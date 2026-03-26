Τραμπ προς Ιράν: Συμφωνία ή περισσότεροι βομβαρδισμοί

«Με εκλιπαρούν να συμφωνήσουμε» είπε στο υπουργικό συμβούλιο

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ Photo: AP Images/ Alex Brandon
Τραμπ προς Ιράν: Συμφωνία ή περισσότεροι βομβαρδισμοί (βίντεο AP)
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν για περισσότερους βομβαρδισμούς αν δεν καταλήξει σε συμφωνία.
  • Κάλεσε το Ιράν να εγκαταλείψει τις πυρηνικές φιλοδοξίες και να ακολουθήσει νέα πορεία.
  • Υποστήριξε ότι το Ιράν είναι απεγνωσμένο να συμφωνήσει, αν και η Τεχεράνη το αρνείται.
  • Χαρακτήρισε τους Ιρανούς αξιωματούχους ως εξαιρετικούς διαπραγματευτές.
  • Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ότι μπορεί να μην επιτευχθεί συμφωνία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προέτρεψε σήμερα το Ιράν να καταλήξει σε μια συμφωνία για τον τερματισμό των αμερικανοϊσραηλινών βομβαρδισμών, προειδοποιώντας την Τεχεράνη ότι σε διαφορετική περίπτωση θα βρεθεί αντιμέτωπη με περισσότερους βομβαρδισμούς στην ιρανική επικράτεια.

Τραμπ: «Το Ιράν θέλει συμφωνία, αλλά φοβούνται τους δικούς τους»

«Τώρα έχουν την ευκαιρία, δηλαδή το Ιράν, να εγκαταλείψουν οριστικά τις πυρηνικές τους φιλοδοξίες και να ακολουθήσουν μια νέα πορεία προς τα εμπρός», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου στον Λευκό Οίκο. 

«Θα δούμε αν θέλουν να το κάνουν. Αν δεν το κάνουν, είμαστε ο χειρότερος εφιάλτης τους. Εν τω μεταξύ, θα συνεχίσουμε να τους σκοτώνουμε», πρόσθεσε. 

Λευκός Οίκος: «Έτοιμος να εξαπολύσει την κόλαση» ο Τραμπ

Παράλληλα είπε ότι οι Ιρανοί συνομιλούν με τις ΗΠΑ και υποστήριξε ότι το Ιράν είναι απεγνωσμένο να καταλήξει σε μια συμφωνία, κάτι που η Τεχεράνη έχει αρνηθεί. 

Ιράν: Στον αέρα οι διαπραγματεύσεις – Διαψεύδει ότι συνομιλεί με ΗΠΑ

«Με εκλιπαρούν να κάνουμε μια συμφωνία» υποστήριξε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ. 

Χαρακτήρισε επίσης τους Ιρανούς αξιωματούχους ως  «εξαιρετικούς διαπραγματευτές» και είπε ότι επιδιώκει μια συμφωνία που θα ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ και θα τερματίσει τις στρατιωτικές φιλοδοξίες της Τεχεράνης. 

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος άφησε να εννοηθεί ότι τελικά μπορεί να μην επιτευχθεί συμφωνία. «Δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό», είπε για τις προοπτικές μιας συμφωνίας. «Δεν ξέρω αν είμαστε πρόθυμοι να το κάνουμε αυτό».
 

