«Δύσκολο» τηλεφώνημα του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Βανς με Νετανιάχου

Του ζήτησε εξηγήσεις γιατί οι εκτιμήσεις του Ισραήλ δεν ήταν ρεαλιστικές

Κοσμος
Πηγή: Ρεπορτάζ Δημήτρης Σουλτογιάννης, δελτίο ειδήσεων Star
Δύσκολο τηλεφώνημα Βανς με Νετανιάχου (Βίντεο Star)
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς είχε «δύσκολη» τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.
  • Ο Βανς εξέφρασε επιφυλάξεις για τις υπερβολικά αισιόδοξες εκτιμήσεις του Νετανιάχου σχετικά με την ανατροπή του καθεστώτος στο Ιράν.
  • Δημοσίευμα ισραηλινής εφημερίδας ανέφερε ότι ο Βανς ύψωσε τους τόνους για τη βία εποίκων, αλλά οι πληροφορίες διαψεύστηκαν.
  • Ο Βανς συνεχίζει εντατικές διπλωματικές επαφές με χώρες του Κόλπου και έχει εμπλακεί στη διπλωματία με την Τεχεράνη.
  • Παρά τις ανησυχίες του, ο Βανς υποστηρίζει τη στρατηγική του προεδρικού γραφείου και επιδιώκει αποτελέσματα σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Τραμπ.

Ένα έντονο παρασκήνιο βρίσκεται σε εξέλιξη μεταξύ του Λευκού Οίκου και της  κυβέρνησης του Ισραήλ για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τις περίπλοκη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, παρά την εκτίμηση του Τελ Αβίβ προς την Ουάσιγκτον για σχετικά εύκολη επικράτηση επί του καθεστώτος του Ιράν.   

Τραμπ προς Ιράν: Συμφωνία ή περισσότεροι βομβαρδισμοί

Όπως μετέδωσε ο ανταποκριτής του Star στις ΗΠΑ Δημήτρης Σουλτογιάννης, σύμφωνα με πληροφορίες που έγιναν γνωστές σήμερα, o αντιπροέδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, είχε μια «δύσκολη»  τηλεφωνική επικοινωνία τη Δευτέρα με τον πρωθυπουργό του Μπενιαμίν Νετανιάχου

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο Βανς φέρεται να εξέφρασε επιφυλάξεις για την πορεία του πολέμου, επισημαίνοντας ότι ορισμένες εκτιμήσεις του Νετανιάχου αποδείχθηκαν υπερβολικά αισιόδοξες — ιδίως ως προς το ενδεχόμενο λαϊκής εξέγερσης που θα οδηγούσε σε ανατροπή του καθεστώτος στο Ιράν.

Διάσκεψη Μονάχου: Εμβρόντητοι οι Ευρωπαίοι άκουσαν «εξάψαλμο» από τον Βανς 

Αμερικανική πηγή ανέφερε χαρακτηριστικά ότι πριν από την έναρξη των επιχειρήσεων, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είχε παρουσιάσει την κατάσταση ως πιο εύκολη και διαχειρίσιμη απ’ ό,τι τελικά αποδείχθηκε, με τον Βανς να έχει «καθαρή εικόνα» των δεδομένων.

Την επομένη της τηλεφωνικής επικοινωνίας, δεξιά ισραηλινή εφημερίδα —που ανήκει στη γνωστή δωρήτρια των Ρεπουμπλικανών, Μίριαμ Άντελσον— δημοσίευσε ρεπορτάζ σύμφωνα με το οποίο ο Βανς φέρεται να ύψωσε τους τόνους έναντι του Νετανιάχου για το ζήτημα της βίας εποίκων στη Δυτική Όχθη.

Νετανιάχου σε Ευρωπαίους: «Ώρα για συμμετοχή στον πόλεμο»

Ωστόσο, πολλαπλές αμερικανικές και ισραηλινές πηγές διέψευσαν την ακρίβεια του δημοσιεύματος, με συνεργάτες του Βανς να αφήνουν αιχμές ότι η πληροφορία ενδέχεται να διοχετεύτηκε σκοπίμως από ισραηλινής πλευράς. Ισραηλινός αξιωματούχος απέρριψε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο αυτό, υποστηρίζοντας ότι το γραφείο του πρωθυπουργού είχε ήδη διαψεύσει το σχετικό ρεπορτάζ.

Ο ανταποκριτής του Star στις ΗΠΑ Δ. Σουλτογιάννης για το σύσκολο τηλεφώνημα μεταξύ Βανς και Νετανιάχου

Την ίδια ώρα, η ισραηλινή πρεσβεία στην Ουάσιγκτον απέφυγε να σχολιάσει τις διπλωματικές επαφές μεταξύ των δύο πλευρών.

Εντατική διπλωματική δραστηριότητα του Βανς

Ο Βανς συνεχίζει τις επαφές του σε υψηλό επίπεδο, έχοντας συναντηθεί την Τετάρτη με αντιπροσωπεία ανώτερων αξιωματούχων των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και την Πέμπτη με τον πρωθυπουργό του Κατάρ. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν ο πόλεμος, οι εξελίξεις στις σχέσεις με το Ιράν και η στρατιωτική συνεργασία με συμμάχους των ΗΠΑ στον Κόλπο.

Παράλληλα, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ έχει «εκτενώς εμπλακεί» στη διπλωματία με την Τεχεράνη, τόσο πριν από την έναρξη του πολέμου όσο και κατά τις τελευταίες ημέρες.

Νετανιάχου: Θα συνεχίσουμε να βομβαρδίζουμε με σφοδρότητα το Ιράν

Μάλιστα, κατά την πρόσφατη έμμεση επικοινωνία με την ιρανική πλευρά, ο Λευκός Οίκος φέρεται να πρότεινε το ενδεχόμενο ο Βανς να ηγηθεί αμερικανικής αντιπροσωπείας σε ενδεχόμενες συνομιλίες υψηλού επιπέδου. Στο πλαίσιο αυτό, ζητήθηκε από διαμεσολαβητές σε χώρες όπως το Πακιστάν, η Αίγυπτος και η Τουρκία να μεταφέρουν στην Τεχεράνη ότι η συγκεκριμένη επιλογή αποδεικνύει τη βούληση του Ντόναλντ Τραμπ για ουσιαστικές διαπραγματεύσεις.

Επιπλέον, ο Βανς προήδρευσε σε σειρά συνεδριάσεων του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, όπου εξετάστηκαν στρατιωτικά σενάρια για το Ιράν, ήδη από την περίοδο των διαδηλώσεων που ξεκίνησαν τον περασμένο Δεκέμβριο.

Η στάση του Βανς απέναντι στον πόλεμο

Πηγές αναφέρουν ότι, πριν από την έναρξη των εχθροπραξιών, ο Βανς συγκαταλεγόταν στις πιο επιφυλακτικές φωνές εντός της αμερικανικής διοίκησης, θέτοντας ερωτήματα για τη διάρκεια, τους στόχους και τις επιπτώσεις του πολέμου, ιδιαίτερα ως προς τα αποθέματα πυρομαχικών των ΗΠΑ.

Ωστόσο, μετά την απόφαση του Τραμπ για στρατιωτική εμπλοκή, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος στήριξε τη στρατηγική της ταχείας και αποφασιστικής χρήσης ισχύος, με στόχο την όσο το δυνατόν συντομότερη επίτευξη αποτελέσματος.

Σύμβουλοί του επισημαίνουν ότι, αν και παραμένει υποστηρικτικός προς το Ισραήλ, εκφράζει ανησυχίες για πιθανές αποκλίσεις μεταξύ των στρατηγικών στόχων Ουάσιγκτον και Τελ Αβίβ όσο ο πόλεμος παρατείνεται.

Βανς: «Νέος σερίφης στην πόλη - Η απειλή για την Ευρώπη έρχεται εκ των έσω»

Ο ίδιος, βετεράνος του πολέμου στο Ιράκ, είχε δηλώσει χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του στην Washington Post, δύο ημέρες πριν από τις επιθέσεις στην Τεχεράνη: «Πρέπει να αποφύγουμε να επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος, αλλά και να μην υπερεκτιμήσουμε τα διδάγματα που έχουμε αντλήσει από αυτό».

Πηγή από το περιβάλλον του υπογραμμίζει πάντως  ότι, παρά τις προσωπικές του εκτιμήσεις, «θα κινηθεί βάσει των κατευθύνσεων του προέδρου και θα επιδιώξει ένα αποτέλεσμα που θα ανταποκρίνεται στις επιδιώξεις του».
 

