Κατάπαυση πυρός 10 ημερών Ισραήλ - Λιβάνου ανακοίνωσε ο Τραμπ

Ισχύει από σήμερα τα μεσάνυχτα

Κοσμος
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ AP photo nAlex Brandon βίντεο ΕΡΤ
Εκεχειρία Λιβάνου - Ισραήλ ανακοίνωσε ο Τραμπ
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε 10ήμερη κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου από τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας.
  • Οι ηγέτες Ισραήλ και Λιβάνου συμφώνησαν για την κατάπαυση του πυρός μετά από συνομιλίες με τον Τραμπ.
  • Η Χεζμπολάχ χαρακτήρισε τις απευθείας διαπραγματεύσεις του Λιβάνου με το Ισραήλ ως σοβαρό λάθος.
  • Ο βουλευτής της Χεζμπολάχ κάλεσε τον Λίβανο να σταματήσει τις παραχωρήσεις στους Ισραηλινούς και Αμερικανούς.
  • Η κατάσταση στον Λίβανο είναι κρίσιμη, με 2.200 θανάτους και πάνω από 1 εκατομμύριο εκτοπισμένα άτομα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι Ισραήλ και Λίβανος θα προχωρήσουν επισήμως σε δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός από τα μεσάνυχτα (ώρα Ελλάδας).


Τραμπ: Πιθανή επανέναρξη διαπραγματεύσεων με το Ιράν εντός της εβδομάδας

Ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social ότι είχε «εξαιρετικές συνομιλίες» με τον «αξιοσέβαστο» πρόεδρο του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι προκειμένου να επιτευχθεί ειρήνη μεταξύ των χωρών τους θα ξεκινήσει επισήμως η κατάπαυση του πυρός «στις 17.00 ώρα Ανατολικής Ακτής» των ΗΠΑ (σ.σ. μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας).

Εντολή Νετανιάχου να ξεκινήσουν «απευθείας συνομιλίες» με τον Λίβανο

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι έδωσε οδηγίες στον αντιπρόεδρο Τζ. Ντ. Βανς να εργαστεί με τις δύο αυτές χώρες για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης.
Σύμφωνα με έναν δημοσιογράφο του ενημερωτικού ιστοτόπου Axios, το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ συνεδριάζει για να συζητήσει την κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο. 

Χεζμπολάχ: Οι απευθείας διαπραγματεύσεις του Λιβάνου με το Ισραήλ είναι «σοβαρό λάθος»         

Οι απευθείας διαπραγματεύσεις του Λιβάνου με το Ισραήλ συνιστούν «σοβαρό λάθος», δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ο βουλευτής της Χεζμπολάχ Χουσεΐν Χατζ Χασάν, καλώντας τη Βηρυτό να σταματήσει τις «δωρεάν παραχωρήσεις» στις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

«Οι απευθείας διαπραγματεύσεις είναι ένα σοβαρό λάθος και δεν παρουσιάζουν κανένα όφελος για τον Λίβανο», δήλωσε ο βουλευτής του φιλοϊρανικού κόμματος σε συνέντευξη που παραχώρησε από το γραφείο του στο κοινοβούλιο.

«Τι μπορούμε να πούμε λοιπόν εάν υπάρξει επαφή στο επίπεδο που αναφέρει ο Τραμπ;», διερωτήθηκε.  

Ο βουλευτής κάλεσε τους Λιβανέζους αξιωματούχους να "βάλουν τέλος στη σειρά των δωρεάν παραχωρήσεων και χωρίς αντάλλαγμα" στους Ισραηλινούς και τους Αμερικανούς.

Χεζμπολάχ: «Δε θα γίνουμε σκλάβος του Ισραήλ»

Η Χεζμπολάχ έσυρε τον Λίβανο στον περιφερειακό πόλεμο με το Ιράν στις 2 Μαρτίου. Έκτοτε περίπου 2.200 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους ενώ περισσότερο από ένα εκατομμύριο είναι οι εκτοπισμένοι λόγω των ισραηλινών πληγμάτων. 

Ο Χατζ Χασάν δήλωσε ότι ο Λίβανος είχε αρνηθεί να περιληφθεί στην περιφερειακή εκεχειρία που έχει τεθεί σε ισχύ από την 8η Απριλίου, λόγω του «μίσους για το Ιράν» που τρέφει. 

«Ο επίσημος Λίβανος επιμένει στην επίτευξη κατάπαυσης του πυρός μέσω των Ισραηλινών και των Αμερικανών, δεν θέλει να το πετύχει αυτό μέσω του Ιράν», δηλώνει επίσης. 

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν πριν ανακοινωθεί από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι συμφωνήθηκε κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο.

ΛΙΒΑΝΟΣ
 |
ΕΚΕΧΕΙΡΙΑ
 |
ΙΣΡΑΗΛ
 |
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
 |
ΧΕΖΜΠΟΛΑΧ
