ΜΜΕ Ισραήλ: Η 9η Απριλίου στόχος των ΗΠΑ για τη λήξη του πολέμου

Αλλά το Ιράν συνεχίζει να διαψεύδει τις συνομιλίες με ΗΠΑ

23.03.26 , 18:52 ΜΜΕ Ισραήλ: Η 9η Απριλίου στόχος των ΗΠΑ για τη λήξη του πολέμου
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Κοσμος
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οι ΗΠΑ έχουν θέσει ως στόχο την 9η Απριλίου για την οριστική λήξη του πολέμου με το Ιράν, με 21 ημέρες για διαπραγματεύσεις.
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι υπάρχουν "σημαντικά σημεία συμφωνίας" με το Ιράν, αλλά η Τεχεράνη διαψεύδει τις συνομιλίες.
  • Το Πακιστάν προβάλλεται ως μεσολαβητής μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με επαφές μεταξύ ανώτερων αξιωματούχων.
  • Η ιρανική κυβέρνηση απορρίπτει τις δηλώσεις Τραμπ για διαπραγματεύσεις και χαρακτηρίζει τις πληροφορίες ως "fake news".
  • Η Τεχεράνη απαιτεί ολοκληρωτική τιμωρία των επιτιθέμενων και στηρίζει τον ηγέτη της μέχρι την επίτευξη αυτού του στόχου.

Μετά τις αισιόδοξες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για την πορεία του πολέμου, ισραηλινή πηγή υποστηρίζει ότι οι ΗΠΑ έχουν θέσει ως στόχο την 9η Απριλίου για την οριστική λήξη των εχθροπραξιών με το Ιράν, αφήνοντας ένα χρονικό περιθώριο 21 ημερών για διαπραγματεύσεις.

Ο Τραμπ «παγώνει» τα στρατιωτικά χτυπήματα εναντίον του Ιράν για 5 μέρες

Σύμφωνα με αξιωματούχο του Ισραήλ, ο οποίος μίλησε στο ισραηλινό μέσο ενημέρωσης Ynet, οι Αμερικανοί έχουν θέσει την 9η Απριλίου ως πιθανή ημερομηνία τερματισμού του πολέμου, κάτι που –όπως ανέφερε– σημαίνει ότι απομένουν περίπου 21 ημέρες τόσο για συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων όσο και για διπλωματικές επαφές.

Κατά την ίδια πηγή, ένα ενδεχόμενο τέλος των εχθροπραξιών εκείνη την ημερομηνία θα επέτρεπε στον Τραμπ να επισκεφθεί το Ισραήλ ανήμερα της Ημέρας Ανεξαρτησίας της χώρας, προκειμένου να παραλάβει το Βραβείο Ισραήλ.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια ισραηλινή πηγή, επαφές μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών αναμένεται να πραγματοποιηθούν μέσα στην εβδομάδα στο Πακιστάν. Ωστόσο, όπως υποστηρίζεται, η αμερικανική πλευρά δεν έχει ενημερώσει το Ισραήλ για τις συγκεκριμένες συνομιλίες με τον Μοχαμάντ Μπαγκέρ Καλιμπάφ.

Τελεσίγραφο Τραμπ προς το Ιράν για να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ

Ιράν: Η Τεχεράνη συνεχίζει να διαψεύδει συνομιλίες με τις ΗΠΑ        


Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν διέψευσε σήμερα ότι η Τεχεράνη είχε οποιεδήποτε συνομιλίες με τις ΗΠΑ τις τελευταίες 24 ημέρες, λίγο μετά τις δηλώσεις του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι οι δύο πλευρές βρήκαν «σημαντικά σημεία συμφωνίας» σε διαπραγματεύσεις τις τελευταίες ημέρες, που μπορεί να οδηγήσουν και στο τέλος του πολέμου. 

Το ιρανικό ΥΠΕΞ ανέφερε ότι έχει λάβει μηνύματα από τις ΗΠΑ, μέσω «φιλικών χωρών», που ζητούσαν συνομιλίες, αλλά υποστήριξε ότι δεν έχουν πραγματοποιηθεί διαπραγματεύσεις από την έναρξη του πολέμου.

«Τις τελευταίες ημέρες, έχουμε λάβει μηνύματα από ορισμένες φιλικές χώρες που μεταφέρουν ένα αίτημα των ΗΠΑ για διαπραγματεύσεις με στόχο τον τερματισμό του πολέμου», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εσμαΐλ Μπαγαΐ, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Σενάρια για χερσαία επιχείρηση των ΗΠΑ στο Ιράν

Δήλωσε επίσης ότι «αρνήθηκε οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις ή συζητήσεις με τις ΗΠΑ κατά τις τελευταίες 24 ημέρες αυτού του πολέμου που μας επιβλήθηκε». 

Νωρίτερα ιρανικές πηγές είχαν αμφισβήτησει και πάλι δηλώσεις Τραμπ που μίλησε για «παραγωγικές» συνομιλίες με την Τεχεράνη, διαψεύδοντας ότι υπάρχουν άμεσες ή έμμεσες συνομιλίες με τις ΗΠΑ.

Υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι οι ΗΠΑ ζήτησαν μια συνάντηση με τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, ωστόσο η Τεχεράνη δεν έχει ακόμη απαντήσει σε αυτό το αίτημα. Ο αξιωματούχος τόνισε πως το ανώτατο συμβούλιο εθνικής ασφάλειας του Ιράν δεν έχει μέχρι στιγμής εξετάσει το αίτημα. 


Ιράν: ΗΠΑ & Ισραήλ έπληξαν την εγκατάσταση εμπλουτισμού ουρανίου στη Νατάνζ

Ο ίδιος ο Γαλιμπάφ με ανάρτηση στο Χ δήλωσε πως δεν διεξάγονται συνομιλίες με τις ΗΠΑ, κάνοντας λόγο για "fake news" που χρησιμοποιούνται για την χειράγωγη των πετρελαϊκών αγορών.  Ο ιρανικός λαός απαιτεί ολοκληρωτική και ταπεινωτική τιμωρία των επιτιθέμενων, δήλωσε. 

«Όλοι οι αξιωματούχοι υποστηρίζουν σθεναρά τον ηγέτη τους και τον λαό τους μέχρι να επιτευχθεί αυτός ο στόχος», είπε ο πρόεδρος της ιρανικής Βουλής, αναφερόμενος προφανώς στον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ.

«Δεν έχουν πραγματοποιηθεί διαπραγματεύσεις με την Αμερική. Τα fake news αποσκοπούν στη χειραγώγηση των χρηματοπιστωτικών αγορών και των αγορών πετρελαίου και στην απόδραση από το τέλμα στο οποίο έχουν παγιδευτεί η Αμερική και το Ισραήλ», τόνισε. 

Το Πακιστάν εμφανίζεται σαν διαμεσολαβητής μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν 

Σύμφωνα με τους Financial Times, το Πακιστάν παρουσίασε την χώρα ως τον κύριο μεσολαβητή που προσπαθεί να διαπραγματευτεί τον τερματισμό του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Ο αρχηγός του πακιστανικού στρατού, Ασίμ Μουνίρ, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χθες, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας, επικαλούμενη δύο άτομα με γνώση αυτής της τηλεφωνικής επικοινωνίας. 

Νέα πολεμική σύρραξη: Το Πακιστάν βομβάρδισε πόλεις του Αφγανιστάν!

Ανώτεροι Πακιστανοί αξιωματούχοι έχουν παρασκηνιακές επαφές μεταξύ της Τεχεράνης και των απεσταλμένων του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ. 

Ο δημοσιογράφος του Axios τόνισε πως Πακιστάν, Τουρκία και Αίγυπτος μεταφέρουν μηνύματα μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης τις τελευταίες δύο μέρες σε μια προσπάθεια αποκλιμάκωσης. 

Ανώτεροι αξιωματούχοι από Τουρκία, Αίγυπτο και Πακιστάν είχαν ξεχωριστές συνομιλίες με Γουίτκοφ και Κούσνερ και με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, σύμφωνα με το Axios.
 

