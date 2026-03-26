Ένας νεκρός στο βόρειο Ισραήλ από πύραυλο της Χεζμπολάχ

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, με το Ισραήλ να βρίσκεται αντιμέτωπο με μια συνεχιζόμενη και επικίνδυνη κλιμάκωση τόσο στα βόρεια σύνορά του όσο και στο κεντρικό του έδαφος. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από το Τελ Αβίβ και τον συνεργάτη του δελτίο ειδήσεων του Star Γιάννη Χαραμίδη, μια γυναίκα έχασε τη ζωή της στη Ναχαρίγια, έπειτα από μαζική εκτόξευση ρουκετών από τη Χεζμπολάχ, που δρα από τον Νότιο Λίβανο.

Οι επιθέσεις ήταν εκτεταμένες, με περισσότερες από 600 ρουκέτες να πλήττουν το βόρειο Ισραήλ μέσα σε μία ημέρα. Τουλάχιστον τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν, ενώ οι σειρήνες ήχησαν επανειλημμένα, υπογραμμίζοντας την ένταση και τη συχνότητα των επιθέσεων. Η συγκεκριμένη εξέλιξη καταδεικνύει ότι το βόρειο μέτωπο εξελίσσεται σε έναν παράλληλο πόλεμο, ο οποίος συχνά περνά σε δεύτερη μοίρα λόγω της διεθνούς εστίασης στο Ιράν και τις γεωπολιτικές επιπτώσεις στα Στενά του Ορμούζ.

Την ίδια στιγμή, το Ισραήλ ενισχύει σημαντικά τη στρατιωτική του παρουσία, με πάνω από 2.500 στρατιώτες να επιχειρούν ήδη στην περιοχή, ενώ αναμένεται η ανάπτυξη επιπλέον δυνάμεων, μεταξύ των οποίων και η γνωστή ταξιαρχία Γκολάνι. Πρόκειται για μονάδα με σημαντική εμπειρία σε επιχειρήσεις στη Γάζα, γεγονός που υποδηλώνει την πρόθεση για πιο επιθετική στρατηγική.

Παράλληλα, η ένταση δεν περιορίζεται μόνο στον Λίβανο. Από το πρωί καταγράφηκαν τουλάχιστον δέκα κύματα πυραυλικών επιθέσεων προς το κεντρικό Ισραήλ, γεγονός που αποδίδεται σε ιρανική δραστηριότητα. Οι επιθέσεις φαίνεται να στοχεύουν και περιοχές λιγότερο προστατευμένες ή «αχαρτογράφητες», αυξάνοντας την ανησυχία για την ασφάλεια των πολιτών.

Τι λένε οι ισραηλινοί για τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Ιράν

Σε διπλωματικό επίπεδο, επικρατεί αβεβαιότητα. Οι συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν παραμένουν ασαφείς, ενώ το Ισραήλ τηρεί σιγή ιχθύος. Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αποφεύγει δημόσιες τοποθετήσεις, γεγονός που ερμηνεύεται ως ένδειξη διαφοροποίησης στρατηγικής ή αναμονής κρίσιμων εξελίξεων.

Ωστόσο, στρατιωτικές πηγές εκτιμούν ότι δεν υπάρχει καμία προοπτική άμεσης αποκλιμάκωσης, ιδιαίτερα στο μέτωπο του Λιβάνου. Αντίθετα, γίνεται λόγος για επιχειρήσεις μεγάλης διάρκειας, που ενδέχεται να θυμίζουν σε ένταση παλαιότερες συγκρούσεις.

Συνολικά, η περιοχή παραμένει σε κατάσταση υψηλής έντασης, με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις να υπερισχύουν των διπλωματικών προσπαθειών και την προοπτική εκεχειρίας να φαντάζει, προς το παρόν, μακρινή.