Eξετάζει την κατάληψη του νησιού Χαργκ του Ιράν ο Τραμπ!

Πηγή: ΑΜΠΕ, AP Photo Alex Brandon, βίντεο Star
Οι εξελίξεις στα ενεργειακά λόγω του πολέμου στο Ιράν (βίντεο Star)
  • Η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει την κατάληψη του νησιού Χαργκ του Ιράν για να ασκήσει πιέσεις στην Τεχεράνη.
  • Η κατάληψη του Χαργκ θα φέρει τα αμερικανικά στρατεύματα πιο κοντά στη γραμμή του πυρός.
  • Απαιτείται περίπου ένας μήνας για να αποδυναμωθούν οι ιρανικές δυνάμεις πριν την επιχείρηση.
  • Ο Τραμπ κατηγορεί τους νατοϊκούς συμμάχους για μη υποστήριξη στον πόλεμο κατά του Ιράν, αποκαλώντας τους "δειλούς".
  • Τρεις μονάδες Αμερικανών πεζοναυτών κατευθύνονται στην περιοχή, με πιθανή αποστολή περισσότερων στρατιωτών.

Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει να καταλάβει ή να αποκλείσει το νησί Χαργκ του Ιράν προκειμένου να ασκήσει πιέσεις στην Τεχεράνη για να ανοίξει και πάλι τα Στενά του Ορμούζ, δήλωσαν στο Axios τέσσερις πηγές που έχουν γνώση του θέματος.

Σύμφωνα με τον αμερικανικό ειδησεογραφικό ιστότοπο, ο Τραμπ δεν μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο, τουλάχιστον με τους δικούς του όρους, μέχρι να άρει τον αποκλεισμό του Στενού αυτού, που είναι ζωτικής σημασίας για τις θαλάσσιες μεταφορές πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Ωστόσο, με βάση το Axios, μια επιχείρηση για την κατάληψη του Χαργκ, που βρίσκεται περίπου 30 χιλιόμετρα στα ανοικτά των ακτών του Ιράν και από όπου εξάγεται το 90% του ιρανικού πετρελαίου, θα φέρει τα αμερικανικά στρατεύματα πιο άμεσα στη γραμμή του πυρός.

Κατά συνέπεια μια τέτοια επιχείρηση μπορεί να αναληφθεί αφού ο αμερικανικός στρατός περιορίσει ακόμη περισσότερο τις στρατιωτικές ικανότητες του Ιράν γύρω από τα Στενά του Ορμούζ.

«Χρειαζόμαστε περίπου έναν μήνα για να αποδυναμώσουμε περαιτέρω τους Ιρανούς με πλήγματα, να καταλάβουμε το νησί και (...) να χρησιμοποιήσουμε αυτό για διαπραγματεύσεις», δήλωσε στο Axios πηγή που έχει γνώση των σκέψεων που γίνονται στον Λευκό Οίκο.

Για την επιχείρηση αυτή, εφόσον λάβει την απαραίτητη έγκριση, θα χρειαστούν περισσότερα στρατεύματα, επισημαίνει ο ιστότοπος. Ήδη τρεις μονάδες Αμερικανών πεζοναυτών βρίσκονται καθ’ οδόν προς την περιοχή και ο Λευκός Οίκος και το Πεντάγωνο εξετάζουν την αποστολή ακόμη περισσότερων στρατιωτικών σύντομα, σημείωσε Αμερικανός αξιωματούχος.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέα επίθεση σήμερα κατά των νατοϊκών συμμάχων των ΗΠΑ για μη υποστήριξη στον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, αποκαλώντας τους μακροχρόνιους συμμάχους των ΗΠΑ «δειλούς».

«Χωρίς τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΧΑΡΤΙΝΗ ΤΙΓΡΗ!» έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Τραμπ έχει ζητήσει από τους μεγάλους συμμάχους των ΗΠΑ και άλλους, με κανέναν από τους οποίους δεν διαβουλεύτηκε ούτε συμβουλεύτηκε για τον πόλεμο, να βοηθήσουν στη θωράκιση της ασφάλειας της ναυσιπλοϊας μέσω των Στενών του Ορμούζ, που το Ιράν έκλεισε μετά την έναρξη ης αμερικανοισραηλινής επίθεσης.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ εκφράζει παράπονα ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ δεν θέλουν να συμμετάσχουν στον πόλεμο κατά του Ιράν, κι όμως εξακολουθούν να παραπονιούνται για τις υψηλές τιμές του πετρελαίου.


 

