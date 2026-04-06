Στενά του Ορμούζ: Λήγει το τελεσίγραφο Τραμπ - Επίκειται κόλαση επί γης

Αυτοί είναι οι στόχοι των ΗΠΑ στο Ιράν

Κοσμος
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (6/4/2026)
Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε να μετρά αντίστροφα. Όπου να' ναι λήγει το τελεσίγραφό του προς το Ιράν. Προειδοποιεί ότι θα εξαπολύσει την κόλαση αν δεν ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ. Η Τεχεράνη απαντά με απειλές για ολοκληρωτικά αντίποινα και ο πλανήτης, με κομμένη την ανάσα, περιμένει την προθεσμία.

Για τα ξημερώματα της Τετάρτης ώρα Ελλάδος ανανέωσε ο Ντόναλντ Τραμπ το τελεσίγραφο προς την Τεχεράνη. Απειλεί να ανοίξει τις πύλες της κολάσεως, αν τα Στενά του Ορμούζ δεν παραδοθούν άμεσα στην ελεύθερη ναυσιπλοΐα.

Τραμπ εκτός εαυτού με το Ιράν: «Ανοίξτε το  γ…….  Στενό τρελοί μπάσταρδοι»!

«Δε θα έχουν γέφυρες, δε θα έχουν εργοστάσια ενέργειας, δε θα έχουν τίποτα. Λοιπόν, αν είχα την επιλογή, τι θα ήθελα να κάνω; Να πάρω το πετρέλαιο. Γιατί είναι εκεί για να το πάρεις. Δεν μπορούν να κάνουν τίποτα γι’ αυτό», είπε ο πρόεδρος Τραμπ. 

Αυτοί είναι οι στόχοι των ΗΠΑ στο Ιράν

Αυτοί είναι οι στόχοι των ΗΠΑ στο Ιράν

Αυτοί είναι οι στόχοι που «φωτογραφίζει» ο Αμερικανός Πρόεδρος. Οι κρίσιμες ενεργειακές υποδομές του Ιράν: από τον πυρηνικό σταθμό στο Μπουσέρ, μέχρι τα γιγαντιαία εργοστάσια σε Κερμάν και Ραμίν. Αν η απειλή του  γίνει πράξη, το Ιράν κινδυνεύει να βυθιστεί στο σκοτάδι. 

«Οι ένοπλες δυνάμεις μας, θα στοχεύσουν οποιαδήποτε παρόμοια υποδομή που ανήκει ή σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο ή μορφή με τις Ηνωμένες Πολιτείες», λέει ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών. 

Πώς οργανώθηκε η διάσωση του Αμερικανού πιλότου - Ανατίναξαν δύο C-130

Ο χάρτης αποκαλύπτει τον επιλεκτικό αποκλεισμό των Στενών από την Τεχεράνη. Η κίνηση έχει καταρρεύσει στο 10%, με ελάχιστα φιλικά προς το Ιράν πλοία να διέρχονται. Είναι η απόλυτη ηρεμία πριν την καταιγίδα.

«Στεγνώνει» από καύσιμα η Ευρώπη - Σε «αναμμένα κάρβουνα» οι πολίτες

«Στεγνώνει» από καύσιμα η Ευρώπη - Σε «αναμμένα κάρβουνα» οι πολίτες

Την ίδια ώρα η ευρωπαϊκή αγορά «στεγνώνει» από καύσιμα. Οι πολίτες βρίσκονται σε απόγνωση.

Και σαν να μην έφτανε αυτό, ο εφιάλτης στην ενέργεια παίρνει πλέον ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Ουκρανικά drones βομβάρδισαν το ρωσικό λιμάνι του Νοβοροσίσκ, χτυπώντας τον τερματικό σταθμό Σεσχάρις,  την «καρδιά» των εξαγωγών στη Μαύρη Θάλασσα. Πρόκειται για ένα πλήγμα που απειλεί να κόψει οριστικά τον ενεργειακό ομφάλιο λώρο που τροφοδοτεί ακόμα την Ευρώπη, βυθίζοντας μια ολόκληρη ήπειρο στην αβεβαιότητα.

Τελεσίγραφο Τραμπ σε Ιράν: «48 ώρες πριν ξεσπάσει κόλαση»

Την ίδια ώρα, η Ευρώπη παρακολουθεί αμήχανη τα χτυπήματα στις πετρελαϊκές υποδομές, ανίκανη να αντιδράσει μπροστά στον εφιάλτη μιας νέας εκτόξευσης των τιμών.

