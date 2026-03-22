Τεχεράνη: Απειλεί να κλείσει τα Στενά του Ορμούζ

Ισραήλ: Τουλάχιστον 400 πύραυλοι έχουν εκτοξευθεί από το Ιράν

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
Περισσότερα

VIDEOS

Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το Ιράν θα κλείσει πλήρως το στρατηγικής σημασίας Στενό του Ορμούζ αν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υλοποιήσει τις απειλές για στοχοθέτηση ιρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με σημερινή δήλωση των Φρουρών της Επανάστασης της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Το Ιράν θέτει σε κίνδυνο όλο τον κόσμο, λέει ο Νετανιάχου και ζητεί στήριξη από την Ευρώπη.

Ο Τραμπ απείλησε χθες Σάββατο ότι θα «εξολοθρεύσει» τις μονάδες παραγωγής ενέργειας του Ιράν αν η Τεχεράνη δεν ανοίξει πλήρως το Στενό του Χορμούζ εντός 48 ωρών, αφήνοντας να εννοηθεί μια σημαντική κλιμάκωση λιγότερο από μία ημέρα αφότου μίλησε για «σταδιακό περιορισμό» του πολέμου που διανύει τώρα την τέταρτη εβδομάδα.

Στη σημερινή δήλωσή τους οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανέφεραν επίσης πως εταιρίες με μετοχές των ΗΠΑ θα «καταστραφούν ολοσχερώς», αν ιρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις τεθούν στο στόχαστρο από την Ουάσινγκτον και ενεργειακές εγκαταστάσεις σε χώρες που φιλοξενούν βάσεις των ΗΠΑ θα αποτελέσουν «θεμιτούς» στόχους.

Ισραήλ: Τουλάχιστον 400 πύραυλοι έχουν εκτοξευθεί από το Ιράν, το 92% έχει αναχαιτισθεί

Το Ιράν έχει εκτοξεύσει προς το Ισραήλ περισσότερους από 400 βαλλιστικούς πυραύλους αφότου ξεκίνησε ο ισραηλινοαμερικανικός πόλεμος εναντίον της χώρας αυτής, το 92% των οποίων έχουν αναχαιτισθεί, όπως δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού.

Από τις 28 Φεβρουαρίου, «το Ιράν έχει εκτοξεύσει περισσότερους από 400 βαλλιστικούς πυραύλους» στο Ισραήλ, δήλωσε ο εκπρόσωπος, ο αντισυνταγματάρχης Ναντάβ Σοσάνι.

«Έχουμε πετύχει εξαιρετικά ποσοστά αναχαίτισης, κατά προσέγγιση 92% επιτυχία», για «τέσσερις εγκαταστάσεις άμεσης πρόσκρουσης», πρόσθεσε.

«Οι βαλλιστικοί πύραυλοι που είδαμε χθες δεν είναι διαφορετικοί από τους βαλλιστικούς πυραύλους που έχουμε αναχαιτίσει στο παρελθόν και που θα αναχαιτίσουμε στο μέλλον», σχολίασε εξάλλου ο εκπρόσωπος αυτός.

Δύο ιρανικοί πύραυλοι έπεσαν χθες βράδυ στις πόλεις Ντιμόνα και Αράντ, στο νότιο Ισραήλ, τραυματίζοντας περισσότερους από εκατό ανθρώπους και προκαλώντας σημαντικές υλικές ζημιές.

Η Ντιμόνα φιλοξενεί ένα κέντρο στρατηγικής πυρηνικής έρευνας και βρίσκεται σε απόσταση περίπου πέντε χιλιομέτρων από το σημείο της πρόσκρουσης.

Οι δύο πύραυλοι δεν κατέστη δυνατό να αναχαιτιστούν και έπληξαν απευθείας τις δύο πόλεις, προκαλώντας μεγάλες ζημιές σε οικιστικές ζώνες.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου παραδέχθηκε ότι ήταν «ένα πολύ δύσκολο βράδυ στη μάχη για το μέλλον μας».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός μετέβη σήμερα το πρωί στο σημείο της πρόσκρουσης στην Αράντ, όπου υποσχέθηκε να «θέσει προσωπικά στο στόχαστρο» κάθε Ιρανό ηγέτη.

«Θα επιτεθούμε στο καθεστώς. Θα επιτεθούμε στους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης, αυτήν την εγκληματική συμμορία», είπε. «Και θα τους θέσουμε προσωπικά στο στόχαστρο, τους ηγέτες τους, τις εγκαταστάσεις τους, τα οικονομικά στοιχεία ενεργητικού τους», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Ο πρωθυπουργός κάλεσε για άλλη μια φορά τον πληθυσμό «να σπεύσει στα καταφύγια» σε περίπτωση συναγερμού. «Εδώ στην Αράντ, είναι θαύμα που κανείς δεν σκοτώθηκε».

Τα πυρά στην Ντιμόνα είναι «απάντηση» σε πλήγμα εναντίον της ιρανικής πυρηνικής εγκατάστασης στη Νατάνζ, μετέδωσε η ιρανική τηλεόραση.

Σύμφωνα με Ισραηλινούς δημοσιογράφους ειδικούς σε στρατιωτικές υποθέσεις, «η αποτυχία να αναχαιτιστούν οι δύο ιρανικοί βαλλιστικοί πύραυλοι που έπληξαν την Ντιμόνα και την Αράντ εξηγείται από διαφορετικές συνθήκες που δεν έχουν σχέση μεταξύ τους»

Οι δύο αποτυχίες αναχαίτισης «στην ίδια ζώνη με δύο ώρες διαφορά είναι παρά απόλυτη σύμπτωση», ανέφεραν οι Times of Israel, απηχώντας τις δηλώσεις της Πολεμική Αεροπορίας στους στρατιωτικούς συντάκτες.

Οι αντιαεροπορικοί συναγερμοί και οι εκτοξεύσεις πυραύλων συνεχίστηκαν σήμερα το πρωί με σταθερό ρυθμό στο Ισραήλ, τουλάχιστον έξι, σύμφωνα με τους Times of Israel. Οι ομοβροντίες προκάλεσαν τον τραυματισμό ενός ανθρώπου στην περιοχή του Τελ Αβίβ, σύμφωνα με το ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού, Magen David Adom (MDA).

Μετά τις ομοβροντίες που εξαπέλυσε το Ιράν στην Ντιμόνα και την Αράντ, η ισραηλινή παθητική άμυνα ενίσχυσε τα μέτρα προστασίας στο νότιο τμήμα της χώρας, που ειχε γλιτώσει μέχρι τώρα από τους πυραύλους.

Όπως και αλλού στη χώρα, οι δημόσιες συγκεντρώσεις περιορίζονται πλέον το πολύ στα 50 άτομα, υπό τον όρο ότι υπάρχει διαθέσιμο καταφύγιο σε περίπτωση που σημειωθεί επίθεση. Τα σχολεία σε όλη τη χώρα έλαβαν εντολή να παραμείνουν κλειστά σήμερα και αύριο Δευτέρα.

Σήμερα το πρωί, αρχή της εβδομάδας στο Ισραήλ, ο Τύπος εμφανιζόταν μάλλον απαισιόδοξος όσον αφορά ένα γρήγορο τέλος του πολέμου, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

«Το Ισραήλ ξεκινάει την τέταρτη εβδομάδα του πολέμου του εναντίον του Ιράν και του δευτερεύοντος πολέμου του στον Λίβανο με περισσότερα ερωτηματικά παρά θαυμαστικά», σημειώνει κυρίως η εφημερίδα Israel Hayom.

«Αν και είναι αλήθεια πως το Ισραήλ πέτυχε πολλά στα δύο μέτωπα, η χώρα μπορεί να βρεθεί και πάλι να σύρεται σε έναν πόλεμο φθοράς χωρίς να καταφέρει να επιτύχει τους στόχους της», ενώ «ο εχθρός» [το Ιράν] βρίσκεται πλέον σε «λειτουργία επιβίωσης».

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΙΡΑΝ
 |
ΙΣΡΑΗΛ
 |
ΤΕΧΕΡΑΝΗ
 |
ΣΤΕΝΑ ΤΟΥ ΟΡΜΟΥΖ
 |
ΣΤΕΝΟ ΤΟΥ ΟΡΜΟΥΖ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top