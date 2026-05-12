Το Ισραήλ στέλνει συστοιχίες πυραύλων για την άμυνα των Εμιράτων!

Πρώτη φορά αραβική χώρα δέχεται βοήθεια από το Ισραήλ

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.05.26 , 21:12 Eurovision: Η Τουρκάλα fan που έγινε viral με τη Σάττι στηρίζει τον Akyla!
12.05.26 , 21:06 Eurovision 2026 - Α' ημιτελικός: Τι ώρα βγαίνει ο Akylas και πώς ψηφίζουμε;
12.05.26 , 21:00 Star Tech: Η Άλκηστις Κυριακοπούλου συζητάει με την Νεφέλη Αγκυρίδου
12.05.26 , 20:49 Συναγερμός για φαινόμενα deepfakes με φωτογραφίες ενόψει εκλογών
12.05.26 , 20:33 Αση Μπήλιου: «Άρχισα να έχω ψυχοσωματικά από τα προβλήματα που άκουγα»
12.05.26 , 20:32 Opel: Εκπτώσεις που αγγίζουν τις 4300 ευρώ
12.05.26 , 20:23 Ηλιούπολη: Βίντεο από την πτώση των 17χρονων -«Άκουσα κραυγές και ένα μπαμ»
12.05.26 , 19:58 Το Ισραήλ στέλνει συστοιχίες πυραύλων για την άμυνα των Εμιράτων!
12.05.26 , 19:48 Eurovision 2026 - Κέλλυ Βρανάκη: «Θεωρώ όλα θα πάνε καλά»
12.05.26 , 19:43 Τροχός της Τύχης: Δύσκολη η «Ίδια κατάληξη» για τη Βαλεντίνα - Για εσένα;
12.05.26 , 19:21 Ιωάννα Τούνη: Έγινε έξαλλη με γυναίκα που την αποκάλεσε «ψωνάρα» στον δρόμο
12.05.26 , 19:13 Επανεκκίνηση πληρωμών ΟΠΕΚΕΠΕ στους αγρότες
12.05.26 , 19:09 Cash or Trash: Η πινακίδα της Στεφανίας... βασάνισε τον Μαυρομάτη!
12.05.26 , 18:57 Οι Metallica έγραψαν ιστορία στην Αθήνα - Ρεκόρ προσέλευσης στο ΟΑΚΑ
12.05.26 , 18:55 Zeekr και Wanda Diamond League: Κοινή δέσμευση για καινοτομίες
Τζένη Ζαχαροπούλου: Σπάνια εμφάνιση της ηθοποιού στα 85 της χρόνια
Έλαμψε με την παρουσία της στη γιορτή της ΑΕΚ, η Σοφία Μιλόσεβιτς
Ηλιούπολη: Βίντεο από την πτώση των 17χρονων -«Άκουσα κραυγές και ένα μπαμ»
Μάρα Ζαχαρέα για Κοσιώνη: «Με στεναχώρησε αυτό που συνέβη - Το θεωρώ άδικο»
«Ο ΣΚΑΪ δεν ήθελε να μιλήσει με τη Σία Κοσιώνη» - Οι συζητήσεις με τον ΑΝΤ1
Eurovision 2026 - Α' ημιτελικός: Τι ώρα βγαίνει ο Akylas και πώς ψηφίζουμε;
Survivor: «Ο αδελφός μου βρήκε δύναμη και κράτησε στη ζωή τον Σταύρο»
Ρία Ελληνίδου σε Δημήτρη Αλεξάνδρου: «Πες μου ημερομηνία να ραφτώ»
Klavdia: Απαντά εμμέσως σε όσους την κατηγορούν ότι δε στηρίζει τον Akyla
MasterChef 2026 - Καθολική ψηφοφορία: Ποιον στόχευσε η μπλε μπριγάδα;
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Αμυντική βοήθεια του Ισραήλ στα ΗΑΕ (βίντεο Star)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το Ισραήλ στέλνει συστοιχίες Iron Dome στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για την άμυνα τους κατά του Ιράν.
  • Η αποστολή περιλαμβάνει και ισραηλινό προσωπικό για τη λειτουργία των συστοιχιών.
  • Αυτή είναι η πρώτη φορά που αραβική χώρα εμπιστεύεται την ασφάλεια της σε ισραηλινά όπλα και στρατιώτες.
  • Ο «Σιδερένιος Θόλος» παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα στον Κόλπο, εν μέσω εύθραυστης εκεχειρίας.
  • Η συνεργασία αυτή δείχνει την αλλαγή στις γεωπολιτικές σχέσεις στην περιοχή.

Ισραηλινές συστοιχίες Iron Dome ενίσχυσαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στον πόλεμο με το Ιράν!  Πρόκειται για μα αποκάλυψη που αλλάζει τον γεωπολιτικό χάρτη της Μέσης Ανατολής, όπως μετέδωσε από την αίθουσα διεθνών ειδήσεων του Star η Δέσποινα Μανδελενάκη, στο κεντρικό δελτίο με τη Μάρα Ζαχαρέα.  

Αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί τώρα στα Στενά του Ορμούζ

Η δημοσιογράφος του Star επισήμανε ότι το Ισραήλ γίνεται η «ασπίδα» των Εμιράτων. Ο Αμερικανός πρεσβευτής αποκάλυψε ότι το Ισραήλ έστειλε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα όχι μόνο τις συστοιχίες του Iron Dome, αλλά και δικό του προσωπικό για να τις χειριστεί! 

Κατάπαυση πυρός 10 ημερών Ισραήλ - Λιβάνου ανακοίνωσε ο Τραμπ

Το Άμπου Ντάμπι, που βρέθηκε επανειλημμένα στο στόχαστρο ιρανικών drones και πυραύλων, θωρακίζεται τώρα με την κορυφαία ισραηλινή τεχνολογία. Πρόκειται για μια ιστορική πρωτιά: Για πρώτη φορά, αραβική χώρα εμπιστεύεται την επιβίωσή της σε ισραηλινά όπλα και στρατιώτες. 

Έκλεισε το μεγαλύτερο διυλιστήριο των Εμιράτων μετά από χτύπημα του Ιράν

Παρά την εύθραυστη εκεχειρία, ο «Σιδερένιος Θόλος» παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα στον Κόλπο, αποδεικνύοντας ότι ο φόβος για το Ιράν ένωσε αυτούς που κάποτε ήταν ορκισμένοι εχθροί.

Ισραηλινές συστοιχίες Iron Dome ενισχύουν τα Εμιράτα. Η πρώτη αραβική χώρα που δέχεται άμεση ισραηλινή στρατιωτική στήριξη.   
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΙΣΡΑΗΛ
 |
ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ
 |
IRON DOME
 |
ΙΡΑΝ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top