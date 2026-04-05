«Τον έχουμε!»: Διασώθηκε από Αμερικανούς ο αγνοούμενος πιλότος του F-15

Κρυβόταν σε σχισμή βουνού για να μη γίνει αντιληπτός

Κοσμος
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: AP (Thanassis Stavrakis)
Σε μια από τις πιο συντονισμένες επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης των τελευταίων ετών, αμερικανικές ειδικές δυνάμεις κατάφεραν να απεγκλωβίσουν και το δεύτερο μέλος του πληρώματος μαχητικού αεροσκάφους F-15, το οποίο είχε καταρριφθεί στο ιρανικό έδαφος. Την πληροφορία μετέδωσε αρχικά το Axios, επικαλούμενο τρεις Αμερικανούς αξιωματούχους, ενώ επιβεβαιώθηκε και από πηγές του Reuters.

Το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή, όταν το Ιράν ανακοίνωσε ότι κατέρριψε αμερικανικό μαχητικό μέσω της αντιαεροπορικής του άμυνας. Το αεροσκάφος μετέφερε δύο άτομα, εκ των οποίων το πρώτο διασώθηκε μέσα σε λίγες ώρες. Η επιχείρηση για τον εντοπισμό του πιλότου αποδείχθηκε σαφώς πιο δύσκολη, καθώς χρειάστηκε πάνω από ένα 24ωρο για να εντοπιστεί και να οργανωθεί η απομάκρυνσή του.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, αμερικανικές δυνάμεις ειδικών επιχειρήσεων αναπτύχθηκαν εντός του ιρανικού εδάφους τόσο την Παρασκευή όσο και το Σάββατο, στο πλαίσιο μιας σύνθετης επιχείρησης έρευνας και διάσωσης. Το δεύτερο μέλος του πληρώματος εντοπίστηκε τελικά το Σάββατο. Η CIA χρησιμοποιούσε τις «μοναδικές, εξαιρετικά εξελιγμένες δυνατότητές» της για να εντοπίσει τον Αμερικανό στρατιωτικό.

Περιέγραψε την επιχείρηση ως «σαν να ψάχνεις βελόνα στα άχυρα», με τον Αμερικανό να κρύβεται μέσα σε σχισμή βουνού για να μην γίνει αντιληπτός. 

Την ίδια ώρα, μονάδες των ιρανικών Φρουρών της Επανάστασης φέρεται να κινήθηκαν προς την ίδια περιοχή, επιχειρώντας να αποτρέψουν τη διάσωση. Η κατάσταση εξελίχθηκε σε ιδιαίτερα επικίνδυνη, με αναφορές να κάνουν λόγο για ανταλλαγές πυρών μεταξύ των δύο πλευρών.

Όπως μεταδίδει το Al Jazeera, ο πιλότος παρέμεινε κρυμμένος για περίπου δύο ημέρες, μέχρι τη στιγμή που οι αμερικανικές δυνάμεις κατάφεραν να τον προσεγγίσουν και να τον απομακρύνουν με ασφάλεια εκτός χώρας.

Η παρέμβαση Τραμπ και το μήνυμα ισχύος

Τη διάσωση επιβεβαίωσε δημόσια και ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, κάνοντας λόγο για μια «από τις πιο τολμηρές επιχειρήσεις στην ιστορία των ΗΠΑ». Όπως ανέφερε, ο διασωθείς αξιωματικός τραυματίστηκε ελαφρά, αλλά βρίσκεται εκτός κινδύνου.

Ολόκληρη η ανάρτηση:

«Συμπολίτες μου Αμερικανοί, τις τελευταίες ώρες ο Στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών πραγματοποίησε μία από τις πιο τολμηρές επιχειρήσεις Έρευνας και Διάσωσης στην Ιστορία των ΗΠΑ, για έναν από τους εξαιρετικούς αξιωματικούς του πληρώματός μας, ο οποίος είναι επίσης ένας ιδιαίτερα σεβαστός Συνταγματάρχης, και με μεγάλη χαρά σας ενημερώνω ότι είναι πλέον ΑΣΦΑΛΗΣ και ΣΩΟΣ!

Αυτός ο γενναίος πολεμιστής βρισκόταν πίσω από τις εχθρικές γραμμές, στα επικίνδυνα βουνά του Ιράν, καταδιωκόμενος από τους εχθρούς μας που πλησίαζαν όλο και περισσότερο με κάθε ώρα, αλλά δεν ήταν ποτέ πραγματικά μόνος, καθώς ο Αρχηγός του Κράτους, ο Υπουργός Άμυνας, ο Πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων και οι συνάδελφοί του στρατιώτες παρακολουθούσαν την τοποθεσία του 24 ώρες το 24ωρο και σχεδίαζαν με επιμέλεια τη διάσωσή του.

Κατόπιν δικής μου εντολής, ο αμερικανικός στρατός έστειλε δεκάδες αεροσκάφη, εξοπλισμένα με τα πιο φονικά όπλα στον κόσμο, για να τον ανακτήσουν. Υπέστη τραυματισμούς, αλλά θα αναρρώσει πλήρως.

Αυτή η θαυμαστή επιχείρηση Έρευνας και Διάσωσης έρχεται να προστεθεί στη χθεσινή επιτυχημένη διάσωση ενός ακόμη γενναίου πιλότου, την οποία δεν επιβεβαιώσαμε τότε, ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η δεύτερη επιχείρηση.
Είναι η πρώτη φορά στη στρατιωτική ιστορία που δύο Αμερικανοί πιλότοι διασώζονται, ξεχωριστά, βαθιά μέσα σε εχθρικό έδαφος.

Δεν θα αφήσουμε ποτέ κανέναν Αμερικανό στρατιώτη πίσω.

Το γεγονός ότι καταφέραμε να ολοκληρώσουμε και τις δύο αυτές επιχειρήσεις χωρίς ΟΥΤΕ ΕΝΑΝ Αμερικανό νεκρό ή τραυματία αποδεικνύει για ακόμη μία φορά ότι έχουμε επιτύχει απόλυτη αεροπορική κυριαρχία και υπεροχή στους ιρανικούς ουρανούς.

Αυτή είναι μια στιγμή για την οποία ΟΛΟΙ οι Αμερικανοί -Ρεπουμπλικανοί, Δημοκρατικοί και όλοι οι υπόλοιποι- θα πρέπει να αισθάνονται περήφανοι και ενωμένοι.

Πραγματικά διαθέτουμε τον καλύτερο, πιο επαγγελματικό και πιο ισχυρό στρατό στην ιστορία του κόσμου».

Μια επιχείρηση με υψηλό συμβολισμό

Η επιχείρηση, που ξεκίνησε μέσα στη νύχτα και ολοκληρώθηκε τις πρωινές ώρες, θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη τόσο σε επιχειρησιακό όσο και σε πολιτικό επίπεδο. Το γεγονός ότι ολοκληρώθηκε χωρίς απώλειες για την αμερικανική πλευρά ενισχύει το αφήγημα περί στρατιωτικής υπεροχής, την ώρα που οι εντάσεις στην περιοχή παραμένουν υψηλές.

 

