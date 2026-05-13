Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Τετάρτη 13 Μαΐου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίας Γλυκερίας μάρτυρος και Οσίου Σεργίου του ομολογητού.

Μάρτυρας της χριστιανικής εκκλησίας, η μνήμη της οποίας τιμάται στις 13 Μαΐου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσες φέρουν το όνομα Γλυκερία.

Η Γλυκερία γεννήθηκε στην Τραϊανούπολη τον δεύτερο αιώνα. Ο πατέρας της ονομαζόταν Μακάριος και είχε διατελέσει ύπατος. Σε μικρή ηλικία, ασπάσθηκε το Χριστιανισμό και ανέπτυξε έντονη χριστιανική και κατηχητική δράση.

Η Αγία Γλυκερία

Όταν ο τοπικός ηγεμόνας Σαββίνος πληροφορήθηκε ότι η Γλυκερία είναι χριστιανή και ότι κατέστρεψε ένα ειδωλολατρικό ναό, διέταξε τη σύλληψη και τη φυλάκισή της. Στη φυλακή κατήχησε και μετέστρεψε στο χριστιανισμό τον δεσμοφύλακά της Λαοδίκιο, ο οποίος μαρτύρησε με αποκεφαλισμό.

Όταν η Γλυκερία αρνήθηκε να αποκηρύξει εκ νέου την πίστη της, ο Σαββίνος διέταξε να τη ρίξουν στα άγρια θηρία. Όμως, εκείνα τη σεβάστηκαν, αν κι ένα από αυτά τη δάγκωσε, με αποτέλεσμα να παραδώσει λίγες ημέρες αργότερα το πνεύμα. Τον καιρό εκείνο αυτοκράτορας στη Ρώμη ήταν ο Αντωνίνος ο Ευσεβής (138-161)

Μαρτυρώνται πολλά θαύματα (ιάσεις και θεραπείες δαιμονισμένων) της αγίας σε όσους με πίστη κατέφευγαν να προσκυνήσουν το ιερό λείψανό της.

