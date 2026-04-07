Τραμπ για το Ιράν: Ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε

Νέες απειλές κατά της Τεχεράνης από τον πρόεδρο των ΗΠΑ

Πηγή: ΑΜΠΕ, Photo AP Images, βίντεο Σκάι
Ο Τραμπ απειλεί το Ιράν: Ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε (βίντεο Σκάι)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ότι "ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε" αν το Ιράν δεν άρει τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ.
  • Η προθεσμία λήγει σήμερα στις 20:00 ώρα Ουάσιγκτον (03:00 ώρα Ελλάδας).
  • Τραμπ δήλωσε ότι θα καταστρέψει τις υποδομές του Ιράν εάν δεν συμμορφωθεί, με πιθανές επιθέσεις σε ηλεκτροπαραγωγικές εγκαταστάσεις και γέφυρες.
  • Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς ανέφερε ότι οι ΗΠΑ έχουν επιτύχει τους στρατιωτικούς τους στόχους στο Ιράν και αναμένουν απάντηση μέχρι τη λήξη της προθεσμίας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε σήμερα ότι «ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε, για να μην επιστρέψει ποτέ ξανά», λίγες ώρες πριν από τη λήξη του τελεσιγράφου του προς το Ιράν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει θέσει τελεσίγραφο που λήγει σήμερα στις 20.00 ώρα Ουάσιγκτον (03.00 της Τετάρτης ώρα Ελλάδος) για να άρει η Τεχεράνη τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ.

«Ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε, για να μην επιστρέψει ποτέ ξανά. Δεν θέλω να συμβεί αυτό, αλλά πιθανότατα θα συμβεί. Ωστόσο, τώρα που έχουμε Πλήρη και Ολοκληρωτική Αλλαγή Καθεστώτος, όπου επικρατούν διαφορετικά, εξυπνότερα και λιγότερο ριζοσπαστικοποιημένα μυαλά, ίσως κάτι επαναστατικά υπέροχο μπορεί να συμβεί, ΠΟΙΟΣ ΞΕΡΕΙ; Θα το μάθουμε απόψε, μια από τις πιο σημαντικές στιγμές στη μακρά και περίπλοκη ιστορία του Κόσμου. 47 χρόνια εκβιασμού, διαφθοράς και θανάτου θα τελειώσουν επιτέλους. Ο Θεός να ευλογεί τον Σπουδαίο Λαό του Ιράν!», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

 

Τραμπ: Θα καταστρέψουμε τις υποδομές του Ιράν μέσα σε μια νύχτα  

Προηγουμένως ο Αμερικανός πρόεδρος είχε απειλήσει ότι θα διατάξει να καταστραφούν βασικές υποδομές στο Ιράν εάν η Τεχεράνη δεν συμμορφωθεί τις επόμενες ώρες στην απαίτηση που διατύπωσε τελεσιγραφικά, αν δεν ανοίξει πλήρως το στενό του Χορμούζ, αρτηρία στρατηγικής σημασίας για τον παγκόσμιο εφοδιασμό με πετρέλαιο.

Τραμπ: Μπορούμε να  εξουδετερώσουμε το Ιράν μέσα σε μια νύχτα

«Η χώρα ολόκληρη θα μπορούσε να καταστραφεί μέσα σε μόνο μια νύχτα», κι αυτή μπορεί να είναι αυτή της Τρίτης προς Τετάρτη, είπε χθες ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Δηλώνει έτοιμος να διατάξει να καταστραφούν οι ηλεκτροπαραγωγικές εγκαταστάσεις και οι γέφυρες στο Ιράν αν η Τεχεράνη δεν προχωρήσει στην άρση του στενού του Χορμούζ, από όπου διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το 20% του πετρελαίου σε παγκόσμια κλίμακα, ως την Τρίτη στις 20:00 (ώρα Ουάσιγκτον· 03:00 την Τετάρτη ώρα Ελλάδας).

Στενά του Ορμούζ: Λήγει το τελεσίγραφο Τραμπ - Επίκειται κόλαση επί γης

Βανς: Οι ΗΠΑ  έχουν επιτύχει σε μεγάλο βαθμό τους στρατιωτικούς στόχους τους στο Ιράν

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιτύχει σε μεγάλο βαθμό τους στρατιωτικούς στόχους τους στο Ιράν, δήλωσε νωρίτερα ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος επισκέπτεται την Ουγγαρία.

«Δύσκολο» τηλεφώνημα του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Βανς με Νετανιάχου

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος δήλωσε ακόμη ότι οι ΗΠΑ αισθάνονται βέβαιες ότι μπορούν να πάρουν μια απάντηση από το Ιράν μέχρι τη λήξη της αποψινής προθεσμίας.
 

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
ΙΡΑΝ
ΠΟΛΕΜΟΣ
ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΝΤΙ ΤΖΕΙ ΒΑΝΣ
