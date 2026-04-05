Πώς οργανώθηκε η διάσωση του Αμερικανού πιλότου - Ανατίναξαν δύο C-130

Η είδηση που κάνει τον γύρο του κόσμου τις τελευταίες ώρες είναι η κινηματογραφική διάσωση του Αμερικανού αξιωματικού στο Ιράν. Μετά από 48 ώρες αγωνίας σε εχθρικό έδαφος, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε: «Τον έχουμε». Ήταν η πιο ριψοκίνδυνη αποστολή των τελευταίων δεκαετιών. Επίλεκτοι κομάντος κατάφεραν να «τυφλώσουν» την Τεχεράνη και να πάρουν πίσω τον πιλότο τους.

Την Παρασκευή το βράδυ ένα αμερικανικό F-15 τυλίχθηκε στις φλόγες πάνω από το Ιράν. Ο πιλότος εκτινάχθηκε, αλλά ο συγκυβερνήτης του χάθηκε στα απόκρημνα βουνά του Ισφαχάν. Για το Πεντάγωνο, ξεκίνησε ένας αγώνας δρόμου ενάντια στο χρόνο.

Τραυματισμένος αλλά ζωντανός ο δεύτερος πιλότος του F-15

Πριν καν απογειωθούν τα ελικόπτερα, η Μονάδα Πληροφοριών της Αεροπορίας, οι επονομαζόμενοι «αόρατοι», έπιασαν δουλειά. Εντόπισαν το στίγμα του Αμερικανού συνταγματάρχη σε χαράδρα, σε υψόμετρο 2 χιλιάδων μέτρων. Είναι αυτοί που δίνουν τις συντεταγμένες στις δυνάμεις κρούσης.

«Κρυβόταν, ουσιαστικά με ένα πιστόλι για να αμυνθεί, τις τελευταίες 48 ώρες. Πολλά στρατιωτικά μέσα των ΗΠΑ μπήκαν στο παιχνίδι μαζί με τις υπηρεσίες πληροφοριών και τις κυβερνοεπιχειρήσεις. Ακόμα και τα διαστημικά μας μέσα τέθηκαν σε λειτουργία για να σώσουν αυτόν τον Αμερικανό», δήλωσε ο Τζέιμς Λαπόρτα, βετεράνος πεζοναύτης.

Στο έδαφος, οι «Κομάντος» της Delta Force προσέγγισαν με ελικόπτερα.

Καθώς πλησίαζαν τον αεροπόρο, ξέσπασε ανταλλαγή πυρών. Κατάφεραν να πραγματοποιήσουν τη διάσωση. Εγκατέλειψαν τελικά τη χώρα εξασφαλίζοντας του μια θέση σε ένα αεροσκάφος.

400χλμ εντός του Ιράν μπήκαν οι Αμερικανοί

Οι δυνάμεις των ΗΠΑ πραγματοποίησαν μια βαθιά διείσδυση περίπου 400 χλμ. εντός του Ιράν, νότια του Ισφαχάν, μια εξαιρετικά ευαίσθητη περιοχή με πυρηνικές εγκαταστάσεις, βάσεις πυραύλων και μια αεροπορική βάση.

Η επιχείρηση ήταν άκρως επικίνδυνη. Δύο μεταγωγικά αεροσκάφη C-130 ακινητοποιήθηκαν στην άμμο. Οι Αμερικανοί, για να μην πέσουν στα χέρια του εχθρού, τα ανατίναξαν οι ίδιοι σε μια δραματική υποχώρηση.

Ο ρόλος της CIA

Η CIA έστησε μια παγίδα παραπλάνησης, διαρρέοντας ότι ο πιλότος είχε ήδη φυγαδευτεί. Οι Ιρανοί έπεσαν στην παγίδα και έστρεψαν την προσοχή τους αλλού. Ο Αμερικανός στρατιωτικός βρίσκεται στο Κουβέιτ για ιατρική περίθαλψη.