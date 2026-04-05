Πώς οργανώθηκε η διάσωση του Αμερικανού πιλότου - Ανατίναξαν δύο C-130

Η «παγίδα παραπλάνησης» της CIA - Πού βρίσκεται τώρα ο διασωθείς

STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (5/4/2026)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Διάσωση Αμερικανού πιλότου στο Ιράν μετά από 48 ώρες, ανακοίνωση Τραμπ: «Τον έχουμε».
  • Επιχείρηση από ειδικές δυνάμεις Delta Force, με υποστήριξη πληροφοριών και κυβερνοεπιχειρήσεων.
  • Διείσδυση 400 χλμ. εντός του Ιράν, κοντά σε ευαίσθητες στρατηγικές περιοχές.
  • Δύο C-130 ανατινάχθηκαν από τους Αμερικανούς κατά την υποχώρηση για να μην πέσουν στα χέρια του εχθρού.
  • Ο πιλότος βρίσκεται στο Κουβέιτ για ιατρική περίθαλψη.

Η είδηση που κάνει τον γύρο του κόσμου τις τελευταίες ώρες είναι η κινηματογραφική διάσωση του Αμερικανού αξιωματικού στο Ιράν. Μετά από 48 ώρες αγωνίας σε εχθρικό έδαφος, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε: «Τον έχουμε». Ήταν η πιο ριψοκίνδυνη αποστολή των τελευταίων δεκαετιών. Επίλεκτοι κομάντος κατάφεραν να «τυφλώσουν» την Τεχεράνη και να πάρουν πίσω τον πιλότο τους.

Την Παρασκευή το βράδυ ένα αμερικανικό F-15 τυλίχθηκε στις φλόγες πάνω από το Ιράν. Ο πιλότος εκτινάχθηκε, αλλά ο συγκυβερνήτης του χάθηκε στα απόκρημνα βουνά του Ισφαχάν. Για το Πεντάγωνο, ξεκίνησε ένας αγώνας δρόμου ενάντια στο χρόνο. 

«Τον έχουμε!»: Διασώθηκε από Αμερικανούς ο αγνοούμενος πιλότος του F-15

Πριν καν απογειωθούν τα ελικόπτερα, η Μονάδα Πληροφοριών της Αεροπορίας, οι επονομαζόμενοι «αόρατοι», έπιασαν δουλειά. Εντόπισαν το στίγμα του Αμερικανού συνταγματάρχη σε  χαράδρα, σε υψόμετρο 2 χιλιάδων μέτρων. Είναι αυτοί που δίνουν τις συντεταγμένες στις δυνάμεις κρούσης.

«Κρυβόταν, ουσιαστικά με ένα πιστόλι για να αμυνθεί, τις τελευταίες 48 ώρες. Πολλά στρατιωτικά μέσα των ΗΠΑ μπήκαν στο παιχνίδι μαζί με τις υπηρεσίες πληροφοριών και τις κυβερνοεπιχειρήσεις. Ακόμα και τα διαστημικά μας μέσα τέθηκαν σε λειτουργία για να σώσουν αυτόν τον Αμερικανό», δήλωσε ο Τζέιμς Λαπόρτα, βετεράνος πεζοναύτης. 

Στο έδαφος, οι «Κομάντος» της Delta Force προσέγγισαν με ελικόπτερα. 

Το Ιράν επικήρυξε με 60.000 δολάρια τον αγνοούμενο Αμερικανό πιλότο

Καθώς πλησίαζαν τον αεροπόρο, ξέσπασε ανταλλαγή πυρών. Κατάφεραν να πραγματοποιήσουν τη διάσωση. Εγκατέλειψαν τελικά τη χώρα εξασφαλίζοντας του μια θέση σε ένα αεροσκάφος. 

Οι δυνάμεις των ΗΠΑ πραγματοποίησαν μια βαθιά διείσδυση περίπου 400 χλμ. εντός του Ιράν, νότια του Ισφαχάν, μια εξαιρετικά ευαίσθητη περιοχή με πυρηνικές εγκαταστάσεις, βάσεις πυραύλων και μια αεροπορική βάση.

Η επιχείρηση ήταν άκρως επικίνδυνη. Δύο μεταγωγικά αεροσκάφη C-130 ακινητοποιήθηκαν στην άμμο. Οι Αμερικανοί, για να μην πέσουν στα χέρια του εχθρού, τα ανατίναξαν οι ίδιοι σε μια δραματική υποχώρηση.

 

Απάντηση Ιράν σε Τραμπ: Αν κλιμακώσετε, ολόκληρη η περιοχή θα γίνει κόλαση

Ο ρόλος της CIA 

Η CIA έστησε μια παγίδα παραπλάνησης, διαρρέοντας ότι ο πιλότος είχε ήδη φυγαδευτεί. Οι Ιρανοί έπεσαν στην παγίδα και έστρεψαν την προσοχή τους αλλού. Ο Αμερικανός στρατιωτικός βρίσκεται στο Κουβέιτ για ιατρική περίθαλψη.

