ΜΜΕ Ισραήλ: Η 9η Απριλίου στόχος των ΗΠΑ για τη λήξη του πολέμου

Μετά τις αισιόδοξες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για την πορεία του πολέμου, ισραηλινή πηγή υποστηρίζει ότι οι ΗΠΑ έχουν θέσει ως στόχο την 9η Απριλίου για την οριστική λήξη των εχθροπραξιών με το Ιράν, αφήνοντας ένα χρονικό περιθώριο 21 ημερών για διαπραγματεύσεις.

Σύμφωνα με αξιωματούχο του Ισραήλ, ο οποίος μίλησε στο ισραηλινό μέσο ενημέρωσης Ynet, οι Αμερικανοί έχουν θέσει την 9η Απριλίου ως πιθανή ημερομηνία τερματισμού του πολέμου, κάτι που –όπως ανέφερε– σημαίνει ότι απομένουν περίπου 21 ημέρες τόσο για συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων όσο και για διπλωματικές επαφές.

Κατά την ίδια πηγή, ένα ενδεχόμενο τέλος των εχθροπραξιών εκείνη την ημερομηνία θα επέτρεπε στον Τραμπ να επισκεφθεί το Ισραήλ ανήμερα της Ημέρας Ανεξαρτησίας της χώρας, προκειμένου να παραλάβει το Βραβείο Ισραήλ.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια ισραηλινή πηγή, επαφές μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών αναμένεται να πραγματοποιηθούν μέσα στην εβδομάδα στο Πακιστάν. Ωστόσο, όπως υποστηρίζεται, η αμερικανική πλευρά δεν έχει ενημερώσει το Ισραήλ για τις συγκεκριμένες συνομιλίες με τον Μοχαμάντ Μπαγκέρ Καλιμπάφ.

Ιράν: Η Τεχεράνη συνεχίζει να διαψεύδει συνομιλίες με τις ΗΠΑ



Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν διέψευσε σήμερα ότι η Τεχεράνη είχε οποιεδήποτε συνομιλίες με τις ΗΠΑ τις τελευταίες 24 ημέρες, λίγο μετά τις δηλώσεις του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι οι δύο πλευρές βρήκαν «σημαντικά σημεία συμφωνίας» σε διαπραγματεύσεις τις τελευταίες ημέρες, που μπορεί να οδηγήσουν και στο τέλος του πολέμου.

Το ιρανικό ΥΠΕΞ ανέφερε ότι έχει λάβει μηνύματα από τις ΗΠΑ, μέσω «φιλικών χωρών», που ζητούσαν συνομιλίες, αλλά υποστήριξε ότι δεν έχουν πραγματοποιηθεί διαπραγματεύσεις από την έναρξη του πολέμου.

«Τις τελευταίες ημέρες, έχουμε λάβει μηνύματα από ορισμένες φιλικές χώρες που μεταφέρουν ένα αίτημα των ΗΠΑ για διαπραγματεύσεις με στόχο τον τερματισμό του πολέμου», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εσμαΐλ Μπαγαΐ, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Δήλωσε επίσης ότι «αρνήθηκε οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις ή συζητήσεις με τις ΗΠΑ κατά τις τελευταίες 24 ημέρες αυτού του πολέμου που μας επιβλήθηκε».

Νωρίτερα ιρανικές πηγές είχαν αμφισβήτησει και πάλι δηλώσεις Τραμπ που μίλησε για «παραγωγικές» συνομιλίες με την Τεχεράνη, διαψεύδοντας ότι υπάρχουν άμεσες ή έμμεσες συνομιλίες με τις ΗΠΑ.

Υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι οι ΗΠΑ ζήτησαν μια συνάντηση με τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, ωστόσο η Τεχεράνη δεν έχει ακόμη απαντήσει σε αυτό το αίτημα. Ο αξιωματούχος τόνισε πως το ανώτατο συμβούλιο εθνικής ασφάλειας του Ιράν δεν έχει μέχρι στιγμής εξετάσει το αίτημα.

Ο ίδιος ο Γαλιμπάφ με ανάρτηση στο Χ δήλωσε πως δεν διεξάγονται συνομιλίες με τις ΗΠΑ, κάνοντας λόγο για "fake news" που χρησιμοποιούνται για την χειράγωγη των πετρελαϊκών αγορών. Ο ιρανικός λαός απαιτεί ολοκληρωτική και ταπεινωτική τιμωρία των επιτιθέμενων, δήλωσε.

«Όλοι οι αξιωματούχοι υποστηρίζουν σθεναρά τον ηγέτη τους και τον λαό τους μέχρι να επιτευχθεί αυτός ο στόχος», είπε ο πρόεδρος της ιρανικής Βουλής, αναφερόμενος προφανώς στον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ.

«Δεν έχουν πραγματοποιηθεί διαπραγματεύσεις με την Αμερική. Τα fake news αποσκοπούν στη χειραγώγηση των χρηματοπιστωτικών αγορών και των αγορών πετρελαίου και στην απόδραση από το τέλμα στο οποίο έχουν παγιδευτεί η Αμερική και το Ισραήλ», τόνισε.

Το Πακιστάν εμφανίζεται σαν διαμεσολαβητής μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Σύμφωνα με τους Financial Times, το Πακιστάν παρουσίασε την χώρα ως τον κύριο μεσολαβητή που προσπαθεί να διαπραγματευτεί τον τερματισμό του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Ο αρχηγός του πακιστανικού στρατού, Ασίμ Μουνίρ, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χθες, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας, επικαλούμενη δύο άτομα με γνώση αυτής της τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Ανώτεροι Πακιστανοί αξιωματούχοι έχουν παρασκηνιακές επαφές μεταξύ της Τεχεράνης και των απεσταλμένων του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

Ο δημοσιογράφος του Axios τόνισε πως Πακιστάν, Τουρκία και Αίγυπτος μεταφέρουν μηνύματα μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης τις τελευταίες δύο μέρες σε μια προσπάθεια αποκλιμάκωσης.

Ανώτεροι αξιωματούχοι από Τουρκία, Αίγυπτο και Πακιστάν είχαν ξεχωριστές συνομιλίες με Γουίτκοφ και Κούσνερ και με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, σύμφωνα με το Axios.

