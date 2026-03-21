Σενάρια για χερσαία επιχείρηση των ΗΠΑ στο Ιράν

Δημοσιεύματα θέλουν τον Ντόναλντ Τραμπ να εξετάζει το ενδεχόμενο χερσαίας επιχείρησης στο Ιράν, την ώρα που οι δηλώσεις του για την πορεία του πολέμου εμφανίζονται αντικρουόμενες.

Από τη μία πλευρά κάνει λόγο για σταδιακή μείωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων, ενώ από την άλλη τονίζει ότι δεν επιθυμεί κατάπαυση του πυρός, υποστηρίζοντας πως «έτσι δεν εξοντώνεις τον αντίπαλο».

Σύμφωνα με τα ίδια σενάρια, οι επιλογές που εξετάζονται ποικίλουν: από ανάπτυξη στρατευμάτων σε ιρανικά λιμάνια και νησίδες στον Περσικό Κόλπο, έως επιχειρήσεις για την κατάληψη εγκαταστάσεων εμπλουτισμού ουρανίου ή πετρελαϊκών υποδομών. Όλα τα ενδεχόμενα χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό επικινδυνότητας.

Την ίδια ώρα, χιλιάδες Αμερικανοί πεζοναύτες κατευθύνονται προς τη Μέση Ανατολή. Περίπου 2.500 απέπλευσαν από την Καλιφόρνια με το πολεμικό πλοίο USS Boxer και τη συνοδεία του, ενώ ακόμη τόσοι μεταφέρονται με το USS Tripoli από τον Ειρηνικό.

Σύμφωνα με το BBC, το Ιράν ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον ισραηλινών και αμερικανικών βάσεων στο Κουβέιτ.

Στην τέταρτη εβδομάδα ο πόλεμος – Ανεξέλεγκτη κλιμάκωση

Ο πόλεμος στο Ιράν εισέρχεται στην τέταρτη εβδομάδα, με τις δύο πλευρές να εντείνουν τις επιχειρήσεις τους αντί να τις περιορίζουν.

Η Τεχεράνη προχώρησε σε αιφνιδιαστική κίνηση, εκτοξεύοντας βαλλιστικούς πυραύλους κατά της αμερικανοβρετανικής βάσης Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό — σε απόσταση σχεδόν διπλάσια από το έως τώρα γνωστό βεληνεκές των ιρανικών πυραύλων.

Παράλληλα, αμερικανικές και ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν στόχους στην Τεχεράνη, καθώς και την πυρηνική εγκατάσταση εμπλουτισμού ουρανίου στη Νατάνζ.

Καταιγισμός βομβαρδισμών στο Ιράν

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στην αεροπορική βάση Βαχντάτι στην Τζεφούλ, στο δυτικό Ιράν, όπου αποθήκη πυρομαχικών τινάχθηκε στον αέρα μετά από πλήγμα ακριβείας. Ακολούθησαν αλυσιδωτές εκρήξεις, ορατές από χιλιόμετρα, ενώ μαχητικά αεροσκάφη τύπου F-5 καταστράφηκαν.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ προανήγγειλε περαιτέρω κλιμάκωση, δηλώνοντας ότι η ένταση των επιθέσεων από Ισραήλ και ΗΠΑ «θα αυξηθεί σημαντικά».

Βίντεο-σοκ από την Τεχεράνη

Σοκ προκαλεί βίντεο που καταγράφει άμαχη Ιρανή να κινηματογραφεί βομβαρδισμό σε κατοικημένη περιοχή της Τεχεράνης. Στόχος φέρονται να ήταν θέσεις των Φρουρών της Επανάστασης. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, η ίδια καταγράφει —χωρίς να το γνωρίζει— τον θάνατό της, όταν σημειώνεται δεύτερο πλήγμα.

Χτυπήματα στη Νατάνζ και φόβοι για πυρηνική κρίση

Η Τεχεράνη κατηγορεί ΗΠΑ και Ισραήλ ότι έπληξαν το εργοστάσιο εμπλουτισμού ουρανίου στη Νατάνζ, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν έχει καταγραφεί διαρροή ραδιενεργών υλικών. Η ίδια εγκατάσταση είχε βρεθεί ξανά στο στόχαστρο και το 2025.

«Επική Οργή»: Μαζικά αμερικανικά πλήγματα

Καπνοί υψώνονται πάνω από την αεροπορική βάση Μπαντάρ Αμπάς, καθώς οι ΗΠΑ συνεχίζουν την επιχείρηση «Επική Οργή». Σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, περίπου 50.000 στρατιώτες συμμετέχουν στις επιχειρήσεις, με στόχους στρατιωτικά οχήματα, αεροσκάφη και πλοία.

Ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ (CENTCOM) δήλωσε ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη επίθεση πυροβολικού στην ιστορία των επιχειρήσεων του αμερικανικού στρατού, με πάνω από 8.000 στόχους να έχουν πληγεί, μεταξύ των οποίων και 130 ιρανικά πλοία.

Ιρανική αντεπίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους

Το Ιράν απάντησε εκτοξεύοντας δύο βαλλιστικούς πυραύλους κατά της βάσης Ντιέγκο Γκαρσία. Ο ένας παρουσίασε δυσλειτουργία, ενώ ο δεύτερος αναχαιτίστηκε από αμερικανικό πολεμικό πλοίο με πύραυλο SM-3.

Η απόσταση που διένυσαν —τουλάχιστον 4.000 χιλιόμετρα— προκαλεί ανησυχία, καθώς ξεπερνά κατά πολύ το γνωστό βεληνεκές των ιρανικών πυραύλων, όπως ο Χοραμσάρ-4.

Εμπλοκή Βρετανίας και νέες εντάσεις

Το βρετανικό υπουργείο Άμυνας χαρακτήρισε τις ιρανικές επιθέσεις «απερίσκεπτες» και απειλή για τα συμφέροντα της χώρας και των συμμάχων της.

Παράλληλα, σύμφωνα με το CNN, η Βρετανία επέτρεψε στις ΗΠΑ να χρησιμοποιούν δύο στρατιωτικές βάσεις για επιχειρήσεις κατά του Ιράν. Η Τεχεράνη χαρακτήρισε την απόφαση αυτή ως συμμετοχή σε επιθετική ενέργεια.

Ο Ντόναλντ Τραμπ άσκησε εκ νέου κριτική στον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, κάνοντας λόγο για «καθυστερημένη αντίδραση».

Από την πλευρά του, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε ότι η στάση της Βρετανίας θέτει σε κίνδυνο τους πολίτες της χώρας.

Νέο κύμα επιθέσεων σε Ισραήλ και Ιράκ

Σειρήνες ήχησαν όλη τη νύχτα σε Τελ Αβίβ και Ιερουσαλήμ, καθώς οι Φρουροί της Επανάστασης εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων.

Στο Ιράκ, επίθεση με drone από φιλοιρανική οργάνωση προκάλεσε πυρκαγιά κοντά σε αμερικανικές διπλωματικές εγκαταστάσεις, ενώ στη Βαγδάτη σκοτώθηκε αξιωματικός των μυστικών υπηρεσιών μετά από πλήγμα σε κτίριο τηλεπικοινωνιών.