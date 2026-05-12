Ισραηλινές συστοιχίες Iron Dome ενίσχυσαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στον πόλεμο με το Ιράν! Πρόκειται για μα αποκάλυψη που αλλάζει τον γεωπολιτικό χάρτη της Μέσης Ανατολής, όπως μετέδωσε από την αίθουσα διεθνών ειδήσεων του Star η Δέσποινα Μανδελενάκη, στο κεντρικό δελτίο με τη Μάρα Ζαχαρέα.

Η δημοσιογράφος του Star επισήμανε ότι το Ισραήλ γίνεται η «ασπίδα» των Εμιράτων. Ο Αμερικανός πρεσβευτής αποκάλυψε ότι το Ισραήλ έστειλε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα όχι μόνο τις συστοιχίες του Iron Dome, αλλά και δικό του προσωπικό για να τις χειριστεί!

Το Άμπου Ντάμπι, που βρέθηκε επανειλημμένα στο στόχαστρο ιρανικών drones και πυραύλων, θωρακίζεται τώρα με την κορυφαία ισραηλινή τεχνολογία. Πρόκειται για μια ιστορική πρωτιά: Για πρώτη φορά, αραβική χώρα εμπιστεύεται την επιβίωσή της σε ισραηλινά όπλα και στρατιώτες.

Έκλεισε το μεγαλύτερο διυλιστήριο των Εμιράτων μετά από χτύπημα του Ιράν

Παρά την εύθραυστη εκεχειρία, ο «Σιδερένιος Θόλος» παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα στον Κόλπο, αποδεικνύοντας ότι ο φόβος για το Ιράν ένωσε αυτούς που κάποτε ήταν ορκισμένοι εχθροί.

Ισραηλινές συστοιχίες Iron Dome ενισχύουν τα Εμιράτα. Η πρώτη αραβική χώρα που δέχεται άμεση ισραηλινή στρατιωτική στήριξη.

