Τραμπ προς Ιράν: Συμφωνία ή περισσότεροι βομβαρδισμοί

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προέτρεψε σήμερα το Ιράν να καταλήξει σε μια συμφωνία για τον τερματισμό των αμερικανοϊσραηλινών βομβαρδισμών, προειδοποιώντας την Τεχεράνη ότι σε διαφορετική περίπτωση θα βρεθεί αντιμέτωπη με περισσότερους βομβαρδισμούς στην ιρανική επικράτεια.

«Τώρα έχουν την ευκαιρία, δηλαδή το Ιράν, να εγκαταλείψουν οριστικά τις πυρηνικές τους φιλοδοξίες και να ακολουθήσουν μια νέα πορεία προς τα εμπρός», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου στον Λευκό Οίκο.

«Θα δούμε αν θέλουν να το κάνουν. Αν δεν το κάνουν, είμαστε ο χειρότερος εφιάλτης τους. Εν τω μεταξύ, θα συνεχίσουμε να τους σκοτώνουμε», πρόσθεσε.

Παράλληλα είπε ότι οι Ιρανοί συνομιλούν με τις ΗΠΑ και υποστήριξε ότι το Ιράν είναι απεγνωσμένο να καταλήξει σε μια συμφωνία, κάτι που η Τεχεράνη έχει αρνηθεί.

«Με εκλιπαρούν να κάνουμε μια συμφωνία» υποστήριξε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ.

Χαρακτήρισε επίσης τους Ιρανούς αξιωματούχους ως «εξαιρετικούς διαπραγματευτές» και είπε ότι επιδιώκει μια συμφωνία που θα ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ και θα τερματίσει τις στρατιωτικές φιλοδοξίες της Τεχεράνης.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος άφησε να εννοηθεί ότι τελικά μπορεί να μην επιτευχθεί συμφωνία. «Δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό», είπε για τις προοπτικές μιας συμφωνίας. «Δεν ξέρω αν είμαστε πρόθυμοι να το κάνουμε αυτό».

