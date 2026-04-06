Τραμπ: Μπορούμε να  εξουδετερώσουμε το Ιράν μέσα σε μια νύχτα



Διπλωματικό παρασκήνιο βρίσκεται σε εξέλιξη για συμφωνία προσωρινής εκεχειρίας ΗΠΑ – Ιράν, την οποία όμως πριν από λίγο απέρριψε η Τεχεράνη.

Όπως μετέδωσε ο ανταποκριτής του Star στις ΗΠΑ Δημήτρης Σουλτογιάννης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα, στο τραπέζι των συζητήσεων βρίσκεται πλέον μια πρόταση για εκεχειρία 45 ημερών.

Ανώτατος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου τονίζει πως πρόκειται για μία από τις πολλές επιλογές που εξετάζονται, ωστόσο ξεκαθαρίζει: Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει δώσει ακόμα το «πράσινο φως». Η πρόταση των μεσολαβητών (Πακιστάν, Αίγυπτος, Τουρκία) προβλέπει προσωρινή παύση των εχθροπραξιών και άνοιγμα των θαλάσσιων οδών. Όμως, η Τεχεράνη πριν από λίγη ώρα, απέρριψε την πρόταση και ζητά μόνιμη λύση.

Πριν από λίγο ο αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι το Ιράν θα μπορούσε να εξουδετερωθεί «εν μία νυκτί» και συμπλήρωσε πως «αυτή η νύχτα ενδέχεται να είναι η αυριανή».

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ εξέφρασε την ικανοποίησή του για την έκβαση της επιχείρησης διάσωσης του αεροπόρου μετά την κατάρριψη αμερικανικού μαχητικού στο Ιράν.

Χαρακτήρισε «ιστορική» την επιχείρηση διάσωσης, υπογραμμίζοντας πως καταδεικνύει ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας του «δεν αφήνουν κανέναν Αμερικανό πίσω».

Ο Τραμπ δηλώνει ότι έστειλε όπλα στους διαδηλωτές στο Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι έστειλε όπλα στους διαδηλωτές στο Ιράν, αλλά διαβεβαίωσε ότι αυτά κλάπηκαν από «μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων» αφότου κατηγόρησε την Κυριακή τους Κούρδους ότι αυτοί το έκαναν.

"Στείλαμε όπλα, πολλά όπλα, που έπρεπε να πάνε στους (Ιρανούς) για να μπορούν να πολεμήσουν αυτούς τους απατεώνες", δηλαδή τις αρχές, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στο περιθώριο ενός εορτασμού του Πάσχα στον Λευκό Οίκο, προσθέτοντας: "Ξέρετε τι συνέβη; Οι άνθρωποι στους οποίους τα στείλαμε τα κράτησαν για αυτούς. Συνεπώς, είμαι πολύ θυμωμένος με μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων και θα πληρώσουν βαρύ τίμημα γι' αυτό".

Την Κυριακή, ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε τους Κούρδους ότι πήραν τα όπλα που προορίζονταν για τους διαδηλωτές σε τηλεφωνική συνομιλία με έναν δημοσιογράφο του Fox News, ο οποίος στη συνέχεια μετέδωσε τα σχόλια του προέδρου στο τηλεοπτικό δίκτυο.

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ προειδοποιεί πως απόψε θα λάβει χώρα ο μεγαλύτερος όγκος πληγμάτων εναντίον του Ιράν

⁠Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ είπε σε δημοσιογράφους πως ο μεγαλύτερος όγκος πληγμάτων από την πρώτη ημέρα των επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν θα λάβει χώρα σήμερα το βράδυ, ενώ προειδοποίησε πως αύριο Τρίτη θα υπάρξουν ακόμα περισσότερα πλήγματα.

H άρνηση της Τεχεράνης στην πρόταση εκεχειρίας 45 ημερών

Η Τεχεράνη φαίνεται να απορρίπτει μια πρόταση εκεχειρίας στον πόλεμο που ξεκίνησε την 28η Φεβρουαρίου στη Μέση Ανατολή, μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, ενώ και ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε σήμερα ότι οι μεσολαβούσες χώρες πρότειναν εκεχειρία 45 ημερών στον πόλεμο στο Ιράν, προσθέτοντας ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει εγκρίνει αυτή την ιδέα.

Με την απάντησή του - που μεταφέρθηκε στο Πακιστάν, χώρα που μεσολαβεί μεταξύ των εμπόλεμων μερών - το Ιράν δίνει έμφαση στην ανάγκη οριστικού τερματισμού του πολέμου.

Η Ισλαμική Δημοκρατία απαντά θέτοντας δέκα ρήτρες, όπως το τέλος των συγκρούσεων στην περιοχή, ένα πρωτόκολο για ασφαλή διέλευση των Στενών του Χορμούζ, άρση κυρώσεων και ανοικοδόμηση.

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με δημοσιεύματα, Ιράν και ΗΠΑ έλαβαν ένα σχέδιο για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, σχέδιο που εκπονήθηκε από το Πακιστάν και διαβιβάστηκε στις δύο εμπόλεμες χώρες.

