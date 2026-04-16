Κατάπαυση πυρός 10 ημερών Ισραήλ - Λιβάνου ανακοίνωσε ο Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι Ισραήλ και Λίβανος θα προχωρήσουν επισήμως σε δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός από τα μεσάνυχτα (ώρα Ελλάδας).

Ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social ότι είχε «εξαιρετικές συνομιλίες» με τον «αξιοσέβαστο» πρόεδρο του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι προκειμένου να επιτευχθεί ειρήνη μεταξύ των χωρών τους θα ξεκινήσει επισήμως η κατάπαυση του πυρός «στις 17.00 ώρα Ανατολικής Ακτής» των ΗΠΑ (σ.σ. μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας).

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι έδωσε οδηγίες στον αντιπρόεδρο Τζ. Ντ. Βανς να εργαστεί με τις δύο αυτές χώρες για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης.

Σύμφωνα με έναν δημοσιογράφο του ενημερωτικού ιστοτόπου Axios, το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ συνεδριάζει για να συζητήσει την κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο.

Χεζμπολάχ: Οι απευθείας διαπραγματεύσεις του Λιβάνου με το Ισραήλ είναι «σοβαρό λάθος»

Οι απευθείας διαπραγματεύσεις του Λιβάνου με το Ισραήλ συνιστούν «σοβαρό λάθος», δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ο βουλευτής της Χεζμπολάχ Χουσεΐν Χατζ Χασάν, καλώντας τη Βηρυτό να σταματήσει τις «δωρεάν παραχωρήσεις» στις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

«Οι απευθείας διαπραγματεύσεις είναι ένα σοβαρό λάθος και δεν παρουσιάζουν κανένα όφελος για τον Λίβανο», δήλωσε ο βουλευτής του φιλοϊρανικού κόμματος σε συνέντευξη που παραχώρησε από το γραφείο του στο κοινοβούλιο.

«Τι μπορούμε να πούμε λοιπόν εάν υπάρξει επαφή στο επίπεδο που αναφέρει ο Τραμπ;», διερωτήθηκε.

Ο βουλευτής κάλεσε τους Λιβανέζους αξιωματούχους να "βάλουν τέλος στη σειρά των δωρεάν παραχωρήσεων και χωρίς αντάλλαγμα" στους Ισραηλινούς και τους Αμερικανούς.

Η Χεζμπολάχ έσυρε τον Λίβανο στον περιφερειακό πόλεμο με το Ιράν στις 2 Μαρτίου. Έκτοτε περίπου 2.200 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους ενώ περισσότερο από ένα εκατομμύριο είναι οι εκτοπισμένοι λόγω των ισραηλινών πληγμάτων.

Ο Χατζ Χασάν δήλωσε ότι ο Λίβανος είχε αρνηθεί να περιληφθεί στην περιφερειακή εκεχειρία που έχει τεθεί σε ισχύ από την 8η Απριλίου, λόγω του «μίσους για το Ιράν» που τρέφει.

«Ο επίσημος Λίβανος επιμένει στην επίτευξη κατάπαυσης του πυρός μέσω των Ισραηλινών και των Αμερικανών, δεν θέλει να το πετύχει αυτό μέσω του Ιράν», δηλώνει επίσης.

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν πριν ανακοινωθεί από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι συμφωνήθηκε κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο.