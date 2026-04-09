Μέση Ανατολή: Πάνω από 3.000 οι νεκροί στο Ιράν

Το 40% των θυμάτων δεν έχει ταυτοποιηθεί

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Φωτογραφίες AP
Φόβοι για την εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν / Μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων Star (9/4/2026)
Περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στο Ιράν λόγω των βομβαρδισμών των ΗΠΑ και του Ισραήλ, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής ιρανικής ιατρικής εταιρίας, μία ημέρα αφότου τέθηκε σε εφαρμογή κατάπαυση του πυρός για δύο εβδομάδες.

Τραμπ: «Αν δεν τηρηθεί η συμφωνία εκεχειρίας, θα ξεκινήσει το πιστολίδι»

Περίπου το 40% των νεκρών δεν μπορούν να αναγνωριστούν, δήλωσε ο Αμπάς Μαστζεντί Αρανί, επικεφαλής της Ιρανικής Ιατροδικαστικής Εταιρείας, σύμφωνα με ρεπορτάζ στην εφημερίδα Shargh, και θα χρειαστεί ιατροδικαστική εργασία για να ταυτοποιηθούν και οι σοροί τους να επιστραφούν στις οικογένειές τους.

Ιράν: Πάνω από 3.000 νεκροί έως τώρα στον πόλεμο

Ο αριθμός των νεκρών μπορεί να αυξηθεί σημαντικά, με ακτιβιστές να κάνουν λόγο για περισσότερους από 3.000 θανάτους πριν από αρκετές εβδομάδες.

Η οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων Hengaw που έχει την έδρα της στη Νορβηγία ανέφερε χθες Τετάρτη πως τουλάχιστον 7.650 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί συνολικά στον πόλεμο, περιλαμβανομένων 1.030 αμάχων. Δεν είναι δυνατό να επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα ο αριθμός των απωλειών.

Ιράν: Πάνω από 3.000 νεκροί έως τώρα στον πόλεμο

Με ανθρώπινες ασπίδες απαντούν οι Ιρανοί στις απειλές Τραμπ

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν εκστρατεία βομβαρδισμών μεγάλης κλίμακας εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, με αποτέλεσμα η Τεχεράνη να ανταποδώσει με επιθέσεις σε όλη τη Μέση Ανατολή.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε κατάπαυση του πυρός το βράδυ της Τρίτης (πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης ώρα Ελλάδας), όμως οι φόβοι αυξάνονται ότι η εκεχειρία μπορεί να καταρρεύσει σύντομα αφού το Ισραήλ εξαπέλυσε καταιγισμό αεροπορικών βομβαρδισμών σε όλο τον Λίβανο την Τετάρτη, σκοτώνοντας πάνω από 200 ανθρώπους. 

Λίβανος: Το Ισραήλ σκότωσε τον ανιψιό του ηγέτη της Χεζμπολάχ

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι ο Λίβανος δεν είναι μέρος της συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός, ενώ το Ιράν λέει πως είναι.

Πεζεσκιάν: Οι ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο καθιστούν τις διαπραγματεύσεις ανούσιες

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε σήμερα ότι οι ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο παραβιάζουν τη συμφωνία εκεχειρίας και καθιστούν τις διαπραγματεύσεις ανούσιες.

Ο Πεζεσκιάν είπε ότι το Ιράν δε θα εγκαταλείψει τον λαό του Λιβάνου.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ιρανικής Βουλής Μπαγέρ Γαλιμπάφ προειδοποίησε ότι ο Λίβανος αποτελεί «αναπόσπαστο μέρος» της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Μέση Ανατολή, προσθέτοντας ότι οποιαδήποτε παραβίαση της εκεχειρίας θα επιφέρει «σθεναρή απάντηση» από το Ιράν.

Εκεχειρία στο παρά πέντε: Συμφωνία για κατάπαυση πυρός 2 εβδομάδων

«Ο Λίβανος και ολόκληρος ο Άξονας της Αντίστασης, ως σύμμαχοι του Ιράν, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εκεχειρίας» που επιτεύχθηκε με τις ΗΠΑ μέσω της πακιστανικής μεσολάβησης, προειδοποίησε ο Γαλιμπάφ σε ανάρτηση στο X.

Οι δηλώσεις τους έρχονται μετά τις σφοδρότερες επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος με τη Χεζμπολάχ τον περασμένο μήνα, σκοτώνοντας περισσότερους από 200 ανθρώπους χθες Τετάρτη.

ΠΟΥ: Τα νοσοκομεία του Λιβάνου κινδυνεύουν να ξεμείνουν από προμήθειες ιατρικού υλικού σε λίγες μέρες

Ορισμένα νοσοκομεία του Λιβάνου ενδέχεται να ξεμείνουν από ιατρικά κιτ τραυμάτων που σώζουν ζωές μέσα σε λίγες μέρες, καθώς τα αποθέματα σχεδόν εξαντλούνται μετά τις μαζικές απώλειες που υπήρξαν από τις μεγάλης κλίμακας ισραηλινές επιδρομές της περασμένης ημέρας, ανακοίνωσε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Ο πόλεμος συνεχίζεται στον Λίβανο: «Σφυροκόπημα» από το Ισραήλ!

«Ορισμένα από τα εφόδια αντιμετώπισης τραυμάτων είναι σε έλλειψη και μπορεί να εξαντληθούν σε λίγες μέρες», δήλωσε στο Reuters ο Δρ Αμπντινάσιρ Αμπουμπάκα, εκπρόσωπος του ΠΟΥ στον Λίβανο.

Τα κιτ αντιμετώπισης τραυμάτων που σώζουν ζωές περιλαμβάνουν επιδέσμους, αντιβιοτικά και αναισθητικά για τη θεραπεία ασθενών που υπέστησαν τραύματα που σχετίζονται με τον πόλεμο, είπε ο ίδιος. 
 

 

