Εντολή Νετανιάχου να ξεκινήσουν «απευθείας συνομιλίες» με τον Λίβανο

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή στο υπουργικό συμβούλιο να ξεκινήσει «απευθείας συνομιλίες» με τον Λίβανο.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, οι διαπραγματεύσεις θα επικεντρωθούν στον αφοπλισμό της σιιτικής οργάνωσης Χεζμπολάχ και την επίτευξη ειρήνης μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου.

Prime Minister Benjamin Netanyahu says he has instructed "to begin direct negotiations with Lebanon as soon as possible."



"The negotiations will focus on disarming Hezbollah and establishing peaceful relations between Israel and Lebanon," he says in a statement. — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) April 9, 2026

Σημειώνεται, ότι ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Ναουάφ Σαλάμ ζήτησε νωρίτερα σήμερα από τον Πακιστανό ομόλογό του Σεχμπάζ Σαρίφ να επιβεβαιώσει ότι η κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ συμπεριλαμβάνει και τον Λίβανο, μία ημέρα μετά τα άνευ προηγουμένου πλήγματα του Ισραήλ στη χώρα του που στοίχισαν τη ζωή σε περισσότερους από 200 ανθρώπους.

Στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν οι δύο πρωθυπουργοί, ο Σαλάμ «χαιρέτισε τις προσπάθειες» του Ισλαμαμπάντ για κατάπαυση του πυρός και ζήτησε να επιβεβαιωθεί ότι η συμφωνία αφορά και τον Λίβανο, ώστε να αποφευχθεί μια επανάληψη «των ισραηλινών επιθέσεων».

«Το Πακιστάν κατέβαλε ειλικρινείς προσπάθειες για την περιφερειακή ειρήνη και υπό αυτό το πνεύμα οργανώνονται οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ» ανέφερε η ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του Σαρίφ, καταδικάζοντας «τη συνεχιζόμενη επιθετικότητα του Ισραήλ εναντίον του Λιβάνου»

Ο Πακιστανός πρωθυπουργός είχε ανακοινώσει τη νύχτα της Τρίτης προς την Τετάρτη ότι το Ιράν, οι ΗΠΑ «καθώς οι σύμμαχοί τους» αποδέχτηκαν την κατάπαυση του πυρός παντού, «συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου». Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ διέψευσαν όμως ότι η συμφωνία αφορά και τον Λίβανο, τον οποίο σφυροκοπά ο ισραηλινός τρατός.

Μετά το Παρίσι και το Λονδίνο, η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας είπε και αυτή σήμερα ότι η κατάπαυση του πυρός θα πρέπει «να συμπεριλάβει τον Λίβανο».

