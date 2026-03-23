Ο Τραμπ «παγώνει» τα στρατιωτικά χτυπήματα εναντίον του Ιράν για 5 μέρες

«Παραγωγικές συνομιλίες» με το Ιράν ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ως εκ τούτου θα διατάξει τον στρατό να αναβάλει κάθε στρατιωτική επίθεση ενάντια στις ενεργειακές εγκαταστάσεις του.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, έκανε λόγο για πρόοδο στις συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών.

Όπως σημείωσε, κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο ημερών, πραγματοποιήθηκαν «πολύ καλές και παραγωγικές συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν», με στόχο, όπως τόνισε, την «πλήρη και οριστική επίλυση των εχθροπραξιών» στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με την ανάρτηση, οι συζητήσεις χαρακτηρίζονται «σε βάθος, λεπτομερείς και εποικοδομητικές» και αναμένεται να συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε ότι έδωσε εντολή στο υπουργείο Πολέμου να αναβάλει τα στρατιωτικά πλήγματα που είχαν προγραμματιστεί κατά ιρανικών εγκαταστάσεων ηλεκτρικής ενέργειας και ενεργειακών υποδομών.

«Η αναβολή αυτή», όπως διευκρίνισε, «θα ισχύσει για περίοδο πέντε ημερών και τελεί υπό την προϋπόθεση της επιτυχούς εξέλιξης των συνεχιζόμενων συναντήσεων και διαπραγματεύσεων».

Την Κυριακή, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε στείλει τελεσίγραφο στο Ιράν να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ μέσα σε 48 ώρες, διαφορετικά οι ΗΠΑ θα πλήξουν και θα αφανίσουν σταθμούς παραγωγής ενέργειας του Ιράν.

«Εάν το Ιράν δεν ανοίξει πλήρως, χωρίς να υφίσταται απειλή, τα Στενά του Ορμούζ εντός 48 ωρών από αυτή ακριβώς τη χρονική στιγμή, οι ΗΠΑ θα πλήξουν και θα αφανίσουν τους διάφορους σταθμούς παραγωγής ενέργειάς τους, ξεκινώντας από τον μεγαλύτερο», ανέφερε μήνυμα που ανήρτησε στο Truth Social.

Το Ιράν από την πλευρά του απάντησε ότι αν η Ουάσινγκτον εφαρμόσει την απειλή της, ο ιρανικός στρατός θα στοχοθετήσει τις υποδομές «ενέργειας, τεχνολογίας, πληροφοριών και αφαλάτωσης νερού στην περιοχή οι οποίες συνδέονται με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ».