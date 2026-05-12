Eurovision 2026 - Φινλανδία: Το μεγάλο φαβορί «έκαψε» το stage

Ο μεγάλος Α’ Ημιτελικός της Eurovision 2026 ξεκίνησε με ένταση, συναίσθημα και δύο εμφανίσεις που ήδη συζητιούνται όσο καμία άλλη.

Λίγα τραγούδια μετά την καθηλωτική εμφάνιση του Akylas με το «Ferto» που έκανε «σεισμό», στη σκηνή ανέβηκε η Φινλανδία και το στάδιο... σείστηκε ξανά.

Το φινλανδικό δίδυμο των Linda Lampenius και Pete Parkkonen παρουσίασε το «Liekinheitin» («Φλογοβόλο») σε μία από τις πιο εκρηκτικές εμφανίσεις της βραδιάς, επιβεβαιώνοντας γιατί θεωρείται το μεγάλο φαβορί της φετινής Eurovision.

Eurovision 2026 - Φινλανδία: Τι είδαμε στη σκηνή

Η σκηνή «ντύθηκε» με σκοτεινή pop-rock αισθητική, με έντονα κόκκινα και πορτοκαλί φώτα να δημιουργούν εικόνες φωτιάς και έκρηξης, ενώ οι καπνοί και τα δυναμικά LED έδιναν την αίσθηση ότι ολόκληρη η αρένα φλεγόταν.

Η Linda Lampenius και ο Pete Parkkonen από τη Φινλανδία ερμηνεύουν το τραγούδι «Liekinheitin» κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιτελικού του 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού Eurovision στη Βιέννη της Αυστρίας/ ΑP Photos

Η Linda Lampenius έκλεψε τις εντυπώσεις εμφανιζόμενη με ένα στράπλες φόρεμα με στρας, ψηλές μπότες και ηλεκτρικό βιολί, το οποίο αποτέλεσε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα στοιχεία της βραδιάς. Η παρουσία της είχε θεατρικότητα και ένταση, με τη σκηνική της αύρα να θυμίζει rock opera performance. Δίπλα της, ο Pete Parkkonen - με total black look - κινήθηκε με απόλυτη άνεση στη σκηνή, ερμηνεύοντας με ένταση το «Liekinheitin» και ξεσηκώνοντας το κοινό σε κάθε ρεφρέν. Η χημεία των δύο καλλιτεχνών ήταν εμφανής από το πρώτο λεπτό, ενώ το κοινό καταχειροκροτούσε δυνατά καθ’ όλη τη διάρκεια του live τους.

Η «μάχη» με τον Akyla και το ''Ferto''

Η εμφάνιση της Φινλανδίας ακολούθησε λίγο μετά τον Akyla μας και πολλοί eurofans στα social media μιλούν ήδη για το μεγάλο ντέρμπι της φετινής Eurovision.

Από τη μία πλευρά, η Ελλάδα με το συναισθηματικό και full ανεβαστικό «Ferto» και από την άλλη η Φινλανδία με το εκρηκτικό «Liekinheitin».

Οι bookmakers συνεχίζουν να διατηρούν τη Φινλανδία στην κορυφή των προγνωστικών, ωστόσο η δυναμική που εμφανίζει η ελληνική συμμετοχή τις τελευταίες ημέρες έχει μετατρέψει τη φετινή διοργάνωση σε πραγματικό... ντέρμπι!

Το βιολί της Linda Lampenius: Το στοιχείο που συζητήθηκε περισσότερο

Ένα από τα highlights της εμφάνισης ήταν φυσικά το βιολί της Linda Lampenius. Η φινλανδική αποστολή φέρεται να εξασφάλισε ειδική άδεια ώστε η μουσικός να μπορεί να αποδώσει live μέρη του κομματιού πάνω στη σκηνή, κάτι εξαιρετικά σπάνιο για τα δεδομένα της Eurovision.

Η συγκεκριμένη λεπτομέρεια απογείωσε ακόμη περισσότερο την εμφάνιση και προκάλεσε ενθουσιασμό στο κοινό μέσα στο στάδιο.

Οι πρώτες αντιδράσεις

Λίγα λεπτά μετά το τέλος της εμφάνισης της Φινλανδία, τα social media γέμισαν με σχόλια για τη «μάχη κορυφής» ανάμεσα σε Ελλάδα και Φινλανδία.

Πολλοί eurofans κάνουν λόγο για τις δύο πιο δυνατές παρουσίες του φετινού Α’ Ημιτελικού, με αρκετούς να θεωρούν ότι ο μεγάλος νικητής της Eurovision 2026 μπορεί ήδη να έχει εμφανιστεί στη σκηνή απόψε.