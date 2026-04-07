Με ανθρώπινες ασπίδες απαντούν οι Ιρανοί στις απειλές Τραμπ

Πολίτες περικύκλωσαν τις ενεργειακές εγκαταστάσεις που είναι στόχος

Ανθρώπινες αλυσίδες στο Ιράν μετά τις απειλές Τραμπ (βίντεο Star)
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οι Ιρανοί σχηματίζουν ανθρώπινες ασπίδες γύρω από ενεργειακές εγκαταστάσεις ως απάντηση στις απειλές Τραμπ.
  • Η Τεχεράνη προετοιμάζεται για πιθανό στρατιωτικό χτύπημα μετά τις δηλώσεις του πρώην προέδρου των ΗΠΑ.
  • Εικόνες από το Αχβάζ και άλλες περιοχές δείχνουν πολίτες, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, να συμμετέχουν στην προστασία των εγκαταστάσεων.
  • Διπλωματικές επαφές μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ έχουν διακοπεί, αλλά οι συνομιλίες μέσω διαμεσολαβητών συνεχίζονται.
  • Η κατάσταση παραμένει τεταμένη και οι προσπάθειες για αποφυγή σύγκρουσης είναι σε εξέλιξη.

Οι Ιρανοί προετοιμάζονται για μεγάλο χτύπημα μετά τις απειλές Ντόναλντ Τραμπ ότι «ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε». 

Πολίτες σχηματίζουν από νωρίς το απόγευμα ανθρώπινες ασπίδες γύρω από τις ενεργειακές εγκαταστάσεις της χώρας τους, που απείλησε να διαλύσει ο Τραμπ. 

Όπως ανέφερε από ην αίθουσα διεθνών ειδήσεων του Star  η  Δέσποινα Μανδελενάκη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα, πρόκειται   για εικόνες-  σοκ από το Αχβάζ, την ενεργειακή καρδιά του Ιράν, αλλά και από Καζερούν και άλλες περιοχές της χώρας. 

Άνδρες, γυναίκες αλλά και παιδιά με σημαίες στα χέρια, ο ένας δίπλα στον άλλον,  σχηματίζουν ανθρώπινες ασπίδες στις γέφυρες και τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας της χώρας. Είναι η απάντηση της Τεχεράνης στις απειλές Τραμπ.

Ανθρώπινες αλυσίδες στο Ιράν 

Το διπλωματικό θρίλερ κορυφώνεται σε ό, τι αφορά τις διαπραγματεύσεις. Αρχικά, ιρανικά μέσα μετέδωσαν ότι διακόπηκε κάθε επαφή, κάτι που δεν αφήνει περιθώριο στην ελπίδα. Αργότερα το διέψευσαν. 

Στενά του Ορμούζ: Λήγει το τελεσίγραφο Τραμπ - Επίκειται κόλαση επί γης

Η Wall Street Journal αναφέρει ότι η Τεχεράνη διέκοψε τις απευθείας διπλωματικές επαφές με τις ΗΠΑ  αλλά συνεχίζονται οι συνομιλίες μέσω διαμεσολαβητών. 

Μένει να δούμε αν θα πιάσουν τόπο οι προσπάθειες των διαμεσολαβητών και  αν θα αποφευχθεί ένα ολοκαύτωμα στην περιοχή.


 

