για «καθυστερημένη αντίδραση».
Από την πλευρά του, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε ότι η στάση της Βρετανίας θέτει σε κίνδυνο τους πολίτες της χώρας.

Νέο κύμα επιθέσεων σε Ισραήλ και Ιράκ

Σειρήνες ήχησαν όλη τη νύχτα σε Τελ Αβίβ και Ιερουσαλήμ, καθώς οι Φρουροί της Επανάστασης εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων.

Στο Ιράκ, επίθεση με drone από φιλοιρανική οργάνωση προκάλεσε πυρκαγιά κοντά σε αμερικανικές διπλωματικές εγκαταστάσεις, ενώ στη Βαγδάτη σκοτώθηκε αξιωματικός των μυστικών υπηρεσιών μετά από πλήγμα σε κτίριο τηλεπικοινωνιών.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
 |
ΙΡΑΝ
 |
ΗΠΑ
Follow us:

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top