Συναγερμός για φαινόμενα deepfakes με φωτογραφίες ενόψει εκλογών

Η υπόθεση με τη φωτογραφία Γεωργιάδη  και η έκθεση της ΕΥΠ

Συναγερμός για deepfakes ενόψει εκλογών μετά τη φωτογραφία Αδ. Γεωργιάδη (βίντεο Star)

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η κατασκευασμένη φωτογραφία του Άδωνι Γεωργιάδη θεωρείται σοβαρή περίπτωση deepfake, ενόψει εκλογών.
  • Η ταχύτητα διάδοσης μέσω social media προκαλεί ανησυχία και απαιτεί απαντήσεις από πολιτικούς.
  • Η ετήσια έκθεση της ΕΥΠ προειδοποιεί για τον κίνδυνο των deepfakes που μπορεί να επηρεάσουν τη δημόσια γνώμη και τους θεσμούς.
  • Η κυβέρνηση ανησυχεί για το ποιος μπορεί να κρύβεται πίσω από τα deepfakes, ιδιώτες ή κρατικές υπηρεσίες.
  • Ο κίνδυνος της τεχνητής νοημοσύνης για τις εκλογές είναι θέμα ρύθμισης και συνταγματικής αναθεώρησης.

Η υπόθεση με την κατασκευασμένη φωτογραφία που αποδόθηκε στον Άδωνι Γεωργιάδη δεν θεωρείται ένα μεμονωμένο περιστατικό. Αντιθέτως, σε κυβερνητικούς κύκλους αξιολογείται ως μία σοβαρή περίπτωση deepfake, που θα μπορούσε να επιστρατευτεί και σε κρίσιμο εκλογικό χρόνο. 

Ο Γιώργος Ευγενίδης μετέδωσε ενδιαφέρουσες πληροφορίες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star. 

Όπως επισήμανε δεν είναι μόνο η κατασκευασμένη φωτογραφία, αλλά και η ταχύτητα της διασποράς μέσω social media την Κυριακή που έφτασε να απασχολεί την κεντρική συζήτηση και να πρέπει ο κ. Γεωργιάδης να απαντήσει. «Αυτό που συμβαίνει εδώ συμβαίνει και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, αλλά εμείς τους επόμενους μήνες έχουμε εκλογές, συνεπώς το επίπεδο συναγερμού ανεβαίνει» τόνισε ο πολιτικός αναλυτής του Star.  

H προειδοποίηση για τα deepfakes από την ετήσια έκθεση της ΕΥΠ 

Τον κίνδυνο των deepfakes έχει επισημάνει πριν από δύο μήνες η έκθεση της ΕΥΠ για το 2025. Σε αυτή την έκθεση γίνεται λόγος για υλικό που μπορεί να επηρεάσει το ευρύ κοινό διαταράξει τη λειτουργία των θεσμών. Ο κίνδυνος αυτός απασχολεί τέσσερις βασικούς «παίκτες»: την ΕΥΠ, την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αλλά και τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Προβληματισμός για το ποιος κρύβεται πίσω από deepfakes 

Το ερώτημα που προβληματίζει την κυβέρνηση είναι ποιος μπορεί να επιστρατεύει τα deepfakes: είναι ιδιώτες ή είναι ακόμα και υπηρεσίες κρατών που μπορεί να έχουν στόχο παρέμβαση στις εθνικές εκλογές; Ο κίνδυνος της τεχνητης νοημοσύνης για τις εκλογές είναι πάνω στο τραπέζι, όχι μόνο της Ελλάδας αλλα και της Ε.Ε., ενώ θα αποτελέσει αντικείμενο ρύθμισης και στην συνταγματική αναθεώρηση. Το βασικό πρόβλημα όμως είναι ένα: το timing μιας παρέμβασης.
 

