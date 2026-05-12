Η υπόθεση με την κατασκευασμένη φωτογραφία που αποδόθηκε στον Άδωνι Γεωργιάδη δεν θεωρείται ένα μεμονωμένο περιστατικό. Αντιθέτως, σε κυβερνητικούς κύκλους αξιολογείται ως μία σοβαρή περίπτωση deepfake, που θα μπορούσε να επιστρατευτεί και σε κρίσιμο εκλογικό χρόνο.

Ο Γιώργος Ευγενίδης μετέδωσε ενδιαφέρουσες πληροφορίες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star.

Όπως επισήμανε δεν είναι μόνο η κατασκευασμένη φωτογραφία, αλλά και η ταχύτητα της διασποράς μέσω social media την Κυριακή που έφτασε να απασχολεί την κεντρική συζήτηση και να πρέπει ο κ. Γεωργιάδης να απαντήσει. «Αυτό που συμβαίνει εδώ συμβαίνει και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, αλλά εμείς τους επόμενους μήνες έχουμε εκλογές, συνεπώς το επίπεδο συναγερμού ανεβαίνει» τόνισε ο πολιτικός αναλυτής του Star.

H προειδοποίηση για τα deepfakes από την ετήσια έκθεση της ΕΥΠ

Τον κίνδυνο των deepfakes έχει επισημάνει πριν από δύο μήνες η έκθεση της ΕΥΠ για το 2025. Σε αυτή την έκθεση γίνεται λόγος για υλικό που μπορεί να επηρεάσει το ευρύ κοινό διαταράξει τη λειτουργία των θεσμών. Ο κίνδυνος αυτός απασχολεί τέσσερις βασικούς «παίκτες»: την ΕΥΠ, την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αλλά και τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Προβληματισμός για το ποιος κρύβεται πίσω από deepfakes

Το ερώτημα που προβληματίζει την κυβέρνηση είναι ποιος μπορεί να επιστρατεύει τα deepfakes: είναι ιδιώτες ή είναι ακόμα και υπηρεσίες κρατών που μπορεί να έχουν στόχο παρέμβαση στις εθνικές εκλογές; Ο κίνδυνος της τεχνητης νοημοσύνης για τις εκλογές είναι πάνω στο τραπέζι, όχι μόνο της Ελλάδας αλλα και της Ε.Ε., ενώ θα αποτελέσει αντικείμενο ρύθμισης και στην συνταγματική αναθεώρηση. Το βασικό πρόβλημα όμως είναι ένα: το timing μιας παρέμβασης.

